A Scisciano torna la sagra della polpetta della nonna: 3 sere di gusto e musica popolare

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Tre serate a Scisciano dedicate alla polpetta della nonna, tra ziti al ragù, cuzzetiello, musica popolare e sapori della tradizione napoletana

Dal venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 torna a Scisciano, in provincia di Napoli, la Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna 2026, una festa popolare dedicata a uno dei piatti più amati della tradizione napoletana: la polpetta fatta come una volta.

La manifestazione, giunta alla sua 9ª edizione, si terrà ogni sera dalle ore 20:00 in Località Palazzuolo, in Via Palazzuolo a Scisciano, ed è organizzata dall’Associazione Il Palazzo, con il patrocinio morale del Comune di Scisciano.

Per tre giorni il piccolo borgo di Palazzuolo diventerà un punto d’incontro per chi ama le sagre in Campania, la cucina semplice e le feste di paese, con stand gastronomici, musica dal vivo e intrattenimento per bambini.

Per scoprire altri appuntamenti simili potete seguire anche la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania, aggiornata con tanti eventi del weekend.

La polpetta della nonna a Scisciano

La grande protagonista della sagra sarà naturalmente ‘A Purpetta d’a Nonna, preparata secondo la tradizione familiare napoletana, con ingredienti semplici e sapori che ricordano il pranzo della domenica.

Il menu ufficiale propone piatti legati alla cucina popolare, con ziti spezzati al ragù di polpette, polpette al sugo, cuoppo di polpette e il classico cozzetiello ripieno.

Tra le proposte gastronomiche della sagra ci saranno:

Ziti spezzati con ragù di polpette

Le polpette della nonna

Il cuoppo con polpette fritte, polpette di baccalà, polpette salsiccia e broccoli, polpette di melanzane

Il cozzetiello con le polpette della nonna

Patatine fritte, graffe fritte e bevande

Una formula semplice e molto napoletana: pochi piatti riconoscibili, porzioni da festa popolare e quell’atmosfera di paese che rende queste serate perfette anche per famiglie e gruppi di amici.

La festa rientra tra le sagre a Napoli e provincia più legate alla cucina popolare e alla tradizione familiare.

Musica popolare e spettacoli dal vivo

Ogni sera, dopo l’apertura degli stand gastronomici, ci sarà anche musica dal vivo con gruppi e artisti legati alla tradizione popolare e all’intrattenimento.

Il programma degli spettacoli inizierà sempre alle ore 21:30:

Venerdì 15 maggio 2026 – I Cumpari & Friends, pizzica e tarantella – ore 21:30

– I Cumpari & Friends, pizzica e tarantella – ore 21:30 Sabato 16 maggio 2026 – Carmine Coppola & Gli Amici della Tammorra – ore 21:30

– Carmine Coppola & Gli Amici della Tammorra – ore 21:30 Domenica 17 maggio 2026 – MooD S.U.N., Umore Senza Un Nome – ore 21:30

Una buona occasione per passare una serata diversa fuori Napoli, senza allontanarsi troppo dalla città, tra buon cibo, musica e tradizioni locali.

Per altri appuntamenti gastronomici del periodo potete consultare anche la pagina dedicata alle sagre in Campania.

Sagra della Polpetta 2026 a Scisciano: informazioni utili

Quando: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, dalle ore 20:00

Dove: Località Palazzuolo, Via Palazzuolo, Scisciano (NA)

Programma musicale: spettacoli dal vivo ogni sera dalle ore 21:30

Biglietti: accesso alla sagra; degustazioni presso gli stand gastronomici

Info: sito ufficiale ‘A Purpetta d’a Nonna – telefono 329 6115529

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