Maggio di Pizzofalcone: luogo simbolico su cui è nata Partenope

Ritorna, per la terza edizione, il Maggio di Pizzofalcone, un appuntamento che vuole far conoscere la zona di Pizzofalcone, cuore originario della città di Napoli e luogo simbolico da cui tutto è cominciato.
A Napoli dal 4 al 31 maggio 2026 ritorna il Maggio di Pizzofalcone la rassegna organizzata dalla I Municipalità (Chiaia San Ferdinando Posillipo) in collaborazione con l’Assessorato al Turismo per far conoscere la zona di Pizzofalcone, il cuore antico della città, dove tutto è cominciato.
Proposte passeggiate, mostre, eventi, incontri sulla collina di Pizzofalcone e in luoghi di grande bellezza e di fascino, come Monte Echia e il magnifico Belvedere, l’Archivio Parisio, la Biblioteca Nazionale, la Chiesa dell’Annunziata, la Scuola Militare Nunziatella, Via Chiaia, Piazza del Plebiscito, il Santuario Immacolata a Monte Echia, la Basilica di Santa Maria Egiziaca, il Castel dell’Ovo, il MUSAP, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, l’Archivio di Stato e Piazza Santa Maria degli Angeli; Belvedere di Monte Echia.
- Gli eventi nei giorni previsti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
- Per tutti gli eventi prenotazioni e info a eventi@maggiodipizzofalcone.it
Programma del Maggio di Pizzofalcone 2026
- dal 4 al 14 maggio l’Archivio Fotografico “Parisio”nel Porticato San Francesco di Paola sarà visitabile liberamente. In mostra fotografie dello Studio Parisio, dello Studio Troncone e di altri autori, a cura dell’Associazione Archivio Fotografico Parisio Onlus.
- Il 5, 12, 19 e 26 maggio, torna “Pizzofalcone di Carta” con visite guidate alla Biblioteca Nazionale di Napoli.
- 8 e 9 maggio la Scuola Militare Nunziatella apre le sue porte per una visita guidata alla Chiesa della SS. Annunziata e alle aree museali annesse.
- Dal 14 al 30 maggio, “Cuciture: Chiaia Street Stories” propone un’installazione e un percorso fotografico narrativo lungo Via Chiaia, tra memorie urbane, eleganza e quotidianità. Passeggiate narrative gratuite giovedì 14 maggio e giovedì 28 maggio 2026 con prenotazione obbligatoria con prenotazione obbligatoria (chiaiacommunitystreet@gmail.com).
- Il 17 maggio itinerario artistico e spirituale tra le chiese più rappresentative: la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Chiesa di Santa Maria Egiziaca, il Santuario dell’Immacolata.
- Il 20 maggio alla Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” Ets, Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, la presentazione del volume “Una, nessuna, duemilacinquecento Napoli”.
- Il 21 maggio, al Blu di Prussia, Via Gaetano Filangeri, “L’arte presa per la gola” propone un incontro dedicato al caffè dal titolo “Il Caffè. La devozione, il rituale, l’alibi: artisti e scrittori raccontano”.
- Il 22 maggio la Basilica di Santa Maria degli Angeli ospita “in…CANTANO”, esibizione dei Piccoli e dei Giovani Cantori di Pizzofalcone.
- Il 24, 30 e 31 maggio torna “Nel ventre di Parthenope”,la passeggiata archeologica proposta dall’Archeoclub d’Italia “Parthenope”.
- Il 26 maggio a Pizzofalcone“Generazioni a confronto dinanzi a un libro”, a cura dell’Associazione TempoLibero in Piazza Santa Maria degli Angeli.
- Il 27 maggio presso la Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” ETS, a Palazzo Zapata, la cerimonia del Premio del Concorso “Memorie storiche e realtà urbane: da Monte Echia a Palazzo Zapata”.
- Il 29 maggio a Monte Echia va in scena “Armonia in scena”, uno spettacolo di Lello Pipolo con la collaborazione di Nino Catalano.
- Il 30 maggio a Monte Echia “Fare pace – Il racconto”, evento narrativo a cura di Giuseppe Ferraro.
- Il 31 maggio, presso la Galleria Borbonica, con ingresso da via Monte di Dio 14 a Palazzo Serra di Cassano, si svolge “Festa a Palazzo Carafa – musica e danze del Rinascimento a Napoli”.
Per tutti gli eventi prenotazioni e info a eventi@maggiodipizzofalcone.it
Tutte le informazioni per l’accesso sui social della Municipalità I:
Per tutti gli eventi prenotazioni e info a eventi@maggiodipizzofalcone.it
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