Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne con degustazione di vino

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Ritornano le passeggiate notturne sulle sponde del Lago d’Averno per osservare il fenomeno naturale delle lucciole. Un appuntamento nei Campi Flegrei, tra natura, miti antichi, racconti della Sibilla e una degustazione lungo il percorso.

Da sabato 16 maggio 2026 tornano le passeggiate notturne “Lucciole e Sibilla” al Lago d’Averno, nei Campi Flegrei. Un tour archeo-naturalistico serale, con prenotazione obbligatoria, per osservare la danza delle lucciole lungo le sponde del lago tra miti antichi, natura e degustazione.

L’appuntamento si terrà in più serate: 16, 23, 30 e 31 maggio 2026 e poi 1, 5, 6, 13, 14, 20 e 21 giugno 2026, sempre con partenza alle ore 20.00. Un’occasione per vivere il Lago d’Averno di sera, quando il paesaggio dei Campi Flegrei cambia atmosfera e diventa ancora più suggestivo.

Lucciole e Sibilla al Lago d’Averno: una passeggiata tra natura e mito

La passeggiata notturna si svolgerà lungo le sponde del Lago d’Averno, all’interno dell’area protetta del Parco Regionale dei Campi Flegrei. Il percorso accompagnerà i partecipanti in punta di piedi alla ricerca delle lucciole, rispettando i tempi e il silenzio della natura.

Il Lago d’Averno nell’antichità era conosciuto come “aornos”, il lago senza uccelli, ed era considerato un luogo misterioso, legato alla discesa agli inferi e ai racconti mitologici di Ulisse ed Enea.

Durante il tour si parlerà anche della Sibilla Cumana, sacerdotessa del dio Apollo e figura centrale nell’immaginario mitologico dei Campi Flegrei.

La danza delle lucciole sulle sponde del Lago d’Averno

Tra maggio e giugno, quando le condizioni ambientali lo permettono, lungo il Lago d’Averno si può assistere alla cosiddetta “danza delle lucciole”: un piccolo spettacolo naturale fatto di luci intermittenti che compaiono tra la vegetazione e i sentieri.

Non è uno spettacolo artificiale e proprio per questo conserva tutto il suo fascino. Le lucciole si mostrano solo se il clima, l’umidità, la temperatura e l’ambiente sono favorevoli. Per questo la passeggiata diventa anche un modo per riscoprire un rapporto più lento e rispettoso con la natura.

Il percorso sarà guidato da guide turistiche regionali e unirà la parte naturalistica a quella archeologica e mitologica. Durante la serata è prevista anche una degustazione lungo il percorso, per rendere l’esperienza ancora più piacevole.

Le date di Lucciole e Sibilla 2026

La XIV edizione di “Lucciole e Sibilla” prevede diverse serate tra maggio e giugno 2026, tutte con partenza alle ore 20.00. La prenotazione è obbligatoria.

Sabato 16 maggio 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 23 maggio 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 30 maggio 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Domenica 31 maggio 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Lunedì 1 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Venerdì 5 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 6 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 13 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Domenica 14 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 20 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Domenica 21 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Attenzione: l’organizzazione precisa che non è responsabile per un’eventuale mancanza di lucciole, poiché si tratta di un fenomeno naturale soggetto alle condizioni atmosferiche e ambientali.

Come partecipare alle passeggiate notturne

Per partecipare a Lucciole e Sibilla 2026 al Lago d’Averno è necessario prenotare in anticipo contattando il Gruppo Archeologico Campi Flegrei. Al momento della prenotazione saranno comunicati costi, modalità di pagamento e posizione precisa del luogo di incontro.

Informazioni e prenotazioni per Lucciole e Sibilla 2026 Quando: 16, 23, 30 e 31 maggio; 1, 5, 6, 13, 14, 20 e 21 giugno 2026 alle ore 20.00

16, 23, 30 e 31 maggio; 1, 5, 6, 13, 14, 20 e 21 giugno 2026 alle ore 20.00 Dove: Lago d’Averno, Campi Flegrei, Pozzuoli

Lago d’Averno, Campi Flegrei, Pozzuoli Prenotazione: obbligatoria al 388.8352036

obbligatoria al 388.8352036 Nota: la presenza delle lucciole è un fenomeno naturale e dipende dalle condizioni atmosferiche e ambientali Chiama per prenotare



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