Gino Rivieccio al Teatro Diana di Napoli con la sua commedia “Una vacanza coi fiocchi”

Gino Rivieccio torna al Teatro Diana di Napoli con “Una vacanza coi fiocchi”, una commedia brillante sul confronto tra generazioni, social, famiglia e incomprensioni quotidiane

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Dal 30 aprile al 10 maggio 2026 Gino Rivieccio sarà protagonista al Teatro Diana di Napoli con la commedia “Una vacanza coi fiocchi”, scritta insieme a Gustavo Verde. Lo spettacolo porta in scena, con toni leggeri e comici, il confronto tra un professore di etruscologia e una giovane tiktoker, simboli di due mondi molto diversi.

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Biglietti per “Una vacanza coi fiocchi” al Teatro Diana Lo spettacolo è in programma a Napoli dal 30 aprile al 10 maggio 2026. Biglietti disponibili online. Acquista i biglietti

La commedia racconta la storia di due coniugi che, nel tentativo di ritrovare un equilibrio di coppia, scelgono di rifugiarsi in uno chalet di montagna. La quiete cercata, però, viene interrotta dall’arrivo di una coppia più giovane, bloccata da una tempesta di neve.

Una baita, una tempesta di neve e due generazioni a confronto

Da questa convivenza forzata nasce una serie di equivoci e situazioni comiche. Il professore, legato a una visione più tradizionale della vita e del successo, si trova davanti a una giovane donna che vive il linguaggio dei social e la velocità del presente.

Il contrasto tra esperienza, sacrificio, fama digitale e nuovi modi di comunicare diventa il motore dello spettacolo. La risata nasce proprio da questa distanza: da ciò che gli adulti non capiscono dei giovani e da ciò che i giovani non riescono più a spiegare agli adulti.

Il cast di “Una vacanza coi fiocchi”

Accanto a Gino Rivieccio ci sono Daniela Cenciotti, Mery Esposito, Giovanni Moccia e Gabriele Oses. La regia è affidata a Daniele Giordano.

“Una vacanza coi fiocchi” è una commedia pensata per il pubblico che ama il teatro leggero, brillante e familiare, ma con un tema molto attuale: la difficoltà di ascoltarsi davvero tra generazioni diverse.

Gino Rivieccio al Teatro Diana di Napoli: informazioni utili

Quando: dal 30 aprile al 10 maggio 2026

Dove: Teatro Diana, Via Luca Giordano 64, Napoli

Spettacolo: “Una vacanza coi fiocchi”

Con: Gino Rivieccio, Daniela Cenciotti, Mery Esposito, Giovanni Moccia, Gabriele Oses

Regia: Daniele Giordano

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Informazioni e biglietti per “Una vacanza coi fiocchi” Quando: dal 30 aprile al 10 maggio 2026

dal 30 aprile al 10 maggio 2026 Dove: Teatro Diana, Via Luca Giordano 64, Napoli

Teatro Diana, Via Luca Giordano 64, Napoli Biglietti: disponibili online tramite circuito Vivaticket Vai ai biglietti – #linkaffiliato



Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Teatro Diana

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