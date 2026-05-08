Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 7 al 10 maggio 2026

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Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, mostre e visite guidate vicino Napoli e in tutta la Campania nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026

Se stai cercando cosa fare in Campania nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026, questo è uno di quei fine settimana ricchi di appuntamenti per tutti i gusti. Tra eventi vicino Napoli, sagre, visite guidate, mostre, spettacoli dal vivo, festival, archeologia e musica, ci sono tante occasioni per organizzare una gita fuori porta o una giornata tra borghi, musei e grandi location della regione.

Dopo la il nostro post con eventi del weekend a Napoli città, ti proponiamo qui una lista didi eventi vicino Napoli e in tutta la Campania dal 7 al 10 maggio 2026. Controlla sempre eventuali aggiornamenti o variazioni prima di partire, perché alcuni appuntamenti potrebbero essere stati modificati.

La sintesi degli eventi nel weekend in Campania

Ecco una selezione rapida di alcuni eventi del weekend in Campania, seguita più sotto dagli approfondimenti divisi per argomento.

Altri post utili per organizzare il weekend in Campania

Napoli da Vivere continua a seguire ogni settimana alcuni eventi a Napoli e in Campania. Per completare la tua pianificazione del weekend, puoi leggere anche questi altri post aggiornati:

Eventi, sagre e visite guidate in Campania nel weekend

A Paestum la Fiera del Baratto e dell’Usato 2026 con due giorni di festa ad ingresso gratuito

Nei giorni 9 e 10 maggio 2026 la Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour si terrà nei grandi spazi del NEXT a Capaccio-Paestum A Paestum con una fascia di ingresso dalle 10:00 alle 20:00 la Fiera del Baratto e dell’Usato in tour sarà un evento fieristico organizzato da Bidonville 2.0. Per questa edizione “in tour” ci saranno più di 130 espositori con una vasta offerta di oggetti per tutti i gusti e l’ingresso alla fiera sarà gratuito come anche il parcheggio. A Paestum la Fiera del Baratto e dell’Usato

Festa della Mamma alla Reggia di Portici: visita tematica nel Giardino Reale

Domenica 10 maggio Festa della Mamma, una visita guidata tematica nell’Orto Botanico della Reggia di Portici. Una passeggiata tra viali segreti, solitamente chiusi al pubblico, per svelare i segreti delle piante. Festa della Mamma

46 ° Sagra del Carciofo di Pietrelcina: gusto, musica e tradizione fino al 10 maggio 2026

Continua, anche nei giorni del 1,2,3 e 9 e 10 maggio 2026 a Pietrelcina, il paese di Padre Pio in provincia di Benevento, la 46° Edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina. Una bella occasione per assaggiare ed acquistare il Carciofo di Pietrelcina. “ 46^Sagra del Carciofo di Pietrelcina”.

Sagra del Carciofo Bianco a Pertosa, vicino le straordinarie Grotte di Pertosa-Auletta

Tante giornate dedicate a Pertosa, nel salernitano, nei giorni 30 Aprile – 1, 2, 3 Maggio e 8, 9, 10 Maggio 2026, sempre in Piazza De Marco per la 29° edizione della Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa. La Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa è una Sagra che ha il patrocinio Slow Food. Un evento che ha voluto, sin dalla prima edizione far gustare ai visitatori questo stupendo prodotto non solo crudo, ma anche cotto, ed infatti a Pertosa lo troveremo in tante ricette tipiche come la famosa zuppa, i carciofi ripieni, e anche l’innovativo arancino. Sagra del Carciofo Bianco a Pertosa

Tre Golfi Sailing Week 2026: la vela internazionale nel golfo di Napoli

Dal 5 al 28 maggio 2026, nelle acque del Golfo di Napoli e Sorrento si terranno tre settimane veramente speciali dedicate alla vela d’altura internazionale. Sotto il nome di Tre Golfi Sailing Week 2026 si svolgeranno il prestigioso Campionato del Mondo ORC, la storica 71ª Regata dei Tre Golfi e il Campionato Europeo IMA Maxi che vedranno impegnate oltre 200 straordinarie imbarcazioni.Tre Golfi Sailing Week

“Secrets of Piano di Sorrento”: escursioni gratuite alla scoperta della costiera sorrentina

Dal 18 aprile al 31 ottobre 2026 a Piano di Sorrento si terranno delle escursioni gratuite per conoscere le bellezze nascoste della Costiera Sorrentina. Un’ iniziativa dal titolo “Secrets of Piano di Sorrento“, promossa dal Comune di Piano di Sorrento che offre a cittadini e turisti un ciclo di passeggiate gratuite tra storia, mare e natura. Il progetto è un vero e proprio racconto itinerante della città, suddiviso in tre diversi itinerari tematici, che permetteranno di esplorare le varie tipologie dello splendido territorio di Piano di Sorrento: Itinerario Blu – “Tra storia e mare”: Itinerario Verde – “Dalle vie del centro ai Colli” – Itinerario Arancio – “Dal Castello Colonna alla Croce“. Tutti i sabati, il tour previsto inizierà alle ore 17:00 da . “Secrets of Piano di Sorrento”:

“Raccontare i cantieri”: visite guidate ai cantieri di restauro a Pompei

Fino al 23 luglio 2026, ogni giovedì, si terrà la quinta edizione di “Raccontare i cantieri”, un’iniziativa per visitare i cantieri di manutenzione, valorizzazione e restauro attualmente attivi presso i siti del Parco archeologico di Pompei. Accessibili al pubblico 19 cantieri dislocati presso i vari siti del Parco Archeologico tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tutti di luoghi straordinari “Raccontare i cantieri”

Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nell’antica Ercolano

Fino al 4 maggio 2026 il Parco Archeologico di Ercolano propone visite virtuali gratuite con visori 3D per esplorare l’antica città prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Un’esperienza immersiva molto originale, ideale per adulti, ragazzi e appassionati di storia antica. Leggi date e orari delle visite virtuali a Ercolano

Close-up Cantieri: visite gratuite ai cantieri di scavo di Ercolano

Tra le visite guidate più interessanti in Campania c’è anche Close-up Cantieri, il progetto del Parco Archeologico di Ercolano che consente di entrare nelle aree di scavo, restauro e manutenzione. Le visite sono gratuite e comprese nel biglietto d’ingresso, e permettono di osservare da vicino il lavoro di tutela del patrimonio. Scopri come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, si possono visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco. Un’occasione rara per osservare ambienti inediti e lavori in corso in uno dei siti più affascinanti dell’area vesuviana. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di scavo di Oplontis

Archeofestival: visite ed eventi gratuiti nelle aree archeologiche della Campania

Da gennaio a luglio 2026 Archeofestival accompagna il pubblico alla scoperta di aree archeologiche poco conosciute ma straordinarie dell’intero territorio campano. Se vuoi pianificare anche i prossimi fine settimana, questo è un contenuto da salvare. Leggi il programma completo di Archeofestival 2026

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti in Campania

Suoni degli Dei: concerti gratuiti sul Sentiero degli Dei a Praiano, in costiera amalfitana

Dal 9 al 30 maggio, si terrà la prima parte della rassegna “I Suoni degli Dei-Concerti sul Sentiero degli Dei” con quattro concerti gratuiti organizzati dal Comune di Praiano che si svolgeranno in posti stupendi della costiera amalfitana, di sabato mattina alle ore 11:00. Suoni degli Dei:

Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

A Somma Vesuviana continua anche Jazz & Baccalà, la rassegna che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà. Un format originale e riuscito, ideale per una serata diversa dal solito. Leggi il programma di Jazz & Baccalà

Altre idee tra gusto, borghi e weekend fuori porta in Campania

Se oltre agli eventi vuoi approfittare del fine settimana per scoprire posti belli, curiosità gastronomiche e idee per una gita, puoi dare un’occhiata anche a questi contenuti:

Le mostre e i luoghi dell’arte in Campania

A Pompei in mostra i calchi delle vittime dell’eruzione

Dal 12 marzo 2026, alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, è aperto un nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C.. Un allestimento di grande impatto che rende questa mostra una delle visite più interessanti da fare in Campania in questo periodo. Leggi il nostro articolo sui calchi esposti a Pompei

Se vuoi completare il tuo weekend con altri luoghi dell’arte da vedere in Campania, ecco una selezione di contenuti utili da salvare:

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