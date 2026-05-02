Cosa fare a Napoli nel weekend dal 1 al 3 maggio

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La guida aggiornata di Napoli da Vivere per scegliere cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026: musei gratis per la Domenica al Museo, primi appuntamenti del Maggio dei Monumenti, Planta 2026 all’Orto Botanico, Saporitissimo a Piazza Dante, Nostalgia 90 gratis nell’Ex Base Nato di Bagnoli, la mostra OBEY alle Gallerie d’Italia e tanti altri eventi tra musica, visite guidate, mostre, cibo e attività per famiglie.

Cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026? In questa guida trovate una selezione ragionata degli eventi più interessanti in città, pensata per scegliere velocemente in base al tipo di weekend che volete vivere: gratis, con bambini, tra mostre e musei, con musica, visite guidate, food experience o grandi eventi cittadini.

Non è solo un elenco di appuntamenti: è una guida pratica per decidere cosa fare, dove andare e quali eventi leggere subito in dettaglio su Napoli da Vivere.

Ultimo aggiornamento: weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026.

La guida agli eventi del weekend a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio 2026

La scelta di Napoli da Vivere per questo weekend

Se dovessimo consigliare una sola cosa da fare in questo weekend a Napoli, punteremmo su un programma che unisce città, cultura e primavera: Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli. È uno di quegli appuntamenti che funzionano bene per chi vuole passeggiare, scoprire un luogo bellissimo della città e vivere un evento adatto anche alle famiglie.

Perché lo consigliamo È un evento perfetto per chi cerca una giornata all’aperto, con natura, laboratori, incontri e una delle location più belle di Napoli. Da valutare soprattutto se volete un programma tranquillo ma non banale.

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Eventi gratis e low cost a Napoli nel weekend

Per chi cerca cose da fare senza spendere troppo, questo weekend offre diversi appuntamenti interessanti: dai musei gratis per la Domenica al Museo ai primi eventi del Maggio dei Monumenti 2026, fino ai concerti gratuiti e agli eventi musicali in città.

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Mostre, musei e cultura da vedere nel weekend

Per chi vuole dedicare il weekend all’arte e alla cultura, Napoli offre nuove mostre, musei aperti, percorsi speciali e luoghi storici da riscoprire. Tra le novità più attese c’è anche OBEY a Napoli, la mostra dedicata a Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia.

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Se preferite usare il weekend per scoprire la città, ci sono visite guidate, aperture speciali e percorsi nei luoghi storici di Napoli e dintorni. Alcuni appuntamenti sono gratuiti, altri richiedono prenotazione o biglietto: conviene sempre verificare i dettagli nell’articolo dedicato.

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Eventi per bambini e famiglie nel weekend

Per le famiglie, questo weekend ci sono appuntamenti all’aperto, spettacoli, attività culturali e luoghi da visitare con i bambini. Prima di andare è sempre utile controllare eventuali prenotazioni, orari e fasce d’età consigliate.

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Concerti, spettacoli e serate a Napoli

Chi cerca musica, teatro o una serata diversa può scegliere tra musical, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli e appuntamenti gratuiti. Questa è la sezione giusta se volete organizzare soprattutto il sabato sera o una serata lunga nel weekend.

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Food, gusto e cose buone da provare

Il weekend è anche il momento giusto per una passeggiata di gusto. In città c’è Saporitissimo a Piazza Dante, mentre tra le nostre guide potete trovare indirizzi e idee per pizza, street food, trattorie e ristoranti in Campania.

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Cose da vedere a Napoli se vuoi fare una passeggiata

Se non volete seguire un evento preciso ma cercate un’idea per una passeggiata, Napoli offre luoghi iconici che vale sempre la pena riscoprire: street art, musei, quartieri storici, panorami, chiese e piccoli tesori nascosti.

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Altre guide utili per organizzare il weekend

Napoli da Vivere segue ogni settimana gli eventi a Napoli e in Campania con guide dedicate. Se volete allargare il programma anche fuori città, o cercate solo sagre, visite guidate e mostre, potete consultare anche le nostre altre rassegne del weekend.

In breve: cosa fare a Napoli nel weekend Quando: weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026

weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026 Dove: Napoli, luoghi culturali, teatri, musei, piazze e spazi eventi della città

Napoli, luoghi culturali, teatri, musei, piazze e spazi eventi della città Eventi consigliati: Musei gratis, Maggio dei Monumenti, Planta, Saporitissimo, Nostalgia 90, OBEY Napoli

Musei gratis, Maggio dei Monumenti, Planta, Saporitissimo, Nostalgia 90, OBEY Napoli Ideale per: famiglie, coppie, gruppi di amici, appassionati di cultura, musica, mostre e cibo

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Domande frequenti sugli eventi del weekend a Napoli

Cosa fare gratis a Napoli questo weekend?

Tra le idee gratuite ci sono i musei statali aperti per la Domenica al Museo, alcuni appuntamenti del Maggio dei Monumenti, concerti gratuiti e Nostalgia 90 nell’Ex Base Nato di Bagnoli.

Ci sono eventi per bambini a Napoli nel weekend?

Sì, tra gli appuntamenti più adatti alle famiglie ci sono Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli, le Fiabe di Primavera e gli spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli.

Dove trovare anche gli eventi fuori Napoli?

Napoli da Vivere pubblica ogni settimana anche guide dedicate a sagre, feste, visite guidate e appuntamenti del weekend in Campania.

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