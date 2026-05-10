Cosa succede quando la stampa alimenta la paura? Al Bellini arriva “Stato contro Nolan”

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Al Teatro Bellini di Napoli arriva in prima nazionale “Stato contro Nolan”, il nuovo spettacolo scritto da Stefano Massini e diretto da Alessandro Gassmann: un processo teatrale sul rapporto tra stampa, paura, potere economico e manipolazione dell’opinione pubblica

Dal 7 al 24 maggio 2026 al Teatro Bellini di Napoli va in scena, in prima nazionale, “Stato contro Nolan (un posto tranquillo)”, uno spettacolo di Stefano Massini con la regia di Alessandro Gassmann.

Biglietti per Stato contro Nolan al Teatro Bellini Lo spettacolo è in programma a Napoli dal 7 al 24 maggio 2026 con più repliche al Teatro Bellini.

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Al centro della storia c’è un processo che sembra arrivare da un’America lontana, ma parla molto anche al nostro presente: quanto può pesare una notizia quando viene usata per alimentare paura, interessi privati e consenso?

Per chi cerca eventi a Napoli e spettacoli teatrali capaci di far discutere anche dopo l’uscita dalla sala, questo nuovo allestimento del Bellini è una delle proposte più interessanti del mese.

Stato contro Nolan al Teatro Bellini di Napoli

La vicenda è ambientata in una piccola città di provincia americana nei primi anni Sessanta. Herbert Nolan, proprietario del giornale locale, finisce sotto accusa perché avrebbe manipolato l’informazione per favorire interessi economici personali.

Tutto parte dall’uccisione di un vagabondo. Il giornale locale trasforma il fatto di cronaca in un racconto capace di diffondere panico in tutta la contea. Gli abitanti iniziano ad armarsi e la fabbrica di armi della zona vede crescere i propri profitti.

Il punto centrale è proprio questo: Nolan non è soltanto il proprietario del giornale, ma anche uno dei principali azionisti della fabbrica di armi. Da qui nasce il processo che attraversa tutto lo spettacolo.

Un processo teatrale su stampa, paura e potere

Sul palco si confrontano accusa, difesa, testimoni e imputato. L’avvocato di Nolan sostiene che un giornale debba fare notizia, anche quando la notizia viene spinta fino a diventare ossessione collettiva. Il procuratore Miles, invece, cerca di dimostrare il legame tra informazione manipolata, clima di paura e guadagno economico.

La regia di Alessandro Gassmann costruisce un racconto molto visivo, ispirato alle atmosfere del cinema americano degli anni Cinquanta e ai paesaggi sospesi di Edward Hopper. Il risultato è un allestimento che porta il pubblico dentro una grande aula di tribunale, ma anche dentro una domanda molto attuale: chi controlla il racconto dei fatti controlla anche le nostre paure?

Se state organizzando cosa fare in città, potete trovare anche altri spettacoli a Napoli e appuntamenti teatrali in programma nei prossimi giorni.

Il cast di Stato contro Nolan

In scena ci sono Daniele Russo nel ruolo del procuratore Miles e Gaetano Bruno in quello dell’avvocato Nathan. Con loro anche Mauro Marino, Emanuele M. Basso, Gaia Benassi, Davide Dolores, Giuseppe Gandini, Stefano Guerrieri, Alessia Santalucia e Angelo Zampieri.

Le scene sono di Gianluca Amodio, le luci di Marco Palmieri, i costumi di Mariano Tufano, le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi e i video di Marco Schiavoni. La produzione è della Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e del Teatro Biondo Palermo.

Lo spettacolo conferma anche il ruolo del Teatro Bellini di Napoli come spazio centrale per la nuova drammaturgia e per il teatro civile contemporaneo.

Orari delle repliche al Teatro Bellini

Giovedì 7 maggio 2026: ore 20:45

ore 20:45 Venerdì 8 maggio 2026: ore 20:45

ore 20:45 Sabato 9 maggio 2026: ore 19:00

ore 19:00 Domenica 10 maggio 2026: ore 18:00

ore 18:00 Dal 12 al 15 maggio 2026: ore 20:45

ore 20:45 Sabato 16 maggio 2026: ore 19:00

ore 19:00 Domenica 17 maggio 2026: ore 18:00

ore 18:00 Martedì 19 maggio 2026: ore 20:45

ore 20:45 Mercoledì 20 maggio 2026: ore 17:30

ore 17:30 Dal 21 al 22 maggio 2026: ore 20:45

ore 20:45 Sabato 23 maggio 2026: ore 19:00

ore 19:00 Domenica 24 maggio 2026: ore 18:00

Stato contro Nolan a Napoli: informazioni utili

Quando: dal 7 al 24 maggio 2026

Dove: Teatro Bellini, Via Conte di Ruvo 14, Napoli

Durata: 150 minuti più intervallo, secondo la scheda ufficiale del Teatro Bellini

Biglietti: disponibili online su Vivaticket. Prezzi variabili in base a data, settore e disponibilità

Info ufficiali: Teatro Bellini

Informazioni e biglietti: Stato contro Nolan Quando: dal 7 al 24 maggio 2026

dal 7 al 24 maggio 2026 Dove: Teatro Bellini, Via Conte di Ruvo 14, Napoli

Teatro Bellini, Via Conte di Ruvo 14, Napoli Spettacolo: di Stefano Massini, regia di Alessandro Gassmann

di Stefano Massini, regia di Alessandro Gassmann Biglietti: disponibili online su Vivaticket Prenota il tuo posto su Vivaticket



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