Festa della Mamma alla Reggia di Portici: visita tematica “Quello che le piante non dicono”

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Per la Festa della Mamma una passeggiata nell’Orto Botanico della Reggia di Portici, tra viali, piante officinali, felci antiche e il Giardino Segreto della residenza borbonica.

Domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, alla Reggia di Portici si terrà una visita guidata tematica nell’Orto Botanico della Reggia di Portici. L’appuntamento, organizzato dal MUSA – Musei della Reggia di Portici, si chiama “Quello che le piante non dicono” e inizierà alle ore 12:00.

È un’ idea per trascorrere la mattinata della Festa della Mamma in uno dei luoghi verdi dell’area vesuviana, tra natura, storia borbonica e spazi della Reggia che non sempre sono accessibili al pubblico.

La visita guidata sarà una passeggiata tra i sentieri dell’Orto Botanico di Portici, con una guida che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del rapporto profondo tra l’uomo e il mondo vegetale. Il percorso non sarà una semplice visita botanica: l’itinerario è pensato come un piccolo percorso tra profumi, foglie, piante curative e luoghi raccolti della Reggia.

Cosa si vede durante la visita guidata

Durante la passeggiata si entrerà in alcuni viali segreti solitamente chiusi al pubblico, alla scoperta di piante, erbe e ambienti dell’Orto Botanico della Reggia di Portici.

Il percorso prevede:

le erbe officinali del belvedere ;

; il felceto , con il suo fascino quasi preistorico;

, con il suo fascino quasi preistorico; il passaggio nel Giardino Segreto ;

; l’arrivo all’ombra del grande canforo secolare.

È proprio questo il punto più interessante dell’evento: non solo visitare la Reggia di Portici, ma farlo attraverso un racconto legato alle piante, alla loro capacità di curare, proteggere e accompagnare la vita dell’uomo da secoli.

La Festa della Mamma alla Reggia di Portici può essere un’occasione per regalare un’esperienza più personale del solito: non un oggetto, ma una passeggiata da fare insieme in un luogo storico, elegante e ricco di verde.

Il contributo richiesto è di 8€ e la prenotazione è disponibile online tramite la biglietteria ufficiale. Il parcheggio interno della Reggia è gratuito fino a esaurimento posti, dettaglio utile soprattutto per chi arriva da Napoli o dagli altri comuni vesuviani.

Per chi ama questi itinerari tematici, può essere interessante leggere anche l’articolo su Storie di donne alla Reggia di Portici, un altro percorso dedicato alla storia, alla scienza e alle figure femminili legate alla Reggia.

Reggia di Portici Festa della Mamma: informazioni

Quando: domenica 10 maggio 2026, ore 12:00

domenica 10 maggio 2026, ore 12:00 Dove: Reggia di Portici, Piazza Carlo di Borbone già via Università 100, 80055 Portici (NA)

Reggia di Portici, Piazza Carlo di Borbone già via Università 100, 80055 Portici (NA) Evento: “Quello che le piante non dicono”, visita guidata tematica nell’Orto Botanico della Reggia di Portici

“Quello che le piante non dicono”, visita guidata tematica nell’Orto Botanico della Reggia di Portici Biglietti: contributo di partecipazione 8 €

contributo di partecipazione 8 € Parcheggio: gratuito all’interno della Reggia fino a esaurimento posti

gratuito all’interno della Reggia fino a esaurimento posti Info: evento ufficiale MUSA Reggia di Portici

Prenotazioni: biglietteria ufficiale Reggia di Portici

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