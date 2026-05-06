Fiera del Baratto e dell’Usato a Paestum: ingresso gratis e 130 stand vintage al NEXT

Per due giorni il NEXT di Capaccio-Paestum ospita la Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour: ingresso gratuito, parcheggio libero e oltre 130 spazi espositivi tra vintage, antiquariato, artigianato, vinili, libri, fumetti, retro-gaming, collezionismo e oggetti curiosi da scoprire.

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 arriva al NEXT, ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum, la Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour, il grande evento firmato Bidonville 2.0 dedicato a riuso, vintage, artigianato e collezionismo.

La fiera sarà aperta dalle 10:00 alle 20:00 e l’aspetto più interessante, soprattutto per chi cerca una gita fuori porta nel weekend, è che l’ingresso sarà gratuito. Gratuito anche il parcheggio interno, fino a esaurimento posti.

Un appuntamento perfetto per chi ama cercare pezzi particolari, oggetti introvabili, libri, dischi, abiti vintage o semplicemente passare qualche ora curiosando tra stand e banchi. Se cercate altri appuntamenti simili, potete consultare anche la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania.

Cosa trovare alla Fiera del Baratto a Paestum

La Fiera del Baratto e dell’Usato a Paestum porterà negli spazi del NEXT più di 130 espositori con tante categorie merceologiche diverse. È uno di quegli eventi dove si va anche senza un’idea precisa e si torna spesso con qualcosa che non si stava cercando.

Tra gli stand si potranno trovare:

artigianato e manufatti originali;

e manufatti originali; antiquariato e modernariato ;

; libri antichi , fumetti e oggetti da collezione;

, fumetti e oggetti da collezione; vinili, dischi e musica da cercare tra i banchi ;

; abbigliamento vintage e accessori;

e accessori; oggettistica , curiosità e pezzi per la casa;

, curiosità e pezzi per la casa; retro-gaming e collezionismo.

Il bello di una fiera di questo tipo è proprio il ritmo lento della ricerca: si cammina, si osserva, si contratta, si scopre. Non è un centro commerciale, ma un grande mercato coperto dove ogni banco può raccontare una storia diversa.

Un evento gratuito tra riuso e vintage

La filosofia della Fiera del Baratto e dell’Usato nasce dall’idea del riuso: oggetti finiti in cantina, in soffitta o dimenticati in casa possono avere una seconda vita nelle mani di qualcun altro.

Per i visitatori è una buona occasione per trovare articoli particolari a prezzi interessanti. Per gli espositori, invece, la formula consente anche a privati maggiorenni di vendere o barattare oggetti usati e manufatti artigianali all’interno di un contesto organizzato.

Il trasferimento al NEXT di Capaccio-Paestum rende l’evento interessante anche per chi parte da Napoli, Salerno o dalla provincia: può diventare una piccola gita di primavera tra fiera, Paestum e dintorni. Per altri appuntamenti gratuiti potete consultare anche la nostra pagina sugli eventi gratuiti a Napoli e in Campania.

Come arrivare al NEXT di Capaccio-Paestum

La fiera si svolge al NEXT, ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum, una struttura ampia e adatta a ospitare eventi fieristici con molti stand.

Chi arriva in auto può raggiungere la zona dalla A3 Salerno-Reggio Calabria, uscendo a Salerno Zona Industriale, Battipaglia o Eboli a seconda della provenienza, per poi proseguire verso la Statale 18 e Capaccio Scalo.

Chi preferisce il treno può utilizzare i collegamenti regionali da Napoli e Salerno verso la stazione ferroviaria di Paestum. Dalla stazione è poi possibile raggiungere il NEXT con i collegamenti locali o taxi.

Per organizzare altre idee nel fine settimana, potete leggere anche la nostra guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni.

Fiera del Baratto Paestum 2026: info utili

Quando: sabato 9 e domenica 10 maggio 2026

sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Orari: dalle 10:00 alle 20:00

dalle 10:00 alle 20:00 Dove: NEXT, ex Tabacchificio, Capaccio-Paestum (SA)

NEXT, ex Tabacchificio, Capaccio-Paestum (SA) Biglietti: ingresso gratuito

ingresso gratuito Parcheggio: gratuito fino a esaurimento posti

gratuito fino a esaurimento posti Contatti: 081 18206507, 081 19845715

081 18206507, 081 19845715 WhatsApp: 392 3729728

392 3729728 Info ufficiali: Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour a Capaccio-Paestum

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