Villa Campolieto si accende per un brunch-aperitivo tra djset, visite e street food

ADV – Contenuto sponsorizzato. Questo articolo è una comunicazione commerciale realizzata in collaborazione con l’organizzazione dell’evento “DROP a Campolieto | Brunch + Aperitivo”. Contenuto riservato ad un pubblico maggiorenne (+18 anni).

Sabato 9 maggio 2026 Villa Campolieto a Ercolano ospita DROP a Campolieto, una giornata tra brunch, aperitivo, musica live, dj set, visite guidate, degustazioni e street food in una delle ville vesuviane più belle della Campania.

Sabato 9 maggio 2026 arriva DROP a Campolieto | Brunch + Aperitivo, un evento pensato per vivere Villa Campolieto a Ercolano non solo come luogo storico, ma come spazio aperto alla musica, al gusto e alla convivialità.

L’appuntamento si terrà dalle 12:00 alle 24:00 negli spazi di Villa Campolieto, in Corso Resina 283 a Ercolano. Il biglietto di ingresso costa €15, con food & beverage esclusi.

Biglietti per DROP a Campolieto Ingresso a €15 per l’evento di sabato 9 maggio 2026 a Villa Campolieto. Food & beverage esclusi.

Acquista il biglietto ufficiale



DROP a Campolieto: brunch e aperitivo a Ercolano

DROP a Campolieto porta a Villa Campolieto un format che unisce più anime: il brunch diurno, l’aperitivo, la musica dal vivo, il dj set, lo street food e le visite guidate.

È una di quelle proposte perfette per chi cerca cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni, ma vuole qualcosa di diverso dalla solita serata in locale: qui il punto forte è la combinazione tra location storica, panorama vesuviano e atmosfera da evento all’aperto.

La giornata partirà a ora di pranzo e proseguirà fino a mezzanotte, passando dal brunch all’aperitivo e poi alla parte più musicale della serata.

Musica live, dj set e degustazioni

Il programma musicale prevede il live di Walter Ricci, nome molto amato dal pubblico napoletano, insieme ai dj set e alle selezioni di Dj Kowu, Lunare Project, Irene Ferrara e Jo Brigante.

Al centro dell’evento ci sarà anche la Triple A Experience, dedicata ad agricoltori, artigiani e artisti. In degustazione saranno presenti vini naturali raccontati dai produttori, con etichette e realtà come Musella, Tenuta Fornace, Calafata, Ripi, Archetipo, Occhipinti, Foradori, Movia, Pacina, Slavcek, Podere Magia e Avanguardia.

Per la parte drink sono previsti gin, cocktail e aperitivi premium, con una selezione di piccoli produttori. Le degustazioni alcoliche sono rivolte a un pubblico adulto e vanno vissute con consumo responsabile.

Street food e attività baby friendly

Non mancherà la parte food, con diversi corner gastronomici negli spazi della villa. Tra le realtà presenti sono segnalate Tavernetta Colauri, Lala Noodls, Terra Nera e Quostro.

La formula è interessante anche perché l’evento viene presentato come baby friendly, con laboratori e animazione per bambini. Questo lo rende adatto anche a chi vuole passare qualche ora fuori casa in famiglia, soprattutto nella fascia pomeridiana.

Chi cerca altri eventi a Napoli tra musica, food e serate può considerare DROP a Campolieto come una proposta da segnare per il weekend, soprattutto per la possibilità di vivere una villa vesuviana in un contesto informale e contemporaneo.

Visite guidate a Villa Campolieto

Durante l’evento sarà possibile partecipare anche al Museum Tour “Dall’uovo alle mele”, una visita guidata alla mostra sull’antica Ercolano.

L’ingresso alle visite sarà contingentato: sono previsti gruppi da 50 persone alla volta, fino alle 22:00. È uno degli aspetti più interessanti della giornata, perché permette di abbinare aperitivo, musica e scoperta culturale.

Villa Campolieto è uno dei luoghi più affascinanti del Miglio d’Oro e, in occasioni come questa, diventa una cornice molto suggestiva per chi ama gli appuntamenti che uniscono visite guidate a Napoli e dintorni, buon cibo e musica.

DROP a Campolieto 2026: informazioni utili

Quando: sabato 9 maggio 2026, dalle 12:00 alle 24:00

Dove: Villa Campolieto, Corso Resina 283, Ercolano

Biglietti: ingresso €15, food & beverage esclusi

Programma: brunch, aperitivo, degustazioni, vini naturali, gin artigianali, street food, visite guidate, live music, dj set, laboratori e animazione per bambini

Artisti e ospiti: Walter Ricci live, Dj Kowu, Lunare Project, Irene Ferrara, Jo Brigante

Informazioni e biglietti: DROP a Campolieto Quando: sabato 9 maggio 2026, dalle 12:00 alle 24:00

sabato 9 maggio 2026, dalle 12:00 alle 24:00 Dove: Villa Campolieto, Corso Resina 283, Ercolano

Villa Campolieto, Corso Resina 283, Ercolano Biglietti: €15, food & beverage esclusi

€15, food & beverage esclusi Attività: musica live, dj set, street food, degustazioni, visite guidate e laboratori per bambini Prenota il tuo ingresso



Fonte informazioni evento: pagina ufficiale DROP Eventi. Contenuto sponsorizzato.