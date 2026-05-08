Tre Golfi Sailing Week 2026: La grande vela torna nel Golfo di Napoli con 211 barche

Ph Facebook Tre Golfi Sailing Week

Dal 5 al 28 maggio 2026 la Tre Golfi Sailing Week riempirà il Golfo di Napoli e il Golfo di Sorrento con tre settimane di grande vela internazionale, tra la 71ª Regata dei Tre Golfi, il Campionato del Mondo ORC e l’IMA Maxi European Championship

Dal 5 al 28 maggio 2026 torna la Tre Golfi Sailing Week 2026, uno degli appuntamenti più importanti della vela internazionale nel Mediterraneo. Per quasi un mese le acque tra Napoli e Sorrento ospiteranno grandi regate d’altura e prove costiere con equipaggi provenienti da tutto il mondo.

L’edizione 2026 sarà particolarmente importante perché riunisce in un solo grande evento la 71ª Regata dei Tre Golfi, il prestigioso Campionato del Mondo ORC 2026, l’IMA Maxi European Championship e il Tre Golfi Multihull Trophy. Un programma ricchissimo che porterà nel Golfo alcune tra le barche più belle e competitive della vela mondiale.

Per chi vive Napoli sarà anche una bella occasione per guardare il mare con occhi diversi: non solo panorama, ma vero campo di gara. Dalle partenze da Napoli alle regate nel Golfo di Sorrento, la Tre Golfi Sailing Week trasforma il tratto di costa più fotografato della Campania in una grande scena sportiva all’aperto.

Se cercate altri appuntamenti in città, potete consultare anche la nostra guida agli eventi a Napoli e la pagina dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli.

Tre Golfi Sailing Week 2026: le date

La Tre Golfi Sailing Week 2026 si svolgerà tra Napoli e Sorrento con tre grandi appuntamenti principali. Il programma unisce regate d’altura, prove tecniche inshore e competizioni costiere, con un calendario che copre quasi tutto il mese di maggio.

71ª Regata dei Tre Golfi – La storica regata di circa 150 miglia partirà da Napoli venerdì 8 maggio 2026 per la categoria ORC e venerdì 22 maggio 2026 per la flotta Maxi.

– La storica regata di circa 150 miglia partirà da Napoli per la categoria ORC e per la flotta Maxi. Campionato del Mondo ORC 2026 – Comprende la prova d’altura della Regata dei Tre Golfi e quattro giorni di regate inshore a Sorrento, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026 .

– Comprende la prova d’altura della Regata dei Tre Golfi e quattro giorni di regate inshore a Sorrento, da . IMA Maxi European Championship 2026 – Si terrà a Sorrento dal 21 al 28 maggio 2026, con una prova offshore di circa 150 miglia e quattro giorni di regate costiere e sulle boe.

Il dato più forte di questa edizione è il numero degli iscritti: la manifestazione 2026 ha raggiunto un record storico con 211 partecipanti, confermando il ruolo di Napoli e Sorrento tra le grandi capitali mediterranee della vela d’altura.

La storica Regata dei Tre Golfi

La Regata dei Tre Golfi è il cuore storico della manifestazione. La gara parte da Napoli e segue un percorso di circa 150 miglia nel Mar Tirreno, toccando alcuni degli scenari più belli della Campania e del basso Lazio.

Le barche partiranno dal Golfo di Napoli , con una rotta iniziale verso l’isola di Ponza .

, con una rotta iniziale verso l’isola di . Dopo Ponza, il percorso scenderà verso sud, passando oltre Capri e Punta Campanella .

e . Il passaggio intorno agli isolotti de Li Galli sarà uno dei momenti più suggestivi della regata.

sarà uno dei momenti più suggestivi della regata. Da Li Galli la flotta farà poi rotta verso Napoli, completando un percorso tra mare aperto, isole e costa.

La partenza di venerdì 8 maggio 2026 sarà dedicata alla flotta ORC, mentre quella di venerdì 22 maggio 2026 riguarderà la flotta Maxi. Due momenti diversi, ma entrambi molto scenografici per chi riuscirà a seguire l’atmosfera dal lungomare e dalle zone affacciate sul Golfo.

Per chi vuole unire l’evento a una passeggiata panoramica, restano sempre bellissime le zone del Lungomare Caracciolo, di Santa Lucia e dell’area del Borgo Marinari. Potete trovare altre idee anche nella nostra sezione dedicata alle cose da fare a Napoli.

Attenzione alla giornata dell’8 maggio a Napoli

La partenza della Regata dei Tre Golfi di venerdì 8 maggio 2026 coincide con una giornata molto particolare per Napoli, perché in città è prevista anche la visita di Papa Leone XIV. Per questo motivo potrebbero esserci limitazioni alla circolazione e cambiamenti nei percorsi verso il lungomare.

Il consiglio è di controllare sempre le indicazioni ufficiali su traffico, trasporti e accessi prima di muoversi verso le zone del mare, soprattutto nel pomeriggio e nell’area tra Rotonda Diaz, Santa Lucia e Piazza del Plebiscito.

Tre Golfi Sailing Week 2026: organizzazione

La Tre Golfi Sailing Week 2026 è organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia, con la collaborazione dello Yacht Club Italiano di Genova, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e di importanti realtà della vela internazionale.

Sarà un mese speciale per Napoli e Sorrento: la vela internazionale torna protagonista proprio mentre la città guarda già ai grandi eventi sportivi sul mare dei prossimi anni. Un’occasione bella anche per chi non segue abitualmente le regate, perché vedere il Golfo pieno di vele resta sempre uno spettacolo molto napoletano.

Tre Golfi Sailing Week 2026 a Napoli: info utili

Quando: da martedì 5 a giovedì 28 maggio 2026

Dove: Golfo di Napoli e Golfo di Sorrento, con partenza della Regata dei Tre Golfi da Napoli

Biglietti: evento sportivo in mare; per programma, tracking e indicazioni al pubblico consultare i canali ufficiali

Info: Sito ufficiale Tre Golfi Sailing Week

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.