Festa della Mamma a Napoli: eventi e idee all’aperto con bambini nel weekend

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Laboratori creativi, musei, visite guidate, scienza, arte, archeologia, parchi e passeggiate vista mare: per la Festa della Mamma 2026 ci sono tanti eventi per famiglie a Napoli e dintorni, perfetti per passare una giornata speciale con i bambini.

Nel weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, Napoli e la Campania propongono tanti appuntamenti pensati per famiglie, bambini e ragazzi. Una bella occasione per regalare una giornata diversa: non solo fiori e pranzo fuori, ma anche musei, laboratori, visite guidate, esperimenti scientifici, passeggiate nei parchi e attività all’aperto.

In questa guida abbiamo selezionato alcuni tra gli eventi per la Festa della Mamma a Napoli e dintorni più interessanti, dando priorità alle proposte adatte ai bambini e alle famiglie. Ci sono appuntamenti in città, come Città della Scienza, Gallerie d’Italia e Museo Madre, ma anche belle idee fuori Napoli, tra Ercolano, Portici e Capua.

Se cercate altre idee per il fine settimana, potete consultare anche la nostra guida su cosa fare nel weekend a Napoli e la sezione dedicata agli eventi per bambini a Napoli.

Eventi e idee per la Festa della Mamma a Napoli anche all’aperto

Ecco una panoramica rapida degli appuntamenti da segnare:

1. Città della Scienza: scienza, arte e laboratori per bambini

Tra gli appuntamenti più forti del weekend c’è sicuramente Città della Scienza a Napoli, che sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 propone “Quando Scienza e Arte si vestono di rosso”, un fine settimana tra esperimenti scientifici, attività creative, visite guidate e spettacoli al Planetario.

È una proposta molto adatta alle famiglie con bambini perché unisce gioco, scoperta e apprendimento. I piccoli possono vivere la scienza in modo diretto, tra laboratori interattivi e attività pensate per avvicinarli al mondo della ricerca, della natura e della creatività.

L’appuntamento rientra anche nel programma dei Kid Pass Days 2026, il grande weekend nazionale dedicato alla cultura a misura di bambino.

Quando: sabato 9 e domenica 10 maggio 2026

sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Orario: 9:00 – 17:00

9:00 – 17:00 Dove: Città della Scienza, via Coroglio, Napoli

Città della Scienza, via Coroglio, Napoli Consigliato per: bambini, famiglie, piccoli curiosi e appassionati di scienza

bambini, famiglie, piccoli curiosi e appassionati di scienza Info ufficiali: evento Città della Scienza

2. Gallerie d’Italia: “Frammenti che raccontano” per i Kid Pass Days

Sabato 9 maggio 2026 alle Gallerie d’Italia di Napoli si tiene “Frammenti che raccontano | Kid Pass Days”, un laboratorio creativo per famiglie che invita bambini e accompagnatori a osservare le opere d’arte partendo dai dettagli.

L’attività lavora sullo sguardo, sull’attenzione al particolare e sulla capacità di leggere un’immagine attraverso piccoli indizi: mani, oggetti, frammenti e particolari che possono raccontare una storia. Alla fine i partecipanti potranno cimentarsi nella creazione della propria opera.

È una proposta molto interessante per chi vuole avvicinare i bambini all’arte in modo semplice, pratico e non noioso.

Quando: sabato 9 maggio 2026

sabato 9 maggio 2026 Orario: 13:30 – 14:30

13:30 – 14:30 Dove: Gallerie d’Italia, via Toledo 177, Napoli

Gallerie d’Italia, via Toledo 177, Napoli Età consigliata: bambini dai 6 ai 10 anni

bambini dai 6 ai 10 anni Costo: attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso

attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso Prenotazione: obbligatoria secondo le modalità indicate dal museo

obbligatoria secondo le modalità indicate dal museo Info ufficiali: iniziative Gallerie d’Italia Napoli

3. “Inquadriamoci con fantasia”: il laboratorio per mamme e bambini

Domenica 10 maggio 2026, proprio nel giorno della Festa della Mamma, le Gallerie d’Italia di Napoli propongono “Inquadriamoci con fantasia”, un laboratorio pensato per i bambini e le loro mamme.

Il tema è il ritratto di coppia: partendo dai volti, dagli abiti e dagli accessori raffigurati nelle opere del museo, i bambini potranno partecipare con la mamma a un’attività creativa, trasformando la visita in un momento da condividere insieme.

In più, domenica 10 maggio il museo prevede anche ingresso ridotto per le mamme accompagnate dai figli, una piccola occasione in più per visitare le collezioni e vivere il museo in famiglia.

Quando: domenica 10 maggio 2026

domenica 10 maggio 2026 Orario: 11:30 – 13:00

11:30 – 13:00 Dove: Gallerie d’Italia, via Toledo 177, Napoli

Gallerie d’Italia, via Toledo 177, Napoli Età consigliata: bambini dai 4 ai 6 anni

bambini dai 4 ai 6 anni Costo: attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso

attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso Info ufficiali: Inquadriamoci con fantasia

4. Museo Madre: visita e laboratorio per famiglie

Domenica 10 maggio 2026 il Museo Madre di Napoli propone un nuovo appuntamento del ciclo Madre FAMILY, dedicato alle famiglie che vogliono vivere l’arte contemporanea in modo partecipato.

L’attività si intitola “Uri Aran Untitled (I love you) / Animali e Classificazioni” e comprende una visita guidata con laboratorio per famiglie. Dopo la visita, i partecipanti potranno lavorare con immagini, oggetti e parole, esplorando in modo creativo il tema delle categorie e dei significati.

È una buona idea per famiglie con bambini già abituati ai musei o curiose di provare un’esperienza diversa rispetto al classico laboratorio manuale.

Quando: domenica 10 maggio 2026

domenica 10 maggio 2026 Orario: 16:00 – 17:00

16:00 – 17:00 Dove: Museo Madre, via Settembrini 79, Napoli

Museo Madre, via Settembrini 79, Napoli Costo: attività gratuita per chi possiede il biglietto d’ingresso al museo

attività gratuita per chi possiede il biglietto d’ingresso al museo Prenotazione: consigliata via mail secondo le indicazioni del museo

consigliata via mail secondo le indicazioni del museo Info ufficiali: Madre Weekend maggio 2026

Per altri appuntamenti culturali in città, potete seguire anche la nostra sezione dedicata agli eventi a Napoli e ai musei a Napoli.

5. Ercolano: “Cultura senza barriere” al Parco Archeologico

Per chi vuole uscire da Napoli e vivere una mattinata all’aperto, domenica 10 maggio 2026 il Parco Archeologico di Ercolano propone “Cultura senza barriere”, un progetto di visite guidate inclusive dedicato anche alle famiglie con bambini.

L’iniziativa è pensata per rendere il patrimonio culturale più accessibile e accogliente, con un percorso che utilizza anche supporti digitali e attività interattive. Non è il classico laboratorio per bambini, ma può essere una scelta molto valida per famiglie che cercano una visita educativa, all’aperto e con un taglio inclusivo.

Quando: domenica 10 maggio 2026

domenica 10 maggio 2026 Orari: turni tra le 9:00 e le 13:00

turni tra le 9:00 e le 13:00 Dove: Parco Archeologico di Ercolano

Parco Archeologico di Ercolano Costo: attività gratuita con biglietto ordinario d’ingresso al Parco

attività gratuita con biglietto ordinario d’ingresso al Parco Prenotazione: richiesta tramite CoopCulture o secondo le modalità ufficiali

richiesta tramite CoopCulture o secondo le modalità ufficiali Info ufficiali: Parco Archeologico di Ercolano

6. Reggia di Portici: “Quello che le piante non dicono”

Una delle proposte più belle per una giornata tranquilla è quella della Reggia di Portici – MUSA, che domenica 10 maggio 2026 organizza “Quello che le piante non dicono”, una visita tematica pensata per la Festa della Mamma.

Il percorso porta alla scoperta dell’Orto Botanico della Reggia di Portici, tra piante curative, profumi, foglie, giardini nascosti e luoghi solitamente meno conosciuti. È una proposta adatta soprattutto a famiglie con bambini non troppo piccoli, oppure a chi vuole regalare alla mamma una passeggiata culturale e rilassante.Più informazioni sul nostro post dedicato

Quando: domenica 10 maggio 2026

domenica 10 maggio 2026 Orario: 12:00

12:00 Dove: Reggia di Portici – MUSA, via Università 100, Portici

Reggia di Portici – MUSA, via Università 100, Portici Durata: circa 1 ora

circa 1 ora Biglietto: intero 8 euro

intero 8 euro Info ufficiali: Quello che le piante non dicono

7. Capua: “Cuori di madri… Bambini al Museo” al Museo Campano

Tra le idee fuori Napoli da valutare c’è anche il Museo Provinciale Campano di Capua, che domenica 10 maggio 2026 propone “Cuori di madri… Bambini al Museo”, un appuntamento dedicato alla Festa della Mamma.

È una bella occasione per una piccola gita in provincia di Caserta, soprattutto per chi cerca un evento culturale specifico per bambini. Il museo segnala inoltre il biglietto gratuito per i minori di 14 anni.

Quando: domenica 10 maggio 2026

domenica 10 maggio 2026 Dove: Museo Provinciale Campano, via Roma 68, Capua

Museo Provinciale Campano, via Roma 68, Capua Orario museo domenica: 9:00 – 13:00

9:00 – 13:00 Biglietto: gratuito per minori di 14 anni

gratuito per minori di 14 anni Info ufficiali: Museo Provinciale Campano di Capua

Idee all’aperto per la Festa della Mamma a Napoli

Non solo musei e laboratori: per la Festa della Mamma a Napoli si può organizzare anche una giornata semplice all’aperto, soprattutto se il tempo è buono. Una passeggiata vista mare, un picnic in un parco, una visita in un giardino storico o un’uscita tra natura e panorama possono diventare un modo molto bello per stare insieme senza per forza seguire un programma rigido.

Ecco alcune idee adatte a famiglie, bambini e ragazzi, da combinare anche con uno degli eventi culturali del weekend.

Parco Virgiliano a Posillipo: panorama, giochi e passeggiata vista mare

Il Parco Virgiliano di Napoli, a Posillipo, è una delle scelte più belle per una mattinata o un pomeriggio all’aperto. Ci sono spazi per camminare, aree verdi, zone panoramiche e uno dei punti più belli da cui guardare il Golfo di Napoli, Nisida, Bagnoli e i Campi Flegrei.

È una proposta perfetta per famiglie con bambini: si può fare una passeggiata tranquilla, fermarsi a guardare il panorama e poi proseguire verso Posillipo o Marechiaro per una piccola uscita vista mare.

Dove: Parco Virgiliano, viale Virgilio, Napoli

Parco Virgiliano, viale Virgilio, Napoli Orari indicativi: dal 1 maggio al 20 giugno, 7:00 – 24:00

dal 1 maggio al 20 giugno, 7:00 – 24:00 Ideale per: passeggiata, foto, bambini, panorama

passeggiata, foto, bambini, panorama Consiglio: meglio andare al mattino o nel tardo pomeriggio, evitando le ore più calde

meglio andare al mattino o nel tardo pomeriggio, evitando le ore più calde Info ufficiali: Parco Virgiliano

Real Bosco di Capodimonte: picnic e natura nel cuore di Napoli

Il Real Bosco di Capodimonte è una delle idee più semplici e belle per passare la Festa della Mamma all’aperto. È grande, verde, gratuito e adatto a una passeggiata lenta con bambini, passeggini e famiglie.

Si può organizzare una mattinata tra viali alberati, prati e scorci panoramici, oppure abbinare la passeggiata alla visita del Museo di Capodimonte. Per chi cerca un’uscita rilassata senza allontanarsi troppo dal centro, è una delle opzioni più comode.

Dove: Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Real Bosco di Capodimonte, Napoli Orari indicativi: in maggio, 7:00 – 19:30

in maggio, 7:00 – 19:30 Ingresso Bosco: gratuito

gratuito Ideale per: picnic, passeggiate, famiglie, bambini piccoli

picnic, passeggiate, famiglie, bambini piccoli Info ufficiali: orari Capodimonte

Villa Comunale e Lungomare: la passeggiata classica con i bambini

Per chi vuole restare in città senza complicarsi troppo la giornata, la Villa Comunale di Napoli e il Lungomare Caracciolo sono una soluzione sempre valida. Si può passeggiare tra gli alberi, arrivare fino al mare, prendere un gelato e godersi una giornata semplice ma molto napoletana.

È una scelta adatta anche a chi ha bambini piccoli, perché permette di muoversi senza un programma troppo vincolante. Si può partire da Piazza Vittoria, attraversare la Villa Comunale e poi continuare verso il lungomare, Castel dell’Ovo e Borgo Marinari.

Dove: Villa Comunale e Lungomare Caracciolo, Napoli

Villa Comunale e Lungomare Caracciolo, Napoli Orari Villa Comunale: dal 1 maggio al 31 ottobre, 7:00 – 24:00

dal 1 maggio al 31 ottobre, 7:00 – 24:00 Ideale per: passeggiata facile, bambini, gelato, foto vista mare

passeggiata facile, bambini, gelato, foto vista mare Consiglio: perfetta anche dopo pranzo o nel tardo pomeriggio

perfetta anche dopo pranzo o nel tardo pomeriggio Info ufficiali: Villa Comunale

Parco Sommerso di Gaiola: mare, natura e prenotazione gratuita

Se la giornata è bella e volete un’idea più scenografica, il Parco Sommerso di Gaiola può essere una proposta speciale per la Festa della Mamma. Non è una classica uscita da museo, ma un’esperienza tra mare, natura e paesaggio, in uno dei punti più suggestivi di Posillipo.

Da maggio a settembre l’accesso alla zona di balneazione pubblica è gratuito, ma richiede la prenotazione online. È una scelta da valutare soprattutto con bambini più grandi o ragazzi, perché il percorso e l’accesso al mare richiedono un minimo di organizzazione.

Dove: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, Napoli

Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, Napoli Accesso: gratuito con prenotazione online

gratuito con prenotazione online Fasce orarie: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00

9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 Ideale per: famiglie con ragazzi, natura, mare, foto panoramiche

famiglie con ragazzi, natura, mare, foto panoramiche Info ufficiali: modalità di accesso alla Gaiola

Parco Vergiliano a Piedigrotta: una passeggiata tra Virgilio e Leopardi

Per una Festa della Mamma più tranquilla e culturale, il Parco Vergiliano a Piedigrotta è una piccola idea da considerare. Si trova vicino Mergellina e custodisce luoghi legati alla memoria di Virgilio e Giacomo Leopardi.

È una proposta più breve rispetto ad altri parchi, ma può funzionare bene se abbinata a una passeggiata a Mergellina o sul lungomare. È adatta a famiglie che vogliono unire un po’ di verde, storia e tranquillità.

Dove: Parco Vergiliano a Piedigrotta, Salita della Grotta, Napoli

Parco Vergiliano a Piedigrotta, Salita della Grotta, Napoli Ingresso: gratuito

gratuito Ideale per: passeggiata breve, storia, famiglie con bambini più grandi

passeggiata breve, storia, famiglie con bambini più grandi Consiglio: da abbinare a una passeggiata verso Mergellina

Reggia di Portici e Orto Botanico: natura e visita tematica

La Reggia di Portici resta una delle proposte più adatte per chi vuole unire evento e attività all’aperto. La visita tematica “Quello che le piante non dicono”, prevista domenica 10 maggio 2026, permette di scoprire l’Orto Botanico e vivere una passeggiata diversa dal solito.

È una buona opzione per famiglie con bambini non troppo piccoli e per chi cerca un’uscita meno caotica rispetto al centro di Napoli. La Reggia di Portici è anche una scelta comoda per chi arriva dall’area vesuviana.

Quando: domenica 10 maggio 2026, ore 12:00

domenica 10 maggio 2026, ore 12:00 Dove: Reggia di Portici – MUSA, via Università 100, Portici

Reggia di Portici – MUSA, via Università 100, Portici Biglietto: intero 8 euro

intero 8 euro Ideale per: natura, famiglie, passeggiata culturale, Festa della Mamma

Kid Pass Days 2026: il weekend dei musei per famiglie

A fare da cornice a molti appuntamenti del weekend ci sono i Kid Pass Days 2026, la grande manifestazione nazionale dedicata alle famiglie e alla cultura a misura di bambino.

La dodicesima edizione si svolge sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 con eventi in musei, spazi culturali, castelli, acquari, parchi archeologici e luoghi della cultura in tutta Italia. Tra le realtà aderenti ci sono anche luoghi molto importanti per Napoli e la Campania, come Città della Scienza e Gallerie d’Italia Napoli.

Per questo motivo, se cercate eventi per bambini nel weekend della Festa della Mamma, vale la pena controllare anche il programma generale dei Kid Pass Days, dove possono comparire ulteriori attività family in Campania.

Quando: sabato 9 e domenica 10 maggio 2026

sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Dove: in tutta Italia, con eventi anche in Campania

in tutta Italia, con eventi anche in Campania Info ufficiali: Kid Pass Days 2026

Quale evento scegliere per la Festa della Mamma?

Se avete bambini piccoli e volete andare sul sicuro, la scelta più completa è Città della Scienza, perché offre un programma ricco e molto adatto alle famiglie.

Se invece volete vivere un’esperienza creativa in pieno centro, le Gallerie d’Italia sono una soluzione comoda e ben organizzata, con laboratori divisi per fasce d’età. Il Museo Madre è più indicato per chi cerca un’attività artistica e contemporanea.

Per una gita fuori Napoli, invece, sono molto interessanti Ercolano, con la visita inclusiva al Parco Archeologico, e la Reggia di Portici, perfetta per chi vuole unire natura, storia e una passeggiata speciale per la Festa della Mamma.

Se preferite una giornata senza orari rigidi, meglio puntare su Parco Virgiliano, Real Bosco di Capodimonte, Villa Comunale, Lungomare Caracciolo o Parco Sommerso di Gaiola, controllando sempre meteo, orari e modalità di accesso prima di partire.

Eventi Festa della Mamma Napoli 2026: riepilogo finale

Quando: sabato 9 e domenica 10 maggio 2026

sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Dove: Napoli, Ercolano, Portici e Capua

Napoli, Ercolano, Portici e Capua Per chi: famiglie, bambini, mamme, ragazzi e accompagnatori

famiglie, bambini, mamme, ragazzi e accompagnatori Eventi principali: laboratori creativi, visite guidate, scienza, arte, archeologia e natura

laboratori creativi, visite guidate, scienza, arte, archeologia e natura Idee all’aperto: Parco Virgiliano, Real Bosco di Capodimonte, Villa Comunale, Lungomare, Gaiola e Parco Vergiliano

Parco Virgiliano, Real Bosco di Capodimonte, Villa Comunale, Lungomare, Gaiola e Parco Vergiliano Consiglio: controllare sempre disponibilità, prenotazioni e orari sui siti ufficiali prima di partire

Domande frequenti sugli eventi per la Festa della Mamma a Napoli

Quali sono gli eventi più adatti ai bambini per la Festa della Mamma a Napoli?

Tra gli eventi più adatti ai bambini ci sono Città della Scienza, i laboratori delle Gallerie d’Italia e il Madre FAMILY al Museo Madre. Sono appuntamenti pensati per coinvolgere i più piccoli con attività pratiche, creative e interattive.

Ci sono eventi gratuiti per la Festa della Mamma a Napoli?

Alcune attività sono gratuite ma incluse nel normale biglietto d’ingresso, come i laboratori alle Gallerie d’Italia, le attività del Museo Madre e la visita inclusiva al Parco Archeologico di Ercolano. Per una giornata gratuita all’aperto si possono scegliere anche parchi e passeggiate come Real Bosco di Capodimonte, Villa Comunale e Parco Virgiliano.

Dove andare con la mamma domenica 10 maggio 2026 vicino Napoli?

Per una giornata speciale si può scegliere tra musei in centro, come Gallerie d’Italia e Museo Madre, oppure una gita fuori porta alla Reggia di Portici, al Parco Archeologico di Ercolano o al Museo Provinciale Campano di Capua.

Quali attività all’aperto fare per la Festa della Mamma a Napoli?

Tra le attività all’aperto più semplici ci sono una passeggiata al Parco Virgiliano, un picnic al Real Bosco di Capodimonte, una camminata tra Villa Comunale e Lungomare Caracciolo o una visita alla Gaiola con prenotazione online.

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