Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 7 al 10 maggio 2026

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La guida aggiornata di Napoli da Vivere per scegliere cosa fare a Napoli nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, eventi per famiglie, appuntamenti gratuiti, food, vela nel Golfo e tante idee per vivere la città nel prossimo fine settimana.

Cosa fare a Napoli nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026? In questa guida trovate una selezione ragionata degli eventi più interessanti in città, pensata per scegliere velocemente in base al tipo di weekend che volete vivere: musica, teatro, visite guidate, mostre, appuntamenti per bambini, eventi gratuiti, food e luoghi da scoprire.

Gli eventi sono organizzati per sezioni, così potete andare subito alla categoria che vi interessa e leggere gli approfondimenti già pubblicati su Napoli da Vivere.

Ultimo aggiornamento: weekend dal 7 al 10 maggio 2026.

La scelta di Napoli da Vivere per questo weekend

Se dovessimo consigliare una sola cosa da tenere d’occhio in questo weekend, sceglieremmo la Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale torna nel Golfo di Napoli con un appuntamento scenografico, perfetto anche per chi vuole semplicemente passeggiare sul lungomare e godersi lo spettacolo delle barche in mare.

Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli

Perché lo consigliamo È un evento che unisce sport, mare e paesaggio: anche senza seguire le regate da vicino, il Golfo di Napoli diventa parte dello spettacolo.

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Spettacoli, concerti e serate a Napoli nel weekend

Per chi vuole organizzare una serata tra teatro, musica, cinema e festival, il weekend dal 7 al 10 maggio 2026 propone spettacoli, concerti gratuiti, rassegne e grandi appuntamenti musicali in città.

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Chi vuole dedicare il weekend alla scoperta di Napoli può scegliere tra visite guidate, aperture speciali, percorsi nei luoghi storici e appuntamenti legati al Maggio dei Monumenti. Alcuni eventi sono gratuiti, altri richiedono prenotazione o biglietto.

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Eventi per famiglie e bambini nel weekend

Il weekend coincide anche con la Festa della Mamma 2026, e in città non mancano appuntamenti adatti alle famiglie, tra visite, spettacoli, attività all’aperto e luoghi da vivere con i bambini.

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Eventi speciali, feste e altre cose da fare a Napoli

Oltre a spettacoli e visite guidate, nel weekend ci sono anche appuntamenti speciali, eventi cittadini, corsi gratuiti, novità e luoghi da riscoprire. Una sezione utile per chi cerca qualcosa di diverso dalla classica serata o dalla mostra.

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Mostre a Napoli da vedere nel weekend

Per chi vuole passare qualche ora tra arte, musei e grandi esposizioni, Napoli offre tante mostre aperte nel weekend. Tra le più attese c’è la mostra dedicata a OBEY alle Gallerie d’Italia, insieme a percorsi tra MANN, Capodimonte, Villa Pignatelli, Museo Madre e altri luoghi culturali.

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Dove gustare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze

Il weekend è anche il momento giusto per una pizza, una passeggiata di gusto o un indirizzo da provare. In questa sezione trovate alcune guide utili di Napoli da Vivere dedicate a ristoranti, pizzerie, street food e sapori della Campania.

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Idee per scoprire Napoli nel weekend

Se non volete seguire un evento preciso ma preferite passeggiare e riscoprire la città, Napoli offre sempre luoghi speciali: street art, quartieri storici, musei, panorami, chiese e indirizzi iconici da vedere almeno una volta.

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Altre guide utili per organizzare il weekend

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend. Oltre a questa guida, trovate anche altri approfondimenti utili per organizzare il fine settimana.

In breve: cosa fare a Napoli nel weekend Quando: weekend dal 7 al 10 maggio 2026

weekend dal 7 al 10 maggio 2026 Dove: Napoli, teatri, musei, chiese, luoghi storici, piazze e spazi culturali della città

Napoli, teatri, musei, chiese, luoghi storici, piazze e spazi culturali della città Eventi consigliati: Tre Golfi Sailing Week, Festa della Mamma, Maggio dei Monumenti, Noisy Naples Fest, mostre e visite guidate

Tre Golfi Sailing Week, Festa della Mamma, Maggio dei Monumenti, Noisy Naples Fest, mostre e visite guidate Ideale per: famiglie, coppie, gruppi di amici, appassionati di cultura, musica, teatro, mostre e buon cibo

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Domande frequenti sugli eventi del weekend a Napoli

Cosa fare a Napoli nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026?

Nel weekend ci sono spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, appuntamenti per famiglie, eventi legati alla Festa della Mamma, iniziative del Maggio dei Monumenti e la Tre Golfi Sailing Week nel Golfo di Napoli.

Ci sono eventi per bambini e famiglie a Napoli?

Sì, tra gli appuntamenti più adatti alle famiglie ci sono gli eventi per la Festa della Mamma, le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico e gli spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli.

Dove trovare anche sagre ed eventi fuori Napoli?

Ogni settimana Napoli da Vivere pubblica anche guide dedicate alle sagre in Campania, alle visite guidate e agli eventi del weekend vicino Napoli.

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