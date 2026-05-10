Cosa fare a Napoli dall’11 al 16 maggio 2026: eventi, mostre e concerti

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Cosa fare a Napoli da lunedì 11 a sabato 16 maggio 2026? Ecco gli eventi della settimana tra concerti, visite guidate, mostre, cinema, appuntamenti gratis e luoghi da vivere in città e dintorni

Finito un weekend ricco di appuntamenti, Napoli continua a offrire tante occasioni per uscire anche durante la settimana. Da lunedì 11 a sabato 16 maggio 2026 ci sono spettacoli teatrali e musicali, concerti gratuiti, visite guidate, mostre da vedere e tante idee per vivere la città senza aspettare il prossimo fine settimana.

In questo post trovi una selezione di alcuni eventi a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana.

Gli eventi a Napoli dall’11 al 16 maggio 2026 Tra gli appuntamenti: continua il Maggio dei Monumenti con visite ed eventi gratuiti per tutto il mese e poi al Bellini Stato contro Nolan per la regia di Gassmann. Riaperto il Cimitero delle Fontanelle e la Biblioteca dei Girolamini. poi ci sono sempre i concerti gratuiti alle Gallerie d’Italia, Poi la Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale nel golfo di Napoli e le passeggiate sui tetti del Duomo di Napoli le visite serali a San Giovanni a Carbonara, la mostra su OBEY alle Gallerie d’Italia, quella su Parthenope al MANN, e Vintage Vibes a Pietrarsa e tanti eventi gratis tra Napoli e dintorni.

Gli spettacoli teatrali e musicali a Napoli

Al Teatro Bellini «Stato contro Nolan» per la regia di Alessandro Gassmann – Dal 7 al 24 maggio al Bellini in prima nazionale “Stato contro Nolan (un posto tranquillo)”. uno spettacolo di Stefano Massini per la regia di Alessandro Gassmann.

Concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie d’Italia – A Palazzo Piacentini in via Toledo continua la rassegna “È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”, con tanti concerti gratuiti di allievi e docenti del Conservatorio di Napoli. Un format molto interessante per chi cerca eventi gratis a Napoli in settimana.

Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti – Dal 28 marzo al 7 giugno tornano i Concerti per Federico, il progetto della Nuova Orchestra Scarlatti per l’Università Federico II: eventi gratuiti che attraversano repertori diversi, dal classico al pop.

Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella – Fino al 21 giugno 2026 prosegue la rassegna “I concerti del Conservatorio”, nella Sala Scarlatti, con oltre 20 appuntamenti gratuiti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Visite e concerti nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce – Fino al 30 maggio la rassegna La Disciplina della Musica propone, a soli 6 euro, un format molto particolare che unisce visite guidate e concerti nella Chiesa della Disciplina, in Vico Croce Sant’Agostino alla Zecca.

Rassegna musicale nella Casa Museo Murolo – Dal 5 marzo al 6 giugno la Casa Museo Murolo al Vomero ospita incontri musicali preceduti da visita guidata. Tra gli ospiti ci sono Marco Zurzolo, Giuliana Pagano, Suonno d’Ajere, Gnut e altri artisti molto amati.

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli – La rassegna “La Musica è Donna” propone 18 serate musicali fino al 16 dicembre 2026, con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia.

La stagione di concerti del Teatro di San Carlo – Fino al 24 ottobre 2026 il San Carlo propone una lunga stagione con 18 concerti e tanti appuntamenti con l’Orchestra del Teatro di San Carlo.

Festival Pianistico del Teatro San Carlo – Fino al 12 ottobre 2026 prosegue il Festival Pianistico del Teatro San Carlo con quattro appuntamenti inseriti nella stagione 2025/2026.

Visite guidate ed eventi alla scoperta della città

Villaggio del Made in Italy in Piazza Dante- fino a lunedì 11 maggio, dalle 9:00 alle 14:00, ci sarà a Napoli due giorni con “Il Villaggio del Made in Italy” organizzato da Coldiretti Napoli e Casartigiani Napoli per celebrare le eccellenze campane ed italiane. ingresso libero e gratuito

Maggio di Pizzofalcone: un mese di eventi A Napoli dal 4 al 31 maggio 2026 ritorna il Maggio di Pizzofalcone la rassegna per far conoscere la splendida zona di Pizzofalcone, il cuore antico della città, dove tutto è cominciato. Proposte passeggiate, mostre, eventi, incontri sulla collina di Pizzofalcone.

Il Maggio dei Monumenti a Napoli– Dal 2 maggio al 2 giugno 2026 con il programma ufficiale “Ebbra di luce, folle di colori”: oltre 200 appuntamenti, più di 70 itinerari tematici, mostre, aperture straordinarie, cinema, musica, teatro, laboratori e il grande concerto gratuito di Stefano Bollani alla Rotonda Diaz.

Maggio dei Monumenti: visite gratuite a Villa Doria d’Angri – A Napoli nei giorni 3, 4, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 31 maggio aperture straordinarie e gratuite a Villa Doria d’Angri, la splendida villa neoclassica di Napoli incastonata tra il mare di Posillipo e la collina di via Petrarca per il Maggio dei Monumenti 2026. Le visite gratuite a cura dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”.

Visite guidate alla Sagrestia del Complesso Monumentale dei Girolamini – Per il Maggio dei Monumenti 2026 sono state organizzate delle visite guidate alla Sagrestia, uno degli spazi più suggestivi del Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini di cui è stata di recente riaperta la Biblioteca. Le visite esclusive si terranno tutti i lunedì del mese di maggio, in particolare nei giorni seguenti: 4, 11, 18 e 25 maggio 2026 in due turni.

Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: informazioni e visite – il monumento sarà visitabile solo con prenotazione obbligatoria. L’apertura dalle 10 alle 18, tutti i giorni con chiusura il mercoledì. Previsti ticket per visita accompagnata da 6 €, o per visita guidata da 8 €.

Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: tornano visitabili le sale storiche – Da mercoledì 22 aprile riapre la Biblioteca dei Girolamini, uno dei luoghi culturali più affascinanti e importanti della città. La riapertura della Biblioteca dei Girolamini restituisce al pubblico uno spazio importante della storia culturale napoletana, nel cuore del centro storico, in Via Duomo 114.

Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli – fino al 1° novembre “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli” un bel progetto che prevede ben 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi in 18 straordinari luoghi.

“Raccontare i cantieri” a Pompei –Fino al 23 luglio, ogni giovedì, il Parco Archeologico di Pompei apre al pubblico i suoi cantieri di manutenzione, valorizzazione e restauro con un progetto che permette di vedere da vicino il lavoro in corso sui siti archeologici.

Visite serali gratuite a San Giovanni a Carbonara – Il MUDD – Museo Diocesano Diffuso di Napoli organizza delle bellissime visite serali gratuite su prenotazione alla Chiesa di San Giovanni a Carbonara, ogni venerdì alle 20:00 e alle 21:00.

Il nuovo percorso dei tetti del Duomo di Napoli – Una delle novità più interessanti del periodo è il nuovo itinerario sui tetti del Duomo di Napoli, che regala una prospettiva insolita sul centro storico e sul profilo della città.

Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali a Ercolano – Fino al 4 maggio nel Parco Archeologico di Ercolano si può vivere una speciale esperienza in realtà virtuale per esplorare l’antica Herculaneum ricostruita in 3D. La partecipazione è gratuita con biglietto di ingresso e prenotazione obbligatoria.

Visite al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale – A Palazzo Reale continuano le visite guidate accompagnate ai sottotetti e al Belvedere, spazi restaurati che offrono uno dei panorami più belli sul golfo di Napoli.

Visite guidate al Teatro di San Carlo – Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, si possono fare le visite guidate del Teatro di San Carlo, uno dei luoghi più straordinari da scoprire a Napoli anche nei giorni feriali.

Il magnifico trono restaurato del Palazzo Reale – Dopo 16 mesi di restauro, torna visibile al pubblico il magnifico trono del Palazzo Reale di Napoli, oggi nuovamente esposto con nuove acquisizioni documentali che ne hanno chiarito l’origine sabauda.

Visite guidate ai cantieri di scavo della Villa di Poppea a Oplontis – Ogni giovedì mattina, a Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico.

Close-up Cantieri a Ercolano – Nel Parco Archeologico di Ercolano continua il progetto che permette al pubblico di visitare gratuitamente le aree di scavo, restauro e manutenzione, attività compresa nel biglietto di ingresso.

“Incontri di Archeologia” al MANN – Fino al 26 maggio 2026 il MANN ospita una rassegna gratuita di appuntamenti dedicati al patrimonio del passato, ogni giovedì alle 17.

La Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo –Al Vomero, in via Cimarosa 25, è visitabile la casa museo dedicata a Ernesto e Roberto Murolo, uno spazio prezioso per chi ama la musica napoletana.

Lux In Fundo al Rione Sanità – Ogni sabato o domenica, questo tour guidato accompagna i visitatori tra le bellezze e i tesori meno noti del Rione Sanità.

La Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli –Tra i luoghi più curiosi e visitati di Napoli c’è il piccolo santuario dedicato a Santa Maria Francesca, nei Quartieri Spagnoli, dove si trova la celebre Sedia della Fertilità.

Altre cose da fare a Napoli durante la settimana

Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale nel golfo di Napoli– Dal 5 al 28 maggio 2026, nelle acque del Golfo di Napoli e Sorrento si terranno tre settimane veramente speciali dedicate alla vela d’altura internazionale.

Nuovo Cinema 167 a Scampia: corso gratis di cinema a Napoli – Un nuovo progetto gratuito tra formazione, cinema e rigenerazione urbana: Il progetto partirà da maggio è gratuito e per partecipanti tra i 18 e i 35 anni. Un’occasione concreta per entrare in contatto con professionisti del settore.

Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico – Fino al 31 maggio 2026 tornano le rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello scenario unico dell’Orto Botanico di Napoli.

Metro Linea 6: corse fino alle 21 nei giorni feriali – Una novità utile per muoversi meglio in città: la Linea 6 prolunga le corse fino alle 21 nei giorni feriali, collegando in 16 minuti Fuorigrotta e Piazza Municipio.

Il murale restaurato di San Gennaro a via Duomo – A pochi metri dal Duomo si può rivedere in tutta la sua forza il grande murale di Jorit dedicato a San Gennaro, ormai diventato una vera icona del centro antico.

Mostre da vedere e luoghi da visitare anche in settimana

OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia – dal 6 maggio al 6 settembre 2026 le Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo 177, ospitano “OBEY: Power to the Peaceful”, la mostra dedicata a Shepard Fairey, uno dei nomi più riconoscibili della street art internazionale.

Comicon Off : il programma delle mostre in città – Fino al 31 Maggio a Napoli ci sarà il Comicon Off, il fuoriFestival di COMICON, una bella rassegna di eventi diffusi in città dedicati al fumetto e alla cultura pop.

Parthenope. La Sirena e la città al MANN – Dal 3 aprile al 6 luglio 2026 il MANN ospita una grande mostra dedicata al rapporto tra la figura di Partenope e la città di Napoli. Un percorso molto forte tra mito, storia e identità cittadina.

Le mostre d’arte a Napoli in questo mese di Maggio 2026 – Una guida utile per orientarsi tra le esposizioni più interessanti in città e nelle vicinanze.

A Pompei i calchi delle vittime dell’eruzione – Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto un percorso permanente con i 22 calchi degli abitanti vittime dell’eruzione del 79 d.C., esposti insieme per la prima volta.

Il Codice Atlantico di Leonardo al Chiostro di Santa Chiara – Fino al 7 giugno 2026 sono esposti a Napoli alcuni preziosi fogli del Codice Atlantico, per la prima volta in città.

Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli Oltre 100 opere dei due artisti in una mostra molto popolare e molto fotografata, perfetta anche per chi cerca un’esperienza visiva forte.

“Ancora qui. Prologo” al Real Albergo dei Poveri – Una mostra gratuita che permette di tornare in uno degli edifici più grandi e simbolici di Napoli.

“Gli anni. Capitolo 2” al Museo Madre – Una mostra importante per chi vuole approfondire la storia dell’arte contemporanea a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi.

Le nuove sale sull’800 alla Certosa di San Martino – Dodici nuove sale e circa 200 opere per raccontare l’Ottocento napoletano in uno dei luoghi più belli della città.

Nicola Samorì in mostra a Capodimonte – Fino al 9 giugno la Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglie Classical Collapse, il nuovo progetto di Nicola Samorì.

La sala dedicata a Mimmo Jodice a Capodimonte – Un omaggio a uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale.

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio – Un itinerario sempre valido per chi vuole vedere tre opere straordinarie del maestro in città.

Il nuovo Museo Archeologico di Capri – Una novità importante per chi ha in programma una gita o un itinerario culturale sull’isola.

Napoli in settimana non si ferma mai: tra musica, teatro, visite guidate, mostre, eventi gratuiti e nuovi posti dove mangiare bene, dall’ 11 al 16 maggio 2026 ci sono davvero tante occasioni per vivere la città in modo pieno. Salva questa guida e scegli gli appuntamenti che fanno per te.

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