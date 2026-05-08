Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 7 al 10 maggio 2026

La guida aggiornata di Napoli da Vivere per scegliere cosa fare a Napoli nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, eventi per famiglie, appuntamenti gratuiti, food, vela nel Golfo e tante idee per vivere la città nel prossimo fine settimana.
Cosa fare a Napoli nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026? In questa guida trovate una selezione ragionata degli eventi più interessanti in città, pensata per scegliere velocemente in base al tipo di weekend che volete vivere: musica, teatro, visite guidate, mostre, appuntamenti per bambini, eventi gratuiti, food e luoghi da scoprire.
Gli eventi sono organizzati per sezioni, così potete andare subito alla categoria che vi interessa e leggere gli approfondimenti già pubblicati su Napoli da Vivere.
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Ultimo aggiornamento: weekend dal 7 al 10 maggio 2026.
La scelta di Napoli da Vivere per questo weekend
Se dovessimo consigliare una sola cosa da tenere d’occhio in questo weekend, sceglieremmo la Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale torna nel Golfo di Napoli con un appuntamento scenografico, perfetto anche per chi vuole semplicemente passeggiare sul lungomare e godersi lo spettacolo delle barche in mare.
- Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli
Perché lo consigliamo
È un evento che unisce sport, mare e paesaggio: anche senza seguire le regate da vicino, il Golfo di Napoli diventa parte dello spettacolo.
Spettacoli, concerti e serate a Napoli nel weekend
Per chi vuole organizzare una serata tra teatro, musica, cinema e festival, il weekend dal 7 al 10 maggio 2026 propone spettacoli, concerti gratuiti, rassegne e grandi appuntamenti musicali in città.
- Gino Rivieccio al Teatro Diana con “Una vacanza coi fiocchi”
- A Villa Campolieto brunch-aperitivo, djset, visite e street food
- A Napoli ritorna il Bagnoli Film Festival 2026
- Noisy Naples Fest: Kasabian, Franz Ferdinand e il festival alla Mostra d’Oltremare
- Polifonie: concerti gratuiti nella Chiesa di San Francesco al Vomero
- A Napoli concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie d’Italia
- Pompeii Theatrum Mundi 2026: programma e biglietti del teatro sotto le stelle
- Concerti per Federico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti
- Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli
- A Napoli una rassegna musicale nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Concerti e visite nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
- Al Teatro di San Carlo di Napoli una stagione di concerti da non perdere
- AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra
- Festival Pianistico al San Carlo con 4 concerti da non perdere
- Jazz & Baccalà: concerti e degustazioni al Teatro Summarte
Visite guidate e luoghi storici da scoprire
Chi vuole dedicare il weekend alla scoperta di Napoli può scegliere tra visite guidate, aperture speciali, percorsi nei luoghi storici e appuntamenti legati al Maggio dei Monumenti. Alcuni eventi sono gratuiti, altri richiedono prenotazione o biglietto.
- Festa della Mamma alla Reggia di Portici: visita tematica nel Giardino Reale
- Maggio di Pizzofalcone: un mese di eventi per conoscere una zona suggestiva
- Maggio dei Monumenti: visite gratuite a Villa Doria d’Angri
- Visite guidate alla Sagrestia del Complesso Monumentale dei Girolamini di Napoli
- Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: programma completo, eventi gratuiti e visite
- Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: tornano visitabili le sale storiche
- Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: come visitarlo e quanto si paga
- “Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli
- “Raccontare i cantieri”: visite guidate ai cantieri di restauro a Pompei
- Nuovo percorso di visita a pagamento dei tetti del Duomo a Napoli
- Visite serali gratuite alla scoperta dei capolavori di San Giovanni a Carbonara
- Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nell’antica Ercolano
- Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli tutti i giorni: orari e prezzi
- Visite accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale
- Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
- Parco Archeologico di Ercolano: visite gratuite ai cantieri di scavo
Eventi per famiglie e bambini nel weekend
Il weekend coincide anche con la Festa della Mamma 2026, e in città non mancano appuntamenti adatti alle famiglie, tra visite, spettacoli, attività all’aperto e luoghi da vivere con i bambini.
- Festa della Mamma 2026 a Napoli e nelle vicinanze: i migliori eventi per famiglie
- Festa della Mamma alla Reggia di Portici: visita tematica nel Giardino Reale
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico
- Spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
Eventi speciali, feste e altre cose da fare a Napoli
Oltre a spettacoli e visite guidate, nel weekend ci sono anche appuntamenti speciali, eventi cittadini, corsi gratuiti, novità e luoghi da riscoprire. Una sezione utile per chi cerca qualcosa di diverso dalla classica serata o dalla mostra.
- Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli
- Villaggio del Made in Italy in Piazza Dante: eccellenze alimentari e artigianali
- Nuovo Cinema 167 a Scampia: corso gratis di cinema a Napoli
- Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21 e le 8 stazioni della linea
- La granita siciliana migliore al mondo è di Antonio Carino, di Giugliano
- A Napoli si visita la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
- Da vedere restaurato il grande murale dedicato a San Gennaro a via Duomo
- Gay Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia: un gioiello di Art Nouveau
Mostre a Napoli da vedere nel weekend
Per chi vuole passare qualche ora tra arte, musei e grandi esposizioni, Napoli offre tante mostre aperte nel weekend. Tra le più attese c’è la mostra dedicata a OBEY alle Gallerie d’Italia, insieme a percorsi tra MANN, Capodimonte, Villa Pignatelli, Museo Madre e altri luoghi culturali.
- OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia
- Comicon Off, il fuoriFestival di COMICON: il programma delle mostre in città
- La Sirena e la città: una mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- A Pompei in mostra i calchi degli abitanti vittime dell’eruzione
- “Dall’uovo alle mele”: mostra sul cibo nell’antica Ercolano a Villa Campolieto
- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra al Chiostro di Santa Chiara
- A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Banksy: Passaggio a Napoli”
- Le migliori mostre d’arte a Napoli a maggio 2026: la guida
- Museo Madre: “Gli anni. Capitolo 2”, l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’Ottocento
- Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
- Il Real Albergo dei Poveri riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
- Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
- Due nuove mostre al MANN: le foto di de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- Dove vedere tre capolavori di Caravaggio a Napoli
- Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori
Dove gustare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze
Il weekend è anche il momento giusto per una pizza, una passeggiata di gusto o un indirizzo da provare. In questa sezione trovate alcune guide utili di Napoli da Vivere dedicate a ristoranti, pizzerie, street food e sapori della Campania.
- I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin
- Le pizzerie di Napoli in 50 Top Pizza, la classifica delle migliori pizzerie italiane
- Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità
- Le migliori trattorie in Campania secondo 50 Top Italy 2025
- Street food a Napoli: dove trovare i migliori panini secondo il Gambero Rosso
- Street food a Napoli: dove trovare il miglior cibo da strada a Napoli
- Street food in Campania: 10 panini da non perdere secondo Puok e Med
Idee per scoprire Napoli nel weekend
Se non volete seguire un evento preciso ma preferite passeggiare e riscoprire la città, Napoli offre sempre luoghi speciali: street art, quartieri storici, musei, panorami, chiese e indirizzi iconici da vedere almeno una volta.
- A Napoli l’unica opera in Italia di Banksy: la Madonna con la pistola
- Dove vedere i due grandi murales di Maradona che si trovano a Napoli
- 10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita
- 5 cose da mangiare a Napoli durante una passeggiata al centro storico
- Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli scelte tra le centinaia della città
Altre guide utili per organizzare il weekend
Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend. Oltre a questa guida, trovate anche altri approfondimenti utili per organizzare il fine settimana.
- Sagre e feste in Campania dal 7 al 10 maggio 2026
- Visite guidate a Napoli nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026
- Weekend vicino a Napoli e in Campania dal 7 al 10 maggio 2026
- Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 4 al 9 maggio 2026
- Le mostre a Napoli nel mese di maggio 2026
In breve: cosa fare a Napoli nel weekend
- Quando: weekend dal 7 al 10 maggio 2026
- Dove: Napoli, teatri, musei, chiese, luoghi storici, piazze e spazi culturali della città
- Eventi consigliati: Tre Golfi Sailing Week, Festa della Mamma, Maggio dei Monumenti, Noisy Naples Fest, mostre e visite guidate
- Ideale per: famiglie, coppie, gruppi di amici, appassionati di cultura, musica, teatro, mostre e buon cibo
Domande frequenti sugli eventi del weekend a Napoli
Cosa fare a Napoli nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026?
Nel weekend ci sono spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, appuntamenti per famiglie, eventi legati alla Festa della Mamma, iniziative del Maggio dei Monumenti e la Tre Golfi Sailing Week nel Golfo di Napoli.
Ci sono eventi per bambini e famiglie a Napoli?
Sì, tra gli appuntamenti più adatti alle famiglie ci sono gli eventi per la Festa della Mamma, le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico e gli spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli.
Dove trovare anche sagre ed eventi fuori Napoli?
Ogni settimana Napoli da Vivere pubblica anche guide dedicate alle sagre in Campania, alle visite guidate e agli eventi del weekend vicino Napoli.
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