L’Antica Fiera della Spina Santa a Pimonte sui Monti Lattari

Una bella festa gratuita sui Monti Lattari tra gastronomia a km 0, mercato contadino, animali, laboratori per bambini, artigianato rurale e antiche tradizioni di Pimonte

Domenica 10 maggio 2026 torna a Pimonte, in località Valle delle Noci, la Fiera della Spina Santa 2026, una festa gratuita dedicata a fede, zootecnia, buon cibo, mercato contadino e tradizioni dei Monti Lattari. L’evento si svolgerà dalle 9:00 alle 20:00.

La manifestazione, giunta alla IV edizione, riporta nel cuore dei Monti Lattari una tradizione molto sentita dalla comunità locale. In passato la fiera era anche un momento di incontro per le famiglie contadine, tra scambio di animali, devozione religiosa e vita agricola.

Oggi l’Antica Fiera della Spina Santa diventa una giornata all’aperto adatta anche alle famiglie, con prodotti del territorio, animali da vedere da vicino, attività per bambini e sapori tipici. Un appuntamento perfetto anche per chi cerca sagre e feste in Campania nel weekend.

Cosa fare alla Fiera della Spina Santa 2026

Durante la giornata ci saranno espositori, area agricola e zootecnica, mercato contadino e spazi dedicati allo street food, con prodotti e sapori legati ai Monti Lattari.

Gastronomia a km 0: mercato contadino, prodotti locali e aree street food per assaggiare le bontà del territorio.

mercato contadino, prodotti locali e aree street food per assaggiare le bontà del territorio. Zootecnia e biodiversità: in mostra le razze custodi della zona, tra cui Capra Napoletana, Bovino Agerolese, Cavallo Napoletano e specie avicole locali.

in mostra le razze custodi della zona, tra cui Capra Napoletana, Bovino Agerolese, Cavallo Napoletano e specie avicole locali. Attività per bambini: laboratori didattici, giochi, Agriasilo e iniziative pensate per i più piccoli.

laboratori didattici, giochi, Agriasilo e iniziative pensate per i più piccoli. Artigianato rurale: stand dedicati ai mestieri, alla memoria contadina e alle tradizioni dei Monti Lattari.

stand dedicati ai mestieri, alla memoria contadina e alle tradizioni dei Monti Lattari. Fede e tradizione: benedizione degli animali e degli operatori agricoli, legata alla Sacra Spina del Redentore custodita nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

Tra i momenti più caratteristici della giornata ci sarà anche la dimostrazione della filatura del Provolone del Monaco DOP, oltre alle attività legate ai prodotti agroalimentari tradizionali dei Monti Lattari.

Una festa gratuita anche per famiglie e bambini

La Fiera della Spina Santa è una buona idea per chi vuole passare una domenica diversa fuori città, restando vicino Napoli. Per chi cerca eventi gratuiti e appuntamenti all’aperto, Pimonte offre una giornata semplice ma molto legata all’identità del territorio.

L’evento cade anche nel giorno della Festa della Mamma: durante la manifestazione è previsto un omaggio floreale per le mamme a cura di Coldiretti. Un dettaglio che rende la giornata ancora più adatta a una passeggiata in famiglia.

Per chi si muove con bambini, la presenza di animali, laboratori e attività rurali rende la fiera interessante anche per i più piccoli. Altri appuntamenti simili si possono trovare nella sezione dedicata agli eventi per bambini su Napoli da Vivere.

Fiera della Spina Santa 2026 a Pimonte: informazioni

Quando: domenica 10 maggio 2026, dalle 9:00 alle 20:00

Dove: Valle delle Noci, Pimonte, Città Metropolitana di Napoli

Biglietti: ingresso gratuito

Info: pagina Facebook del Comune di Pimonte

Informazioni pratiche: Fiera della Spina Santa 2026 Quando: domenica 10 maggio 2026, dalle 9:00 alle 20:00

domenica 10 maggio 2026, dalle 9:00 alle 20:00 Dove: Valle delle Noci, Pimonte

Valle delle Noci, Pimonte Ingresso: gratuito

gratuito Da vedere: mercato contadino, street food, animali, laboratori per bambini e artigianato rurale

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