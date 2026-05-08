Il “Villaggio del Made in Italy” a Napoli, in Piazza Dante: Prodotti Agricoli, Oroficeria, Sartoria e Cioccolateria

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Il 10 e 11 maggio 2026 Piazza Dante a Napoli ospita il Villaggio del Made in Italy: due mattinate gratuite tra prodotti campani, street food contadino, artigianato locale, laboratori e attività anche per bambini.

Domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026, dalle 9:00 alle 14:00, arriva in Piazza Dante a Napoli il Villaggio del Made in Italy, un evento a ingresso libero organizzato da Coldiretti Napoli e Casartigiani Napoli per valorizzare le eccellenze agroalimentari e artigianali della Campania.

Un’ occasione per fare una passeggiata nel centro di Napoli, assaggiare prodotti del territorio, scoprire creazioni e vivere una mattinata diversa anche in occasione della Festa della Mamma.

Villaggio Made in Italy a Napoli: cosa trovare

Il Villaggio del Made in Italy porterà in Piazza Dante tanti stand dedicati ai prodotti campani e italiani, con una selezione di specialità alimentari, prodotti freschi e proposte a km 0. Tra gli stand ci saranno i prodotti ortofrutticoli selezionati da Campagna Amica Campania Coldiretti, insieme a formaggi, salumi, vino, dolci, prodotti bio e street food contadino.

Per chi ama scoprire sapori autentici e piccole produzioni locali, sarà una buona occasione per conoscere da vicino aziende agricole, produttori e realtà del territorio.

Casartigiani Napoli, laboratori e attività

Accanto al cibo ci sarà anche una sezione dedicata all’artigianato campano, curata da Casartigiani Napoli, con stand di oreficeria, cioccolata, sartoria uomo, accessori moda donna e intarsio sorrentino.

Un percorso tra tradizioni manuali, piccole imprese locali e creazioni pensate anche per chi cerca un regalo speciale per la Festa della Mamma. In programma anche degustazioni, attività per i più piccoli, laboratori per studenti e masterclass aperte al pubblico.

Due mattinate gratuite nel cuore di Napoli

La scelta di Piazza Dante rende l’evento particolarmente comodo per chi vuole arrivare con la metropolitana e vivere qualche ora nel centro storico di Napoli, tra stand, sapori locali e prodotti tipici.

Il Villaggio è anche un modo semplice per sostenere le aziende locali e scoprire realtà che lavorano ogni giorno su qualità, filiera corta, tradizione e creatività.

Foto di Shamblen Studios su Unsplash

Villaggio Made in Italy Napoli: informazioni utili

Quando: domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026, dalle 9:00 alle 14:00

domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026, dalle 9:00 alle 14:00 Dove: Piazza Dante, Napoli

Piazza Dante, Napoli Biglietti: ingresso libero e gratuito

ingresso libero e gratuito Cosa trovare: prodotti agroalimentari campani, food bio e a km 0, street food contadino, artigianato, degustazioni, laboratori, attività per bambini e intrattenimento

prodotti agroalimentari campani, food bio e a km 0, street food contadino, artigianato, degustazioni, laboratori, attività per bambini e intrattenimento Info: pagina evento “Villaggio del Made in Italy”

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