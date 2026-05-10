Maggio della Cultura a Vico Equense: il programma degli eventi e i musei aperti

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A Vico Equense, sulla costiera sorrentina, un fitto programma di eventi per questo mese con la manifestazione “Maggio della cultura 2026” e per tutto il mese, i musei cittadini saranno aperti ogni sabato e domenica

Dal 7 al 31 maggio 2026 a Vico Equense si terrà la manifestazione “Maggio della cultura 2026” che proporrà, per tutto il mese tanti appuntamenti culturali con i musei cittadini aperti ogni sabato e domenica. Un fitto programma di eventi, promosso dall’Amministrazione comunale, che attraversa linguaggi, luoghi e sensibilità diverse, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale cittadino e rafforzare il legame tra comunità e territorio.

In programma eventi al Castello Giusso, visite guidate nei borghi e nei luoghi simbolo della città, presentazioni editoriali, mostre, concerti, convegni, attività per bambini e momenti dedicati alla memoria e alle tradizioni locali. Tanti eventi per coinvolgere tutte le fasce d’età, dai bambini agli studenti, fino agli adulti, con iniziative che spaziano dalla lettura alla musica, dall’arte alla divulgazione scientifica.

E poi, per tutto il mese, i musei cittadini saranno aperti ogni sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

“Maggio della cultura 2026” – Vico Equense – Programma

Per tutto il mese di Maggio 2026 – Musei aperti tutti i weekend dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

– Musei aperti tutti i weekend dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Giovedì 7 maggio 2026 – Castello Giusso – 28ª edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”. Promossa dal Museo Mineralogico Campano – Fondazione Discepolo.Programma su: www.premiocapodorlando.it

28ª edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”. Promossa dal Museo Mineralogico Campano – Fondazione Discepolo.Programma su: www.premiocapodorlando.it Martedì 12 maggio 2026 – Museo Aperto Antonio Asturi – Presentazione del nuovo libro di Lorenzo Marone “Manuale pratico di smarrimento”. A cura della Libreria Ubik Vico.

Presentazione del nuovo libro di Lorenzo Marone “Manuale pratico di smarrimento”. A cura della Libreria Ubik Vico. Sabato 16 maggio 2026 – ore 17 – Sala delle Colonne, Istituto SS.Trinità e Paradiso – Convegno dal titolo “La sepoltura di Cristo di mano del Mantegna, già in San Domenico Maggiore a Napoli, Ritrovamento e restauro.”- A cura dell’Associazione APCVPS – (Associazione Parco Culturale Vico Equense, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana).

Convegno dal titolo “La sepoltura di Cristo di mano del Mantegna, già in San Domenico Maggiore a Napoli, Ritrovamento e restauro.”- A cura dell’Associazione APCVPS – (Associazione Parco Culturale Vico Equense, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana). Sabato 16 maggio 2026 – ore 20 – Sagrato Chiesa Dell’Annunziata – Concerto “Il pianoforte che sognava diverso.”A cura del M° Giuseppe De Rosa.

Concerto “Il pianoforte che sognava diverso.”A cura del M° Giuseppe De Rosa. Sabato 16 maggio 2026 – dalle ore 18 alle ore 20 – Atrio Palazzo Storico Comunale – sposizione mostra fotografica “Dettagli d’Arte – Mostra espressione dell’arte nell’arte”. A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida.

sposizione mostra fotografica “Dettagli d’Arte – Mostra espressione dell’arte nell’arte”. A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida. Domenica 17 maggio 2026 – dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 17,30 alle 20 – Atrio Palazzo Storico Comunale – sposizione mostra fotografica “Dettagli d’Arte – Mostra espressione dell’arte nell’arte”. A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida.

sposizione mostra fotografica “Dettagli d’Arte – Mostra espressione dell’arte nell’arte”. A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida. Domenica 17 maggio 2026 – dalle ore 10 alle ore 13 – Piazza Marconi Scambio libero e gratuito di libri. A cura della Libreria Ubik Vico.

Scambio libero e gratuito di libri. A cura della Libreria Ubik Vico. Lunedì 18 maggio 2026 – dalle ore 10 alle ore 13 – Piazza Marconi Scambio libero e gratuito di libri. A cura della Libreria Ubik Vico.

Scambio libero e gratuito di libri. A cura della Libreria Ubik Vico. Domenica 17 maggio 2026 – ore 17,30 – Visita guidata centro storico con partenza dalla Villetta Monumento – A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida

Visita guidata centro storico con partenza dalla Villetta Monumento – A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida Mercoledì 20 maggio 2026 ore 18,30 – Museo Aperto Antonio Asturi – “10 anni di MAAAM – Museo Aperto Antonio Asturi”. A 10 anni dall’inaugurazione del MAAAM, mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico/Musicale Francesco Grandi di Sorrento. Esposizione fino al 31 maggio dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle 18.00

“10 anni di MAAAM – Museo Aperto Antonio Asturi”. A 10 anni dall’inaugurazione del MAAAM, mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico/Musicale Francesco Grandi di Sorrento. Esposizione fino al 31 maggio dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle 18.00 Giovedì 21 maggio 2026 ore 18,30 – Museo Aperto Antonio Asturi – Presentazione del libro di Paquito Catanzaro “Campioni del mondo – Berlino 2006”. A cura della Libreria Ubik Vico.

Presentazione del libro di Paquito Catanzaro “Campioni del mondo – Berlino 2006”. A cura della Libreria Ubik Vico. Venerdì 22 maggio 2026 dalle 16,30 alle 19,30 – Sala Biblioteca comunale GB Della Porta

“La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”.Punto Lettura NPL – Iniziativa rivolta ai bambini dai 0 ai 6 anni.Programma Nazionale “Nati per Leggere”.

Sabato 23 maggio 2026 dalle 10,00 alle 12,00 – Sala Biblioteca comunale GB Della Porta “La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”.Punto Lettura NPL – Iniziativa rivolta ai bambini dai 0 ai 6 anni.Programma Nazionale “Nati per Leggere”.

“La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”.Punto Lettura NPL – Iniziativa rivolta ai bambini dai 0 ai 6 anni.Programma Nazionale “Nati per Leggere”. Da Venerdì 22 maggio 2026 a domenica 24 maggio – Complesso Istituto SS.Trinità e Paradiso “Il gesto e la memoria – 20 anni di tradizione casearia”.- Manifestazione celebrativa a cura del Consorzio di tutela del Provolone del Monaco.

“Il gesto e la memoria – 20 anni di tradizione casearia”.- Manifestazione celebrativa a cura del Consorzio di tutela del Provolone del Monaco. Sabato 23 maggio 2026 dalle 18,00 alle 22,00 – La Notte europea dei Musei – Apertura serale e visite guidate ai musei cittadini: Antiquarium Silio Italico, Museo del Cinema, Museo Mineralogico, Museo MAAAM e Museo Diocesano (Chiesa della S.S. Annunziata).

Apertura serale e visite guidate ai musei cittadini: Antiquarium Silio Italico, Museo del Cinema, Museo Mineralogico, Museo MAAAM e Museo Diocesano (Chiesa della S.S. Annunziata). Martedì 26 maggio 2026 – ore 20,30 – Massaquano, Chiesa di Santa Maria a Chieia – “A fest ra Maronn” – Concerto delle voci del borgo.A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida.

“A fest ra Maronn” – Concerto delle voci del borgo.A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida. Mercoledì 27 maggio 2026 – ore 0,30 – Sala delle Colonne, Istituto SS.Trinità e Paradiso – Premiazione del Concorso di poesia per le scuole “La pace dono per tutti”. A cura dell’Associazione APCVPS (Associazione Parco Culturale Vico Equense, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana).

Premiazione del Concorso di poesia per le scuole “La pace dono per tutti”. A cura dell’Associazione APCVPS (Associazione Parco Culturale Vico Equense, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana). Giovedì 28 maggio 2026 – Piazza Marconi e giardino Istituto SS.Trinità e Paradiso – Giornata mondiale del gioco.Evento gratuito per bambini

Giornata mondiale del gioco.Evento gratuito per bambini Giovedì 28 maggio 2026 –ore 18,30 – Sala delle Colonne Istituto SS.Trinità e Paradiso – Giornata – “Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi” – giornata di approfondimento culturale dedicata al libro.A cura della Libreria Ubik Vico.

Giornata – “Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi” – giornata di approfondimento culturale dedicata al libro.A cura della Libreria Ubik Vico. Domenica 31 maggio ore 18 – Visita guidata centro storico del borgo di Massaquano con partenza da Piazza B. Intieri. A cura dell’Associazione “Centro Studi Don Luigi Guida”.

Musei aperti tutti i weekend dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Per tutto il mese, i musei cittadini saranno aperti ogni sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Sarà possibile visitare:

il MAAAM della nuova Casa Comunale di Piazzale Siani

l’Antiquarium Silio Italico

il Museo del Cinema del Palazzo Storico Comunale

il Museo Mineralogico dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso

il Museo Diocesano di via Vescovado

la Chiesa della SS. Annunziata

Maggiori informazioni – Comune di Vico Equense (codice incorporazione)

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