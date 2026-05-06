Sagre in Campania dal 7 al 10 maggio 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

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Sagre in Campania dal 7 al 10 maggio 2026: un weekend tra borghi, prodotti tipici, carciofi, mercatini e feste all’aria aperta

Dal 7 al 10 maggio 2026 tornano tante sagre in Campania, con appuntamenti tra borghi, piazze, stand gastronomici e prodotti tipici da assaggiare. Dal salernitano al Sannio, passando per Napoli, il weekend offre diverse idee per una gita fuori porta tra cucina locale, mercatini, musica e tradizioni popolari.

In questa selezione trovi alcune delle sagre e feste in Campania del fine settimana, insieme ad alcuni appuntamenti food e mercatini da segnare in agenda. Prima di partire, resta sempre utile controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo.

Sagre in Campania dal 7 al 10 maggio 2026

Sagra del Carciofo Bianco a Pertosa, vicino alle Grotte di Pertosa-Auletta

A Pertosa, in provincia di Salerno, prosegue anche nei giorni venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 la 29ª edizione della Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, in programma in Piazza De Marco.

È uno degli appuntamenti più interessanti del weekend per chi cerca una sagra vera, legata a un prodotto del territorio e a un borgo da visitare con calma. La festa valorizza il Carciofo Bianco con la partecipazione di ristoratori, associazioni locali e realtà del territorio, in un’area molto vicina anche alle celebri Grotte di Pertosa-Auletta. Leggi il post dedicato alla Sagra del Carciofo Bianco a Pertosa

46ª Sagra del Carciofo di Pietrelcina

Continua anche sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, a Pietrelcina, in provincia di Benevento, la 46ª edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina. Il protagonista è il Carciofo di Pietrelcina, celebrato tra il Parco Colasanti e Piazza SS. Annunziata. Una buona occasione per assaggiare il prodotto locale, acquistarlo direttamente sul posto e vivere qualche ora nel paese di Padre Pio, tra stand, musica e atmosfera di festa. Scopri il programma della 46ª Sagra del Carciofo di Pietrelcina

Il Villaggio del Made in Italy a Napoli, in Piazza Dante

A Napoli, in Piazza Dante, domenica 10 maggio 2026 arriva anche Il Villaggio del Made in Italy, appuntamento organizzato da Coldiretti Napoli e Casartigiani Napoli per valorizzare prodotti alimentari, artigianato e filiere locali.

L’evento sarà aperto dalle 9:00 alle 14:00 con ingresso libero. Tra gli stand ci saranno prodotti ortofrutticoli freschi di Campagna Amica Campania, formaggi, salumi, vino, street food contadino e specialità del territorio.

Spazio anche ad attività per bambini, laboratori, degustazioni, masterclass e stand artigianali con oreficeria, cioccolato, sartoria, accessori moda e intarsio sorrentino. L’appuntamento prosegue anche lunedì 11 maggio 2026, sempre dalle 9:00 alle 14:00. Maggiori informazioni sul Villaggio del Made in Italy a Piazza Dante

Mercatini e appuntamenti food in Campania

Mostra mercato dell’antiquariato all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano, Napoli, si tiene la Mostra mercato dell’Antiquariato, appuntamento ormai conosciuto da chi ama curiosare tra oggetti vintage, modernariato, pezzi da collezione e piccole occasioni da scoprire con calma.

Non è una sagra vera e propria, ma può diventare una buona idea per una domenica diversa, magari da abbinare a un pranzo fuori o a una passeggiata nella zona flegrea. Leggi il post sulla Mostra mercato dell’Antiquariato ad Agnano

MercAntico a San Lorenzello, tra antiquariato e prodotti tipici

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ogni seconda e ultima domenica del mese torna MercAntico, una fiera storica dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo e prodotti locali.

È una meta interessante per chi vuole costruirsi una giornata lenta nel Sannio, tra passeggiate nel borgo, oggetti d’altri tempi e sapori del territorio. Più che un semplice mercatino, è uno di quegli appuntamenti che funzionano bene per scoprire piccoli paesi campani spesso fuori dai percorsi più battuti. Scopri MercAntico a San Lorenzello

Mercatini Campagna Amica a Napoli nel mese di maggio

Per chi preferisce restare in città, restano interessanti anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie zone di Napoli durante il mese di maggio 2026.

Sono appuntamenti utili per acquistare prodotti locali direttamente dai produttori, tra frutta, verdura, formaggi, conserve, miele e altre specialità campane. Una soluzione semplice per chi cerca un giro breve, senza spostarsi troppo da Napoli. Leggi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica a Napoli

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