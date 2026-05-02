Visite guidate alla Sagrestia del Complesso Monumentale dei Girolamini di Napoli

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Per il maggio dei monumenti 2026 ci saranno delle visite guidate agli ambienti, ancora chiusi, della Sagrestia del Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli

Per il Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli sono state organizzate delle visite guidate alla Sagrestia del Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini di cui è stata di recente riaperta la Biblioteca. L’evento si chiama “Vestire la Fede” e propone un percorso di visita guidata di circa un’ora in alcuni ambienti del Complesso dei Girolamini recentemente restaurati, ma non ancora aperti al pubblico, ripercorrendo la storia della fondazione dell’Ordine degli Oratoriani, l’insediamento e la vita della comunità religiosa a Napoli.

Alla scoperta della Sagrestia dei Girolamini

Partendo dal Chiostro della Porterai e proseguendo attraverso la bellissima Chiesa- Museo i visitatori raggiungeranno la Sagrestia. L’ambiente, successivo al 1612, deve l’attuale aspetto adornato da imponenti armadiature in noce, porte dorate e marmi, alle trasformazioni volute dal cardinale Vincenzo Maria Orsini. Nella volta è presente un pregevole affresco che raffigura la Gloria di San Filippo.

Per l’occasione nella Sagrestia verranno esposti alcuni esemplari di paramenti sacri appartenenti alla ricca collezione di tessuti dell’Istituto, richiamanti i quattro colori bianco, rosso, oro e turchese, e due volumi d’Archivio del XVI-XVII secolo, riportanti l’inventario delle suppellettili legate al culto ivi conservate.

Le date delle visite guidate alla Sagrestia dei Girolamini

Il Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini di Napoli si trova in Via Duomo 142.

Le visite esclusive si terranno tutti i lunedì del mese di maggio, in particolare nei giorni seguenti:

4, 11, 18 e 25 maggio 2026 in due turni: 1° turno: ore 16:00 2° turno: ore 17:00

Ticket: 5 euro

Per i possessori dell’abbonamento annuale alla Chiesa-Museo, il cui costo è di 10 euro ed è valido per 365 giorni dal primo accesso, la visita è inclusa.

Accesso libero senza prenotazione

Maggiori informazioni:

Email: bcm-gir@cultura.gov.it

Telefono: +39 081 294 444 – 399 7115

Comunicato Ufficiale – Visite guidate alla Sagrestia dei Girolamini

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