Cosa fare a Napoli nel weekend dal 1 al 3 maggio

La guida aggiornata di Napoli da Vivere per scegliere cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026: musei gratis per la Domenica al Museo, primi appuntamenti del Maggio dei Monumenti, Planta 2026 all’Orto Botanico, Saporitissimo a Piazza Dante, Nostalgia 90 gratis nell’Ex Base Nato di Bagnoli, la mostra OBEY alle Gallerie d’Italia e tanti altri eventi tra musica, visite guidate, mostre, cibo e attività per famiglie.
Cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026? In questa guida trovate una selezione ragionata degli eventi più interessanti in città, pensata per scegliere velocemente in base al tipo di weekend che volete vivere: gratis, con bambini, tra mostre e musei, con musica, visite guidate, food experience o grandi eventi cittadini.
Non è solo un elenco di appuntamenti: è una guida pratica per decidere cosa fare, dove andare e quali eventi leggere subito in dettaglio su Napoli da Vivere.
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Ultimo aggiornamento: weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026.
La guida agli eventi del weekend a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio 2026
La scelta di Napoli da Vivere per questo weekend
Se dovessimo consigliare una sola cosa da fare in questo weekend a Napoli, punteremmo su un programma che unisce città, cultura e primavera: Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli. È uno di quegli appuntamenti che funzionano bene per chi vuole passeggiare, scoprire un luogo bellissimo della città e vivere un evento adatto anche alle famiglie.
Perché lo consigliamo
È un evento perfetto per chi cerca una giornata all’aperto, con natura, laboratori, incontri e una delle location più belle di Napoli. Da valutare soprattutto se volete un programma tranquillo ma non banale.
Eventi gratis e low cost a Napoli nel weekend
Per chi cerca cose da fare senza spendere troppo, questo weekend offre diversi appuntamenti interessanti: dai musei gratis per la Domenica al Museo ai primi eventi del Maggio dei Monumenti 2026, fino ai concerti gratuiti e agli eventi musicali in città.
- Domenica 3 maggio: musei gratis a Napoli e in Campania
- Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: programma completo, eventi gratuiti e visite
- NOSTALGIA 90 gratis nell’Ex Base Nato di Bagnoli
- Polifonie: concerti gratuiti nella Chiesa di San Francesco al Vomero
- Concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie d’Italia
- Concerti per Federico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti
- Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella
- Vedi Napoli e poi mangia: appuntamenti e degustazioni gratuite fino al 3 maggio
Mostre, musei e cultura da vedere nel weekend
Per chi vuole dedicare il weekend all’arte e alla cultura, Napoli offre nuove mostre, musei aperti, percorsi speciali e luoghi storici da riscoprire. Tra le novità più attese c’è anche OBEY a Napoli, la mostra dedicata a Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia.
- OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia
- Comicon Off, il fuoriFestival di COMICON: il programma delle mostre in città
- La Sirena e la città: una mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- A Pompei in mostra i calchi degli abitanti vittime dell’eruzione
- “Dall’uovo alle mele”: mostra sul cibo nell’antica Ercolano a Villa Campolieto
- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra al Chiostro di Santa Chiara
- A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Banksy: Passaggio a Napoli”
- Museo Madre: “Gli anni. Capitolo 2”, l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’Ottocento
- Dove vedere tre capolavori di Caravaggio a Napoli
Visite guidate e luoghi storici da scoprire
Se preferite usare il weekend per scoprire la città, ci sono visite guidate, aperture speciali e percorsi nei luoghi storici di Napoli e dintorni. Alcuni appuntamenti sono gratuiti, altri richiedono prenotazione o biglietto: conviene sempre verificare i dettagli nell’articolo dedicato.
- Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: tornano visitabili le sale storiche
- Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: come visitarlo e quanto si paga
- “Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli
- “Raccontare i cantieri”: visite guidate ai cantieri di restauro a Pompei
- Nuovo percorso di visita sui tetti del Duomo di Napoli
- Visite serali gratuite alla scoperta di San Giovanni a Carbonara
- Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nell’antica Ercolano
- Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: orari e prezzi
- Visite accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale
- Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
- Parco Archeologico di Ercolano: visite gratuite ai cantieri di scavo
Eventi per bambini e famiglie nel weekend
Per le famiglie, questo weekend ci sono appuntamenti all’aperto, spettacoli, attività culturali e luoghi da visitare con i bambini. Prima di andare è sempre utile controllare eventuali prenotazioni, orari e fasce d’età consigliate.
- Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli: programma e laboratori per famiglie
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli
- Spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare
- COMICON Napoli 2026 alla Mostra d’Oltremare: guida utile tra biglietti, app e cosplay
Concerti, spettacoli e serate a Napoli
Chi cerca musica, teatro o una serata diversa può scegliere tra musical, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli e appuntamenti gratuiti. Questa è la sezione giusta se volete organizzare soprattutto il sabato sera o una serata lunga nel weekend.
- “C’era una volta… Scugnizzi”: il grande musical al Teatro Augusteo
- NOSTALGIA 90: il party show anni ’90 gratis nell’Ex Base Nato
- Pompeii Theatrum Mundi 2026: programma e biglietti del teatro sotto le stelle
- “Ricomincio dal Metropolitan”: 13 film di Massimo Troisi al Cinema Metropolitan
- Rassegna musicale nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Concerti e visite nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce
- I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
- La stagione di concerti del Teatro di San Carlo di Napoli
- AstraDoc al Cinema Astra: grandi film a 5€
- Festival Pianistico al Teatro di San Carlo
- Jazz & Baccalà: concerti e degustazioni al Teatro Summarte
Food, gusto e cose buone da provare
Il weekend è anche il momento giusto per una passeggiata di gusto. In città c’è Saporitissimo a Piazza Dante, mentre tra le nostre guide potete trovare indirizzi e idee per pizza, street food, trattorie e ristoranti in Campania.
- Saporitissimo a Piazza Dante: 10 giorni di festa del cibo e dei sapori
- I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin
- Le pizzerie di Napoli in 50 Top Pizza Italia
- Le migliori trattorie in Campania secondo 50 Top Italy
- Street food a Napoli: i migliori panini secondo il Gambero Rosso
- Street food a Napoli: dove trovare il miglior cibo da strada
- Le migliori pizzerie storiche di Napoli
Cose da vedere a Napoli se vuoi fare una passeggiata
Se non volete seguire un evento preciso ma cercate un’idea per una passeggiata, Napoli offre luoghi iconici che vale sempre la pena riscoprire: street art, musei, quartieri storici, panorami, chiese e piccoli tesori nascosti.
- A Napoli l’unica opera italiana di Banksy: la Madonna con la pistola
- Dove vedere i due grandi murales di Maradona a Napoli
- 10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita
- 5 cose da mangiare a Napoli durante una passeggiata al centro storico
- La Sedia della Fertilità ai Quartieri Spagnoli
- La chiesa dei Cristallini al Rione Sanità
- Il Parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi
Altre guide utili per organizzare il weekend
Napoli da Vivere segue ogni settimana gli eventi a Napoli e in Campania con guide dedicate. Se volete allargare il programma anche fuori città, o cercate solo sagre, visite guidate e mostre, potete consultare anche le nostre altre rassegne del weekend.
- Sagre e feste in Campania dal 30 aprile al 3 maggio 2026
- Visite guidate a Napoli nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026
- Weekend vicino a Napoli e in Campania dal 30 aprile al 3 maggio 2026
- Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 27 aprile al 2 maggio 2026
- Le mostre a Napoli nel mese di maggio 2026
In breve: cosa fare a Napoli nel weekend
- Quando: weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026
- Dove: Napoli, luoghi culturali, teatri, musei, piazze e spazi eventi della città
- Eventi consigliati: Musei gratis, Maggio dei Monumenti, Planta, Saporitissimo, Nostalgia 90, OBEY Napoli
- Ideale per: famiglie, coppie, gruppi di amici, appassionati di cultura, musica, mostre e cibo
Domande frequenti sugli eventi del weekend a Napoli
Cosa fare gratis a Napoli questo weekend?
Tra le idee gratuite ci sono i musei statali aperti per la Domenica al Museo, alcuni appuntamenti del Maggio dei Monumenti, concerti gratuiti e Nostalgia 90 nell’Ex Base Nato di Bagnoli.
Ci sono eventi per bambini a Napoli nel weekend?
Sì, tra gli appuntamenti più adatti alle famiglie ci sono Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli, le Fiabe di Primavera e gli spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli.
Dove trovare anche gli eventi fuori Napoli?
Napoli da Vivere pubblica ogni settimana anche guide dedicate a sagre, feste, visite guidate e appuntamenti del weekend in Campania.
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