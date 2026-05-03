Noisy Naples Fest 2026: Kasabian, Franz Ferdinand e il grande festival alla Mostra d’Oltremare

Il Noisy Naples Fest 2026 arriva alla Mostra d’Oltremare di Napoli il 23 e 24 luglio con Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Bluvertigo, Kasabian, Subsonica e Planet Funk. Due giorni di musica live in una nuova area del festival estivo napoletano, tra biglietti giornalieri e pass per entrambe le serate.

Il Noisy Naples Fest 2026 si prepara a una delle sue edizioni più importanti: non più soltanto una rassegna di grandi concerti estivi, ma un vero festival di due giorni alla Mostra d’Oltremare di Napoli, nella nuova area del Viale delle 28 Fontane.

Le date da segnare sono giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026, con una lineup già molto forte: Franz Ferdinand, Skunk Anansie e Bluvertigo nella prima giornata, Kasabian, Subsonica e Planet Funk nella seconda.

Biglietti Noisy Naples Fest 2026 Sono disponibili biglietti giornalieri e pass per le due serate del festival alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Acquista i biglietti su TicketOne

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Noisy Naples Fest 2026: il festival cambia scala

La vera notizia del Noisy Naples Fest 2026 a Napoli non è solo la presenza di nomi internazionali. Il punto forte è il cambio di formato: il festival si allarga e porta la sua due giorni nella Mostra d’Oltremare di Napoli, uno degli spazi più riconoscibili di Fuorigrotta.

Il cuore dell’evento sarà il Viale delle 28 Fontane, un’area molto più ampia rispetto alla classica dimensione del singolo concerto estivo. Per Napoli è un passaggio interessante: significa provare a costruire un festival urbano vero, con più artisti, più pubblico e una fruizione più simile ai grandi appuntamenti musicali europei.

Chi segue gli eventi a Napoli sa bene che l’estate partenopea è piena di concerti, ma un festival concentrato in due giornate, con più headliner e una venue così grande, ha un peso diverso anche per chi arriva da fuori città.

Lineup del Noisy Naples Fest 2026

La lineup del Noisy Naples Fest 2026 mette insieme rock internazionale, elettronica, alternative italiano e nomi che parlano a generazioni diverse. È una scelta furba: non punta su un solo pubblico, ma prova a tenere insieme chi cerca il grande live rock e chi vuole vivere una serata più da festival.

Giovedì 23 luglio 2026: Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Bluvertigo e altri artisti da annunciare.

Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Bluvertigo e altri artisti da annunciare. Venerdì 24 luglio 2026: Kasabian, Subsonica, Planet Funk e altri artisti da annunciare.

La prima giornata ha un’impronta più rock, con i Franz Ferdinand e gli Skunk Anansie, due nomi molto riconoscibili anche per chi segue da anni i grandi festival internazionali. La presenza dei Bluvertigo aggiunge invece un richiamo italiano forte e trasversale.

La seconda giornata gioca su un equilibrio diverso: i Kasabian sono il nome di maggiore richiamo internazionale, mentre Subsonica e Planet Funk parlano a un pubblico cresciuto tra elettronica, rock alternativo e club culture italiana.

Biglietti e pass per il Noisy Naples Fest 2026

Per il Noisy Naples Fest 2026 alla Mostra d’Oltremare sono previsti biglietti giornalieri e abbonamenti per entrambe le serate. I prezzi variano in base al settore scelto e alle disponibilità del circuito di vendita.

Biglietti giornalieri: da €46,00, con settori superiori da €69,00 e circa €97,75, oltre eventuali commissioni.

da €46,00, con settori superiori da €69,00 e circa €97,75, oltre eventuali commissioni. Pass 2 giorni: da €75,00, con settori superiori da €115,00 e €159,00, oltre eventuali commissioni.

da €75,00, con settori superiori da €115,00 e €159,00, oltre eventuali commissioni. Circuito di vendita: TicketOne e canali ufficiali autorizzati.

Il consiglio pratico è semplice: chi vuole seguire entrambe le giornate dovrebbe valutare il pass, perché il cartellone è costruito proprio come esperienza da festival e non come due concerti separati. Chi invece ha un artista preferito può puntare sulla singola data, controllando bene il settore prima dell’acquisto.

Come arrivare alla Mostra d’Oltremare

La Mostra d’Oltremare di Napoli si trova a Fuorigrotta, in Viale John Fitzgerald Kennedy, 54. Per chi arriva con i mezzi pubblici, la zona è una delle più comode della città per un grande evento serale.

Metro Linea 2: fermata Campi Flegrei, poi pochi minuti a piedi.

fermata Campi Flegrei, poi pochi minuti a piedi. Metro Linea 6: fermata Mostra, molto comoda per l’area della Mostra d’Oltremare.

fermata Mostra, molto comoda per l’area della Mostra d’Oltremare. Cumana: fermata Fuorigrotta.

fermata Fuorigrotta. Auto: zona servita dalla Tangenziale, uscite Fuorigrotta e Agnano; da verificare disponibilità e modalità dei parcheggi interni nei giorni dell’evento.

Chi non frequenta spesso Fuorigrotta può leggere anche la nostra guida sulla Metro Linea 6 di Napoli, utile soprattutto per capire come muoversi tra la zona Mostra, Mergellina e il centro città.

Noisy Naples Fest 2026: date, luogo e biglietti

Quando: giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. Apertura indicativa dell’area dalle 17:30/18:00, secondo le informazioni dei canali ufficiali.

Dove: Mostra d’Oltremare di Napoli, area Viale delle 28 Fontane e piazzale antistante il Teatro Mediterraneo. Indirizzo principale: Viale John Fitzgerald Kennedy, 54 – 80125 Napoli.

Lineup: 23 luglio Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Bluvertigo; 24 luglio Kasabian, Subsonica, Planet Funk. Altri nomi saranno annunciati.

Biglietti: giornalieri da €46,00; pass due giorni da €75,00. Prezzi variabili in base al settore scelto e alle commissioni del circuito di vendita.

Info: sito ufficiale Noisy Naples Fest, Mostra d’Oltremare e circuiti autorizzati.

Noisy Naples Fest 2026: informazioni e biglietti Quando: 23 e 24 luglio 2026

23 e 24 luglio 2026 Dove: Mostra d’Oltremare di Napoli, area Viale delle 28 Fontane

Mostra d’Oltremare di Napoli, area Viale delle 28 Fontane Biglietti: giornalieri e pass 2 giorni su TicketOne Vai ai biglietti disponibili

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Domande frequenti sul Noisy Naples Fest 2026

Quando si tiene il Noisy Naples Fest 2026?

Il Noisy Naples Fest 2026 si terrà giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Chi suona al Noisy Naples Fest 2026?

Il 23 luglio sono annunciati Franz Ferdinand, Skunk Anansie e Bluvertigo. Il 24 luglio sono annunciati Kasabian, Subsonica e Planet Funk.

Dove si svolge il Noisy Naples Fest 2026?

Il festival si svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli, nell’area del Viale delle 28 Fontane e del piazzale antistante il Teatro Mediterraneo.

Quanto costano i biglietti?

I biglietti giornalieri partono da €46,00, mentre il pass per le due giornate parte da €75,00. I prezzi possono variare in base al settore e alle commissioni.