A Vico Equense torna Festa a Vico: 4 giorni di cucina, solidarietà e grandi chef con Gennaro Esposito

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Dal 14 al 17 giugno 2026 torna a Vico Equense Festa a Vico, il grande evento gastronomico ideato dallo chef Gennaro Esposito: quattro giornate dedicate alla cucina, alla solidarietà e al valore del gesto artigiano

Dal 14 al 17 giugno 2026 a Vico Equense, nella splendida cornice della Costiera Sorrentina, torna Festa a Vico 2026, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’anno in Campania.

La manifestazione, nata da un’idea dello chef Gennaro Esposito, trasforma ogni anno Vico Equense in un grande luogo d’incontro tra chef, produttori, appassionati, giovani talenti e pubblico. Non solo alta cucina, ma anche convivialità, territorio e solidarietà.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “L’intelligenza delle mani, la conoscenza nel piatto”: un titolo che mette al centro il valore del gesto, del lavoro manuale, dell’esperienza e di quella sapienza concreta che rende speciale la cucina italiana.

Festa a Vico 2026 a Vico Equense

Festa a Vico 2026 si svolgerà per quattro giorni, da domenica 14 a mercoledì 17 giugno 2026, coinvolgendo diversi luoghi di Vico Equense e della zona di Seiano, come accaduto nelle precedenti edizioni.

Il programma ufficiale dettagliato non è stato ancora pubblicato nella sua versione completa, ma l’evento si conferma come una grande festa diffusa della cucina, con momenti dedicati alla degustazione, agli incontri, alle esperienze gastronomiche e alla raccolta fondi per realtà benefiche.

Chi ha già seguito le passate edizioni sa bene che Festa a Vico non è una semplice rassegna gastronomica: è un evento che porta l’alta cucina fuori dai ristoranti, tra strade, piazze, cortili e luoghi simbolici della città.

Per scoprire anche altri appuntamenti nella zona, su Napoli da Vivere potete seguire la pagina dedicata agli eventi a Vico Equense e la sezione con tutte le sagre e feste in Campania.

Il tema 2026: l’intelligenza delle mani

Il tema dell’edizione 2026, “L’intelligenza delle mani, la conoscenza nel piatto”, sembra voler riportare l’attenzione su ciò che spesso resta nascosto dietro un grande piatto: la tecnica, la memoria, il gesto ripetuto, la cura e la capacità di trasformare una materia prima in racconto.

È un tema molto adatto a Vico Equense, terra in cui cucina di mare, prodotti locali, arte bianca, latticini, tradizione contadina e grande ristorazione convivono da sempre in modo naturale.

La Festa diventa così non solo una vetrina per chef e ristoranti, ma anche un’occasione per raccontare il lavoro di chi costruisce ogni giorno il valore della cucina: cuochi, artigiani, produttori, pizzaioli, pasticcieri, sommelier e operatori dell’accoglienza.

Cosa aspettarsi da Festa a Vico

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In attesa del programma ufficiale 2026, Festa a Vico si prepara a confermare la sua formula più amata: un evento diffuso, popolare ma di grande qualità, in cui il pubblico può vivere da vicino il mondo della cucina d’autore.

Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha proposto degustazioni, cene speciali, incontri, momenti benefici e grandi appuntamenti aperti al pubblico, con Vico Equense trasformata in una cucina a cielo aperto.

L’edizione 2025, ad esempio, aveva visto momenti molto attesi come La Repubblica del Cibo nel centro di Vico Equense e Il Cammino di Seiano nella zona della Marina di Seiano, due format capaci di unire alta cucina, territorio e partecipazione popolare.

Per chi vuole recuperare il racconto della scorsa edizione, è disponibile anche il nostro articolo su Festa a Vico 2025 a Vico Equense.

Un evento tra cucina e solidarietà

Uno degli elementi che rende Festa a Vico diversa da tanti altri eventi gastronomici è la sua forte anima solidale. La manifestazione, infatti, negli anni ha legato molte delle sue iniziative al sostegno di associazioni e realtà benefiche.

La cucina diventa quindi un modo per stare insieme, ma anche per contribuire a progetti utili. È questo aspetto che ha reso Festa a Vico un appuntamento riconoscibile nel panorama nazionale: non solo chef famosi e degustazioni, ma anche partecipazione, comunità e attenzione concreta al sociale.

A pochi giorni dall’inizio dell’estate, Vico Equense si prepara così ad accogliere appassionati di cucina, curiosi e visitatori da tutta la Campania, con un evento che unisce gusto, mare, convivialità e bellezza della Costiera Sorrentina.

Nel mese di maggio, inoltre, Vico Equense è già protagonista di tanti appuntamenti culturali: su Napoli da Vivere trovate anche il programma di Maggio della Cultura 2026 a Vico Equense.

Festa a Vico 2026: informazioni utili

Quando: da domenica 14 a mercoledì 17 giugno 2026

Dove: Vico Equense, Costiera Sorrentina

Programma: in aggiornamento sul sito ufficiale della manifestazione

Biglietti e partecipazione: informazioni disponibili attraverso i canali ufficiali di Festa a Vico

Info: www.festavico.com