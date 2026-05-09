Vesuvio Wine Day a San Lorenzo Maggiore: 120 etichette da scoprire nel cuore di Napoli

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Contenuto riservato ad un pubblico maggiorenne (+18 anni). Bevi responsabilmente.

Due giornate nel centro storico di Napoli dedicate ai vini del Vesuvio DOP, con 120 etichette in degustazione, masterclass, incontri con i produttori e visite collegate alle cantine del territorio vesuviano.

Domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026 arriva a Napoli Vesuvio Wine Day 2026, l’evento dedicato ai vini del Vesuvio DOP che porterà nel Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore degustazioni, masterclass e incontri con i produttori del territorio.

Nel cuore del centro storico di Napoli, gli appassionati di vino e i curiosi potranno scoprire da vicino le cantine del Consorzio Tutela Vini Vesuvio, con un percorso pensato per raccontare il legame tra il vulcano, la terra e le produzioni vinicole vesuviane.

Saranno 120 le etichette in degustazione, con un programma che unisce assaggi, momenti di approfondimento e occasioni per conoscere meglio i vini nati alle pendici del Vesuvio.

Vesuvio Wine Day 2026 a San Lorenzo Maggiore

La cornice scelta è una delle più suggestive di Napoli: il Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore, in Piazza San Gaetano, nel cuore antico della città. Un luogo che renderà ancora più particolare il percorso tra i vini del Vesuvio, le storie delle cantine e le caratteristiche dei vitigni autoctoni.

Il Vesuvio Wine Day 2026 sarà un’occasione interessante anche per chi vuole conoscere meglio una delle produzioni più identitarie della Campania: vini che nascono da suoli vulcanici, da territori diversi tra loro e da una tradizione agricola profondamente legata al paesaggio vesuviano.

Tra gli eventi a Napoli del weekend, questo appuntamento si distingue perché porta in città un racconto completo del vino vesuviano: non solo degustazioni, ma anche incontri, masterclass e visite collegate alle cantine.

Degustazioni, masterclass e visite in cantina

Il programma si sviluppa in due giornate. Domenica 10 maggio 2026 sarà la giornata principale aperta al pubblico, con degustazioni dalle 11:00 alle 19:00, incontri con i produttori, masterclass e una visita guidata alla Neapolis Sotterrata del Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore.

Lunedì 11 maggio 2026 la prima parte della giornata sarà dedicata alla stampa e agli operatori Horeca invitati. Dalle 15:00 alle 19:00 l’evento tornerà poi aperto al pubblico, con il percorso sensoriale e la possibilità di incontrare nuovamente i produttori.

L’ingresso è consentito su prenotazione online. È prevista una cauzione di 10€ per il calice degustazione, che permetterà anche di partecipare alle visite in cantina in programma nei giorni 17, 24 e 31 maggio 2026, sempre previa prenotazione.

Programma Vesuvio Wine Day 2026

Domenica 10 maggio 2026

Ore 11:00 – Sala Sisto V: inaugurazione evento e saluti istituzionali.

inaugurazione evento e saluti istituzionali. Ore 11:30: Vesuvio Wine Forum “Destinazione enoturistica d’eccellenza”, conduce Chiara Giorleo.

Vesuvio Wine Forum “Destinazione enoturistica d’eccellenza”, conduce Chiara Giorleo. Ore 12:00 – Sala Capitolare: masterclass su invito “Quattro quadranti, quattro calici per raccontare le nostre eccellenze culinarie”, con Chiara Giorleo e Luciano Pignataro.

masterclass su invito “Quattro quadranti, quattro calici per raccontare le nostre eccellenze culinarie”, con Chiara Giorleo e Luciano Pignataro. Ore 13:30 – Sala Capitolare: light lunch su invito con prodotti tipici del territorio.

light lunch su invito con prodotti tipici del territorio. Ore 14:00: visita guidata su invito alla Neapolis Sotterrata.

visita guidata su invito alla Neapolis Sotterrata. Ore 15:00 – Sala Capitolare: masterclass su prenotazione “Come riconoscerli davvero: i bianchi del Vesuvio tra vitigno, quadranti e interpretazioni”, conduce Chiara Giorleo.

masterclass su prenotazione “Come riconoscerli davvero: i bianchi del Vesuvio tra vitigno, quadranti e interpretazioni”, conduce Chiara Giorleo. Ore 16:30 – Sala Capitolare: masterclass su prenotazione “Chi comanda davvero: il vitigno o il territorio? Rossi e rosati del Vesuvio: tra piedirosso, aglianico e altri autoctoni”, conduce Chiara Giorleo.

masterclass su prenotazione “Chi comanda davvero: il vitigno o il territorio? Rossi e rosati del Vesuvio: tra piedirosso, aglianico e altri autoctoni”, conduce Chiara Giorleo. Ore 19:00: chiusura della prima giornata.

Lunedì 11 maggio 2026

Ingresso riservato alla stampa e agli operatori Horeca

Ore 12:00 – Sala Sisto V: apertura del percorso sensoriale e incontro con i produttori.

apertura del percorso sensoriale e incontro con i produttori. Ore 13:30 – Sala Capitolare: light lunch con prodotti tipici del territorio.

light lunch con prodotti tipici del territorio. Ore 14:30 – Sala Capitolare: masterclass “Dialogo tra Vesuvio ed Etna: grammatica vulcanica comune, lingue diverse. 10 vini per riconoscere il territorio oltre il vitigno”, conduce Chiara Giorleo.

masterclass “Dialogo tra Vesuvio ed Etna: grammatica vulcanica comune, lingue diverse. 10 vini per riconoscere il territorio oltre il vitigno”, conduce Chiara Giorleo. Ore 16:30: visita guidata alla Neapolis Sotterrata.

Ingresso aperto al pubblico

Ore 15:00 – Sala Sisto V: apertura al pubblico del percorso sensoriale e incontro con i produttori.

apertura al pubblico del percorso sensoriale e incontro con i produttori. Ore 19:00: fine dell’evento.

Come partecipare al Vesuvio Wine Day 2026

Per partecipare al Vesuvio Wine Day 2026 a Napoli bisogna prenotare online attraverso il sito ufficiale dell’evento. L’accesso prevede una cauzione di 10€ per il calice degustazione.

Il calice consentirà anche di accedere alle visite in cantina previste nei giorni 17, 24 e 31 maggio 2026, un modo per proseguire il percorso direttamente nei luoghi dove nascono i vini del Vesuvio.

Prenotazione: obbligatoria online.

obbligatoria online. Cauzione calice: 10€.

10€. Visite in cantina: 17, 24 e 31 maggio 2026, previa prenotazione.

17, 24 e 31 maggio 2026, previa prenotazione. Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Vesuvio Wine Day 2026 a Napoli: info utili

Quando: domenica 10 maggio 2026 dalle 11:00 alle 19:00 e lunedì 11 maggio 2026 con apertura al pubblico dalle 15:00 alle 19:00.

Dove: Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano, centro storico di Napoli.

Biglietti: accesso su prenotazione online con cauzione di 10€ per il calice degustazione.

Info: sito ufficiale Vesuvio Wine Day 2026 – evento ufficiale Facebook – pagina Facebook Consorzio Tutela Vini Vesuvio.

Informazioni e prenotazioni: Vesuvio Wine Day 2026 Domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026.

Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore, Napoli.

120 etichette in degustazione e cauzione calice da 10€.

Visite in cantina il 17, 24 e 31 maggio 2026, previa prenotazione. Prenota sul sito ufficiale



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