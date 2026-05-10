Sagra della Polpetta di Limatola 2026: 4 weekend di gusto

Ph Facebook Sagra della Polpetta di Limatola

Quattro fine settimana e il gran finale del 1 e 2 giugno per la Sagra della Polpetta di Limatola 2026: una lunga festa in provincia di Benevento tra polpette, piatti tipici, musica live, animazione, balli e mercatini artigianali.

Dall’8 maggio al 2 giugno 2026 torna la Sagra della Polpetta di Limatola, in provincia di Benevento, con quattro fine settimana e il gran finale nei giorni 1 e 2 giugno. La festa si terrà negli spazi della Parrocchia di San Biagio, in Piazza San Biagio a Limatola, con ingresso gratuito.

Una bella occasione per scoprire una delle sagre e feste in Campania più golose della primavera, dedicata a uno dei piatti più amati della cucina di casa: la polpetta, preparata in tante varianti e accompagnata da piatti tipici della tradizione limatolese.

Sagra della Polpetta di Limatola 2026: le date

La terza edizione della Sagra della Polpetta di Limatola sarà una lunga festa del gusto, distribuita su più weekend. Gli appuntamenti previsti sono:

8, 9 e 10 maggio 2026

15, 16 e 17 maggio 2026

22, 23 e 24 maggio 2026

29, 30 e 31 maggio 2026

1 e 2 giugno 2026

Una formula lunga, perfetta anche per chi vuole organizzare una gita fuori porta nel Sannio e passare qualche ora tra buon cibo, musica e atmosfera di festa.

Polpette, piatti tipici e sapori limatolesi

La protagonista assoluta della festa sarà naturalmente la polpetta, uno dei piatti più semplici e amati della cucina italiana, ma anche uno di quelli che più raccontano la tradizione familiare campana.

Durante la sagra si potranno assaggiare diverse varianti: dalle classiche polpette al sugo a quelle fritte, al forno, di carne, vegetariane e anche in versioni più particolari. Non mancheranno poi piatti tipici locali, vino del territorio e altre specialità preparate per accompagnare le serate di festa.

Per chi segue spesso le feste popolari della regione, la Sagra della Polpetta di Limatola è anche un appuntamento da inserire tra le sagre in provincia di Benevento da tenere d’occhio in questo periodo dell’anno.

Musica, animazione e mercatini artigianali

La festa non sarà solo gastronomia. Nei giorni della manifestazione ci saranno anche musica live, animazione, balli e momenti di intrattenimento, così da rendere l’evento adatto anche a famiglie e gruppi di amici.

Tra gli spazi della festa saranno presenti anche i mercatini artigianali handmade, con prodotti fatti a mano, idee regalo e creazioni originali. Una buona occasione per passeggiare tra gli stand prima o dopo la degustazione.

La zona di San Biagio, sotto il suggestivo Castello di Limatola, rende l’atmosfera ancora più piacevole, soprattutto nelle serate di primavera. Chi ama questo tipo di appuntamenti può riscoprire anche la precedente edizione della Sagra della Polpetta di Limatola, già molto seguita dal pubblico.

Orari della Sagra della Polpetta di Limatola

La Sagra della Polpetta di Limatola 2026 seguirà questi orari di apertura:

venerdì e sabato: dalle 19:00 alle 00:00

dalle 19:00 alle 00:00 domenica: dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 00:00

L’ingresso alla festa è gratuito. Le consumazioni si pagano presso gli stand gastronomici presenti durante l’evento.

Sagra della Polpetta di Limatola 2026: informazioni utili

Quando: 8, 9, 10 maggio; 15, 16, 17 maggio; 22, 23, 24 maggio; 29, 30, 31 maggio; 1 e 2 giugno 2026.

Orari: venerdì e sabato dalle 19:00 alle 00:00; domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 00:00.

Dove: Parrocchia di San Biagio, Via San Biagio / Piazza San Biagio, 81013 Limatola, provincia di Benevento.

Biglietti: ingresso gratuito. Consumazioni presso gli stand gastronomici.

Info: pagina Facebook ufficiale Sagra della Polpetta di Limatola – telefono 348 7492967.

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