4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026

Ph Marcello Erardi

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Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026: percorsi sotterranei, ville storiche, passeggiate panoramiche e tour nel Rione Sanità per scoprire luoghi speciali della città con guide ed esperti del territorio.

Nel weekend dal 7 al 10 maggio 2026 tornano tante visite guidate a Napoli e in Campania, con appuntamenti tra centro storico, Posillipo, Vomero e Rione Sanità. Una selezione utile per chi cerca cose da fare a Napoli nel fine settimana tra cultura, passeggiate, luoghi nascosti e aperture speciali.

Come sempre, prima di partecipare consigliamo di contattare gli organizzatori indicati per verificare disponibilità, orari aggiornati, modalità di prenotazione e costi.

Tutti i giorni – LAPIS Museum: Napoli sotterranea tra acqua, storia e arte. Sabato 9 maggio anche l’Inferno di Dante

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Nel cuore del centro storico di Napoli, sotto la Basilica della Pietrasanta in via dei Tribunali, il LAPIS Museum propone un percorso sotterraneo tra acqua, pietra e memoria. Si scende fino a circa quaranta metri di profondità, in un percorso che attraversa duemila anni di storia napoletana. La visita conduce nel Museo dell’Acqua, tra antiche cisterne greco-romane, giochi di luce, ruscellamenti e ambienti che restituiscono al visitatore una Napoli più silenziosa e nascosta. Superata la Sala della Luna, legata alla memoria più antica del Complesso della Pietrasanta, si raggiunge il Decumano Sommerso. Durante la Seconda Guerra Mondiale questi spazi furono utilizzati anche come rifugio antiaereo: scale, ambienti di servizio e tracce del passato raccontano una Napoli che, nei momenti più duri, ha trovato riparo sotto se stessa.

Il sabato 9 maggio 2026, dalle ore 18:00, il Decumano Sommerso ospita anche L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, una visita teatralizzata itinerante che porta la Commedia dantesca negli spazi più suggestivi del percorso sotterraneo. Guidati dalla figura del Sommo Poeta, i partecipanti incontrano alcuni dei personaggi più celebri dell’Inferno, tra cui Ulisse, Paolo e Francesca, Minosse, il Conte Ugolino e Cerbero. Per informazioni e prenotazioni sulla visita teatralizzata: www.tappetovolante.org.

Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00. Dal lunedì al venerdì sono previste visite guidate alle 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Il sabato e la domenica gli appuntamenti diventano nove: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 e 18:30.

È possibile prenotare telefonando allo 081 19230565 dalle 10:00 alle 14:00, con servizio messaggi WhatsApp sempre attivo, oppure scrivendo a info@lapismuseum.com. I biglietti si possono acquistare anche dal sito ufficiale www.lapismuseum.com, senza costi di prevendita. [contenuto sponsorizzato #adv]

Domenica 10 maggio – Visite gratuite a Villa Doria d’Angri per Maggio dei Monumenti 2026

Domenica 10 maggio 2026 ci saranno anche le visite gratuite a Villa Doria d’Angri, una delle ville storiche più affascinanti di Napoli, affacciata sul mare di Posillipo e incastonata lungo via Petrarca. L’apertura rientra nel programma del Maggio dei Monumenti 2026, con visite previste anche nei giorni 3, 4, 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 31 maggio. La villa, oggi sede dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, è uno dei grandi esempi del neoclassicismo napoletano.

Il luogo è legato anche alla figura di Richard Wagner, che soggiornò a Villa Doria d’Angri durante la sua permanenza a Napoli e qui lavorò al Parsifal. Un motivo in più per visitare un edificio che unisce panorama, architettura e memoria musicale europea. Le visite gratuite sono a cura dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Per approfondire programma, date e modalità di partecipazione, potete leggere il nostro articolo dedicato alle visite gratuite a Villa Doria d’Angri a Napoli.

Sabato 9 maggio – Passeggiata panoramica nella Vigna di San Martino

Sabato 9 maggio 2026 si potrà partecipare a una passeggiata panoramica nella Vigna di San Martino, ai piedi della Certosa di San Martino e di Castel Sant’Elmo. Un luogo verde e sorprendente, nel cuore di Napoli, che conserva ancora il carattere lento degli antichi terrazzamenti cittadini. La Vigna di San Martino è considerata il secondo vigneto urbano più grande d’Europa: circa sette ettari e mezzo di natura, orti, sentieri e scorci panoramici sulla città. L’accesso avviene attraverso un cancello normalmente chiuso, trattandosi di un’area privata.

Il percorso è pensato come una passeggiata facile, adatta anche alle famiglie, con partenza e arrivo da Corso Vittorio Emanuele 340, Napoli. La lunghezza è di circa 2,5 km e la durata prevista è di circa 2/3 ore. Sono consigliate scarpe comode.

Appuntamento: sabato 9 maggio 2026 alle ore 9:45, con partenza alle 10:00. Costo: €20; ragazzi 10-17 anni €10; minori di 9 anni gratis. La visita è curata dall’Associazione Trentaremi. Informazioni: campania@trentaremi.it – WhatsApp 081 3797086. Pagina evento: Trentaremi.

Sabato 9 e domenica 10 maggio – Lux in Fundo, tour tra arte e rinascita nel Rione Sanità

Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio 2026 torna anche Lux in Fundo, il tour guidato che attraversa alcune delle bellezze artistiche e sociali del Rione Sanità di Napoli. È un itinerario che racconta bene la nuova energia del quartiere: arte contemporanea, luoghi restituiti alla città, chiese, catacombe, palazzi storici e progetti culturali che negli ultimi anni hanno cambiato la percezione della Sanità.

Tra le tappe, che possono variare in base all’organizzazione, ci sono le Catacombe di San Gennaro, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi con il Jago Museum, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Chiesa dei Cristallini e la Basilica di Santa Maria della Sanità.

Il percorso può includere anche la visita al Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità, la Cappella dei Bianchi, Piazza Sanità, il murales “Luce” e Porta San Gennaro. Costo a partire da €19. Per informazioni aggiornate e prenotazioni: sito ufficiale Catacombe di Napoli.

In questo periodo ci sono anche tante altre visite guidate a Napoli, tra aperture straordinarie, percorsi gratuiti, passeggiate culturali e luoghi da riscoprire. Ecco alcune idee utili per chi vuole organizzare il weekend.

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