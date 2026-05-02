Villa Doria d’Angri a Napoli: 10 visite gratuite per il Maggio dei Monumenti 2026

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Villa Doria d’Angri apre gratuitamente al pubblico per il Maggio dei Monumenti 2026: dieci giornate speciali per visitare una delle ville più belle di Napoli, tra il mare di Posillipo, la storia del Grand Tour e gli ambienti in cui soggiornò anche Richard Wagner. Prenotazione obbligatoria.

A Napoli arrivano 10 visite gratuite a Villa Doria d’Angri, la splendida villa neoclassica affacciata sul mare di Posillipo, oggi sede dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. L’iniziativa rientra nel programma del Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli e permetterà di scoprire uno dei luoghi più suggestivi della città con aperture straordinarie gratuite e prenotazione obbligatoria.

Il programma si intitola “Villa Doria d’Angri tra terra, mare e luce” e propone un percorso che mette insieme architettura, paesaggio, storia e memoria culturale. La villa, incastonata tra la collina di via Petrarca e il mare di Posillipo, sarà raccontata attraverso il tema dell’edizione 2026 del Maggio dei Monumenti, dedicata ai colori di Napoli e ai quattro elementi: rosso, giallo, azzurro e bianco.

Villa Doria d’Angri, la villa di Posillipo dove soggiornò Wagner

Villa Doria d’Angri è uno dei grandi capolavori neoclassici di Napoli. La sua posizione scenografica, sospesa tra terra e mare, la rende uno dei luoghi più affascinanti di Posillipo e una delle ville storiche più amate della città.

La villa è legata anche alla figura di Richard Wagner, che vi soggiornò durante la sua permanenza a Napoli. Proprio qui il grande compositore tedesco lavorò al Parsifal, contribuendo a rendere Villa Doria d’Angri un luogo ancora più prezioso nella memoria culturale europea.

Le visite gratuite saranno quindi un’occasione speciale non solo per entrare in una villa normalmente non sempre accessibile al grande pubblico, ma anche per riscoprire un pezzo importante della storia artistica, musicale e paesaggistica di Napoli.

Un percorso tra terra, mare, luce e storia del Grand Tour

L’iniziativa “Villa Doria d’Angri tra terra, mare e luce” vuole valorizzare la villa come luogo in cui architettura, natura e paesaggio dialogano in modo unico. Il percorso permetterà di rivivere l’atmosfera del Grand Tour, quando Napoli era una delle tappe più desiderate da artisti, scrittori, musicisti e viaggiatori europei.

Durante le aperture sono previste attività pensate per raccontare la villa in modo coinvolgente, tra osservazione, disegno dal vero, contenuti multimediali, riferimenti alla Scuola di Posillipo e al mito di Partenope. L’esperienza sarà arricchita anche da momenti di rievocazione storica e da approfondimenti dedicati agli ambienti più suggestivi del complesso.

Il risultato è una visita che unisce bellezza, storia e scoperta: una buona occasione per chi ama le ville storiche di Napoli, per chi cerca eventi gratuiti durante il Maggio dei Monumenti e per chi vuole conoscere meglio uno dei luoghi più panoramici di Posillipo.

Villa Doria d’Angri tra terra, mare e luce: date, orari e prenotazioni

Le visite sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. Le aperture si svolgeranno in dieci giornate di maggio 2026, nella fascia oraria 10:00-13:00.

Evento: Villa Doria d’Angri tra terra, mare e luce

Villa Doria d’Angri tra terra, mare e luce Date di apertura: 3, 4, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 31 maggio 2026

3, 4, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 31 maggio 2026 Orario: 10:00-13:00

10:00-13:00 Dove: Villa Doria d’Angri, Via Petrarca 80, Napoli

Villa Doria d’Angri, Via Petrarca 80, Napoli Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria

gratuito con prenotazione obbligatoria A cura di: Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Informazioni e prenotazioni: info.villadoria@uniparthenope.it – 081 5475419 – 081 5475828

info.villadoria@uniparthenope.it – 081 5475419 – 081 5475828 Accessibilità: l’accesso per persone con disabilità motorie è parziale

l’accesso per persone con disabilità motorie è parziale Maggiori informazioni sul sito dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

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Cosa: visite gratuite a Villa Doria d’Angri per il Maggio dei Monumenti 2026

visite gratuite a Villa Doria d’Angri per il Maggio dei Monumenti 2026 Dove: Villa Doria d’Angri, Via Petrarca 80, Napoli

Villa Doria d’Angri, Via Petrarca 80, Napoli Quando: 3, 4, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 31 maggio 2026

3, 4, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 31 maggio 2026 Orario: 10:00-13:00

10:00-13:00 Prezzo: ingresso gratuito

ingresso gratuito Prenotazione: obbligatoria

obbligatoria Info: info.villadoria@uniparthenope.it – 081 5475419 – 081 5475828

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