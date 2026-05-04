Maggio di Pizzofalcone: luogo simbolico su cui è nata Partenope

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Ritorna, per la terza edizione, il Maggio di Pizzofalcone, un appuntamento che vuole far conoscere la zona di Pizzofalcone, cuore originario della città di Napoli e luogo simbolico da cui tutto è cominciato.

A Napoli dal 4 al 31 maggio 2026 ritorna il Maggio di Pizzofalcone la rassegna organizzata dalla I Municipalità (Chiaia San Ferdinando Posillipo) in collaborazione con l’Assessorato al Turismo per far conoscere la zona di Pizzofalcone, il cuore antico della città, dove tutto è cominciato.

Proposte passeggiate, mostre, eventi, incontri sulla collina di Pizzofalcone e in luoghi di grande bellezza e di fascino, come Monte Echia e il magnifico Belvedere, l’Archivio Parisio, la Biblioteca Nazionale, la Chiesa dell’Annunziata, la Scuola Militare Nunziatella, Via Chiaia, Piazza del Plebiscito, il Santuario Immacolata a Monte Echia, la Basilica di Santa Maria Egiziaca, il Castel dell’Ovo, il MUSAP, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, l’Archivio di Stato e Piazza Santa Maria degli Angeli; Belvedere di Monte Echia.

Gli eventi nei giorni previsti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Per tutti gli eventi prenotazioni e info a eventi@maggiodipizzofalcone.it

Programma del Maggio di Pizzofalcone 2026



dal 4 al 14 maggio l’Archivio Fotografico “Parisio” nel Porticato San Francesco di Paola sarà visitabile liberamente. In mostra fotografie dello Studio Parisio, dello Studio Troncone e di altri autori, a cura dell’Associazione Archivio Fotografico Parisio Onlus.

nel Porticato San Francesco di Paola sarà visitabile liberamente. In mostra fotografie dello Studio Parisio, dello Studio Troncone e di altri autori, a cura dell’Associazione Archivio Fotografico Parisio Onlus. Il 5, 12, 19 e 26 maggio, torna “Pizzofalcone di Carta ” con visite guidate alla Biblioteca Nazionale di Napoli.

” con visite guidate alla Biblioteca Nazionale di Napoli. 8 e 9 maggio la Scuola Militare Nunziatella apre le sue porte per una visita guidata alla Chiesa della SS. Annunziata e alle aree museali annesse.

apre le sue porte per una visita guidata alla Chiesa della SS. Annunziata e alle aree museali annesse. Dal 14 al 30 maggio, “Cuciture: Chiaia Street Stories ” propone un’installazione e un percorso fotografico narrativo lungo Via Chiaia, tra memorie urbane, eleganza e quotidianità. Passeggiate narrative gratuite giovedì 14 maggio e giovedì 28 maggio 2026 con prenotazione obbligatoria con prenotazione obbligatoria (chiaiacommunitystreet@gmail.com).

” propone un’installazione e un percorso fotografico narrativo lungo Via Chiaia, tra memorie urbane, eleganza e quotidianità. Passeggiate narrative gratuite giovedì 14 maggio e giovedì 28 maggio 2026 con prenotazione obbligatoria con prenotazione obbligatoria (chiaiacommunitystreet@gmail.com). Il 17 maggio itinerario artistico e spirituale tra le chiese più rappresentative: la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Chiesa di Santa Maria Egiziaca, il Santuario dell’Immacolata.

più rappresentative: la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Chiesa di Santa Maria Egiziaca, il Santuario dell’Immacolata. Il 20 maggio alla Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” Ets, Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, la presentazione del volume “Una, nessuna, duemilacinquecento Napoli”.

Ets, Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, la presentazione del volume “Una, nessuna, duemilacinquecento Napoli”. Il 21 maggio, al Blu di Prussia , Via Gaetano Filangeri, “L’arte presa per la gola” propone un incontro dedicato al caffè dal titolo “Il Caffè. La devozione, il rituale, l’alibi: artisti e scrittori raccontano”.

, Via Gaetano Filangeri, “L’arte presa per la gola” propone un incontro dedicato al caffè dal titolo “Il Caffè. La devozione, il rituale, l’alibi: artisti e scrittori raccontano”. Il 22 maggio la Basilica di Santa Maria degli Angeli ospita “in…CANTANO”, esibizione dei Piccoli e dei Giovani Cantori di Pizzofalcone.

ospita “in…CANTANO”, esibizione dei Piccoli e dei Giovani Cantori di Pizzofalcone. Il 24, 30 e 31 maggio torna “Nel ventre di Parthenope”, la passeggiata archeologica proposta dall’Archeoclub d’Italia “Parthenope”.

la passeggiata archeologica proposta dall’Archeoclub d’Italia “Parthenope”. Il 26 maggio a Pizzofalcone “Generazioni a confronto dinanzi a un libro”, a cura dell’Associazione TempoLibero in Piazza Santa Maria degli Angeli.

“Generazioni a confronto dinanzi a un libro”, a cura dell’Associazione TempoLibero in Piazza Santa Maria degli Angeli. Il 27 maggio presso la Fondazione “Circolo Artistico Politecnico ” ETS, a Palazzo Zapata, la cerimonia del Premio del Concorso “Memorie storiche e realtà urbane: da Monte Echia a Palazzo Zapata”.

” ETS, a Palazzo Zapata, la cerimonia del Premio del Concorso “Memorie storiche e realtà urbane: da Monte Echia a Palazzo Zapata”. Il 29 maggio a Monte Echia va in scena “Armonia in scena”, uno spettacolo di Lello Pipolo con la collaborazione di Nino Catalano.

va in scena “Armonia in scena”, uno spettacolo di Lello Pipolo con la collaborazione di Nino Catalano. Il 30 maggio a Monte Echia “Fare pace – Il racconto”, evento narrativo a cura di Giuseppe Ferraro.

“Fare pace – Il racconto”, evento narrativo a cura di Giuseppe Ferraro. Il 31 maggio, presso la Galleria Borbonica, con ingresso da via Monte di Dio 14 a Palazzo Serra di Cassano, si svolge “Festa a Palazzo Carafa – musica e danze del Rinascimento a Napoli”.

Per tutti gli eventi prenotazioni e info a eventi@maggiodipizzofalcone.it

Tutte le informazioni per l’accesso sui social della Municipalità I:

Per tutti gli eventi prenotazioni e info a eventi@maggiodipizzofalcone.it

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