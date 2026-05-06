Concerti gratuiti sul Sentiero degli Dei: a Praiano si cammina e si ascolta musica vista mare

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Dal 9 al 30 maggio 2026 tornano i primi concerti gratuiti de “I Suoni degli Dei” a Praiano: quattro appuntamenti di mattina, tra musica classica, trekking e panorami spettacolari lungo il Sentiero degli Dei, nel cuore della Costiera Amalfitana.

I Suoni degli Dei 2026 a Praiano tornano da sabato 9 maggio 2026 con la prima parte della XVIII edizione della rassegna musicale che porta concerti gratuiti tra alcuni dei luoghi più belli del Sentiero degli Dei.

La rassegna, organizzata dal Comune di Praiano, unisce due esperienze molto amate da chi vive la Campania: una camminata nella natura e un concerto dal vivo in quota. Gli appuntamenti si svolgono di sabato mattina alle ore 11:00, in luoghi raggiungibili a piedi da Praiano, Agerola e Positano.

È uno di quegli eventi che funzionano benissimo anche per una gita fuori porta: si parte presto, si cammina tra i profumi della macchia mediterranea e si arriva in uno spazio naturale dove la musica cambia completamente atmosfera. Per altri appuntamenti simili si può seguire anche la sezione dedicata ai concerti in Campania.

I Suoni degli Dei 2026: concerti gratuiti a Praiano

Nel mese di maggio 2026 sono previsti quattro concerti gratuiti in tre luoghi diversi della Costiera Amalfitana: la piazzetta davanti alla Chiesa di Santa Maria a Castro, nei pressi del Convento di San Domenico, la località Colle Serra e la località Li Cannati.

Sono posti che non si raggiungono semplicemente “andando a un concerto”: qui bisogna camminare, salire, arrivare con calma e godersi il paesaggio. Proprio questo rende la rassegna diversa dai soliti eventi musicali: il percorso fa già parte dell’esperienza.

I concerti si tengono a circa 500/600 metri sul livello del mare e l’ingresso è libero. Per chi cerca eventi gratuiti in Campania, è uno degli appuntamenti più belli della primavera.

Escursione e musica sul Sentiero degli Dei

Ogni appuntamento de I Suoni degli Dei inizia con un’escursione a piedi, da fare in autonomia o con una guida escursionistica, partendo da Praiano, Agerola o Positano. L’arrivo è sul Sentiero degli Dei, uno dei percorsi panoramici più famosi della Costiera Amalfitana.

La passeggiata è bella ma non va sottovalutata. Il percorso ha difficoltà media, richiede scarpe adatte e un minimo di abitudine al cammino. La ricompensa, però, è notevole: musica dal vivo, silenzio, mare in lontananza e una vista che arriva verso Capri e Punta Campanella.

Punto di partenza: Praiano, Agerola o Positano

Praiano, Agerola o Positano Dislivello: circa 500/600 metri sul livello del mare

circa 500/600 metri sul livello del mare Durata cammino: da 1 ora e 30 minuti a 3 ore

da 1 ora e 30 minuti a 3 ore Tipo di percorso: scale, sentieri e tratti panoramici

scale, sentieri e tratti panoramici Difficoltà: media

media Consigli: scarpe da trekking, acqua, cappello, abiti comodi e qualcosa da mangiare

Prima di partire è bene valutare il proprio passo e le condizioni meteo. In caso di maltempo che impedisca di raggiungere i luoghi dei concerti, l’organizzazione può spostare l’appuntamento in un luogo alternativo o in una nuova data.

Programma concerti maggio 2026

La prima parte del programma de I Suoni degli Dei 2026 a Praiano prevede quattro appuntamenti nel mese di maggio. Tutti i concerti iniziano alle ore 11:00 e sono a ingresso libero.

Sabato 9 maggio 2026, ore 11:00 – Chiesa di Santa Maria a Castro, San Domenico: Flauti in duo con Vincenzo Scannapieco e Simone Mingo. Programma con musiche di Bach, Telemann e Debussy.

Flauti in duo con Vincenzo Scannapieco e Simone Mingo. Programma con musiche di Bach, Telemann e Debussy. Sabato 16 maggio 2026, ore 11:00 – Sentiero degli Dei, Colle Serra: I Divergenti in “Baroque Revolution”, con Vincenzo Scannapieco all’ottavino e Gioacchino Mansi all’euphonium. Programma con musiche di Telemann, Marcello e Händel.

I Divergenti in “Baroque Revolution”, con Vincenzo Scannapieco all’ottavino e Gioacchino Mansi all’euphonium. Programma con musiche di Telemann, Marcello e Händel. Sabato 23 maggio 2026, ore 11:00 – Sentiero degli Dei, Li Cannati: Duo flauto e violino con Sara Rispoli al violino e Simone Mingo al flauto. Programma con musiche di Bach, Telemann e Massenet.

Duo flauto e violino con Sara Rispoli al violino e Simone Mingo al flauto. Programma con musiche di Bach, Telemann e Massenet. Sabato 30 maggio 2026, ore 11:00 – Chiesa di Santa Maria a Castro, San Domenico: Arx Duo con Gessica Viviani e Filomena Costa al clarinetto. Programma con musiche di Mozart, Mendelssohn e Beethoven.

L’ingresso ai concerti è gratuito. Dopo le date di maggio, la rassegna proseguirà con nuovi appuntamenti il 20 e 26 settembre 2026 e il 3, 11, 17 e 24 ottobre 2026.

Dove si svolgono i concerti a Praiano

I concerti si svolgono tra Praiano e il Sentiero degli Dei, in luoghi panoramici della Costiera Amalfitana. Le location principali sono:

Chiesa di Santa Maria a Castro , presso il Convento di San Domenico, a circa 365 metri sul livello del mare;

, presso il Convento di San Domenico, a circa 365 metri sul livello del mare; Colle Serra , lungo il Sentiero degli Dei, a circa 580 metri sul livello del mare;

, lungo il Sentiero degli Dei, a circa 580 metri sul livello del mare; Li Cannati, lungo il Sentiero degli Dei, a circa 530 metri sul livello del mare.

Per chi vuole organizzare una giornata completa, Praiano è un punto di partenza bellissimo ma va vissuto senza fretta. Meglio arrivare con anticipo, soprattutto nei weekend di primavera, quando la Costiera Amalfitana richiama tanti visitatori. Altri appuntamenti in zona sono raccolti nella sezione dedicata agli eventi in Costiera Amalfitana.

I Suoni degli Dei 2026: informazioni utili

Quando: sabato 9, 16, 23 e 30 maggio 2026, sempre alle ore 11:00. La rassegna proseguirà poi il 20 e 26 settembre e il 3, 11, 17 e 24 ottobre 2026.

Dove: Praiano e Sentiero degli Dei, tra Chiesa di Santa Maria a Castro, Colle Serra e Li Cannati, in Costiera Amalfitana.

Biglietti: ingresso libero e gratuito.

Info: sito ufficiale I Suoni degli Dei e pagina Facebook I Suoni degli Dei.

Informazioni pratiche: I Suoni degli Dei 2026 Quando: 9, 16, 23 e 30 maggio 2026, ore 11:00

9, 16, 23 e 30 maggio 2026, ore 11:00 Dove: Praiano e Sentiero degli Dei, Costiera Amalfitana

Praiano e Sentiero degli Dei, Costiera Amalfitana Ingresso: gratuito

gratuito Consigli: scarpe da trekking, acqua, abiti comodi e partenza con anticipo Vedi il programma completo



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