Festa del Caciocavallo impiccato e della Pizza Fritta a Montoro in Irpinia

© Napoli da Vivere

Una bella festa di tre giorni presso il Parco del Sole di Montoro per la sagra del Caciocavallo impiccato e della Pizza Fritta. Montoro si raggiunge facilmente con il raccordo Autostradale SA –AV

Una bella festa si terrà nei giorni 1,2 e 3 Maggio 2026 presso il Parco del Sole nella Frazione Sant’ Eustachio di Montoro (AV): Festa del Caciocavallo impiccato e della Pizza Fritta Un evento che ci presenta tante bontà locali e tante occasioni per divertirsi e provare la buona cucina della zona, tutta dedicata al Caciocavallo impiccato e a tante Pizze Fritte fatte al momento.

A Montoro per tre giorni, si potranno assaggiare il Caciocavallo impiccato proposto in vari modi e poi tante Pizze Fritte fatte in maniera diversa sempre accompagnata dai buoni vini DOC irpini: un evento per chi ama le cose semplici e genuine della terra irpina e anche per riscoprire il piacere di passeggiare nelle verdi valli vicine ammirando la splendida natura della zona.

A Sant’ Eustachio di Montoro la Festa del Caciocavallo impiccato e della Pizza Fritta

Alla Festa del Caciocavallo impiccato e della Pizza Fritta, nei giorni 1,2 e 3 Maggio 2026 al Parco del Sole nella Frazione Sant’ Eustachio di Montoro in provincia di Avellino potremo provare i seguenti principali piatti da degustare:

Pizza Fritta Classica;

Pizza Fritta con Mortadella e Granelli di Pistacchio;

Pizza Fritta con Nutella;

Panino con Porchetta e Patatine;

Panino con Salsiccia e Patatine o Melenzane sott’olio;

Caciocavallo Impiccato;

Caciocavallo Impiccato con salsa di tartufo nero;

Caciocavallo Impiccato con Pesto di Pomodorini Secchi e Peperoncino;

Patatine anche senza glutine

Sfogliatella riccia o Frolla;

Bibite

Vino Rosso

Disponibile ampio parcheggio e parco gioco per bambini. Apertura Stand:

Venerdì dalle 19.30 alle ore 23.00;

Sabato dalle ore 19.30 alle 23.00;

Domenica dalle ore 19.00 alle 23.00.

Maggiori informazioni 353.2066201 – 348.6025612 – Festa del Caciocavallo impiccato e della Pizza Fritta a Montoro (AV)

Montoro si raggiunge facilmente con il raccordo Aut. SA –AV – Uscite consigliate da Salerno Montoro Sud- da Avellino Montoro Nord –

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.