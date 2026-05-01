Pompeii Theatrum Mundi 2026: programma e biglietti del teatro sotto le stelle

Dal 18 giugno al 12 luglio 2026 torna Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande degli Scavi di Pompei: 4 spettacoli serali in una delle cornici più belle della Campania. Biglietti da €15, intero €35, disponibile anche la Theatrum Card da €90.

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Pompeii Theatrum Mundi 2026 si terrà dal 18 giugno al 12 luglio 2026 al Teatro Grande degli Scavi di Pompei, con quattro spettacoli serali tra tragedia greca, danza contemporanea e grandi regie internazionali.

È uno degli appuntamenti culturali più belli dell’estate in Campania: non solo per il programma teatrale, ma perché permette di vivere Pompei di sera, entrando negli Scavi per raggiungere uno dei luoghi più suggestivi dell’antica città.

La rassegna 2026 porta in scena Le Baccanti, L.A.V.A., Alcesti e I Persiani. Quattro titoli diversi, pensati per pubblici diversi: da chi ama il teatro classico a chi cerca una serata più visiva e contemporanea.

Se state organizzando le uscite estive, potete consultare anche il nostro calendario degli eventi a Napoli e in Campania e le altre rassegne da seguire tra giugno e luglio.

Pompeii Theatrum Mundi 2026: programma

Il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026 prevede quattro spettacoli al Teatro Grande di Pompei. Le date sono distribuite tra giugno e luglio, con inizio alle 21:00 per i primi due titoli e alle 20:00 per gli ultimi due.

Le Baccanti di Euripide, regia di Theodoros Terzopoulos: giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026 , ore 21:00 .

di Euripide, regia di Theodoros Terzopoulos: , ore . L.A.V.A. , coreografia, concept, luce, suono e set di Emio Greco, Pieter C. Scholten e Roberto Zappalà: venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 , ore 21:00 .

, coreografia, concept, luce, suono e set di Emio Greco, Pieter C. Scholten e Roberto Zappalà: , ore . Alcesti di Euripide, regia di Filippo Dini: venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio 2026 , ore 20:00 .

di Euripide, regia di Filippo Dini: , ore . I Persiani di Eschilo, regia di Àlex Ollé: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, ore 20:00.

Quale spettacolo scegliere a Pompei

Se avete poco tempo e volete scegliere una sola serata, il modo più semplice è partire dal tipo di esperienza che cercate.

Le Baccanti : la scelta più forte per chi vuole iniziare la rassegna con un grande classico greco.

: la scelta più forte per chi vuole iniziare la rassegna con un grande classico greco. L.A.V.A. : il titolo più adatto a chi cerca danza, corpo, scena e linguaggio contemporaneo.

: il titolo più adatto a chi cerca danza, corpo, scena e linguaggio contemporaneo. Alcesti : una buona scelta per chi ama Euripide e vuole una tragedia più intima e intensa.

: una buona scelta per chi ama Euripide e vuole una tragedia più intima e intensa. I Persiani: perfetto per chi cerca un finale di rassegna potente, con un classico di Eschilo in una cornice storica enorme.

Il consiglio pratico è questo: se volete una sola data, scegliete il titolo più vicino ai vostri gusti. Se invece volete vivere davvero la rassegna, valutate la Theatrum Card, perché può rendere molto più conveniente l’acquisto di più ingressi.

Biglietti e Theatrum Card: cosa conviene

I biglietti per Pompeii Theatrum Mundi 2026 sono disponibili online. I prezzi indicati dalla biglietteria ufficiale sono:

€35 biglietto intero;

biglietto intero; €30 biglietto ridotto;

biglietto ridotto; €15 studenti e universitari.

Il ridotto è previsto per under 30, over 65, titolari CartaEffe Feltrinelli/IBS, abbonati del Teatro di Napoli, Cral e convenzioni. All’ingresso può essere richiesto il documento che dà diritto alla riduzione: se comprate un biglietto ridotto, portatelo con voi.

La Theatrum Card 2026 costa €90 e consente di assistere singolarmente a 4 spettacoli oppure a 2 spettacoli in coppia. In pratica, se la usate per 4 ingressi, il costo scende a €22,50 a ingresso.

Conviene soprattutto in due casi: se volete vedere almeno tre spettacoli da soli, oppure se volete andare in coppia a due appuntamenti. In entrambi i casi, la card è più interessante del singolo biglietto intero.

Vuoi vedere più spettacoli? Valuta la Theatrum Card Con la card da €90 puoi usare 4 ingressi singoli o 2 spettacoli in coppia: è la soluzione più conveniente per seguire più serate. Vedi biglietti e card disponibili



Come arrivare al Teatro Grande di Pompei

Gli spettacoli si tengono al Teatro Grande – Scavi di Pompei, con ingresso da Piazza Esedra, in Piazza Porta Marina Inferiore, 80045 Pompei.

Da Napoli si può arrivare a Pompei in treno partendo dalla zona di Piazza Garibaldi, con Circumvesuviana o Trenitalia. Chi arriva in auto da Napoli e da nord può utilizzare l’autostrada A3 Napoli–Salerno con uscita Pompei/Ovest.

La biglietteria ufficiale segnala anche il servizio navetta Pompeii Theatrum MundiBus e una tariffa speciale di €5 per gli spettatori presso il Maxi Parking Pompei, in via Plinio 95.

Il consiglio è di arrivare con anticipo: nelle sere d’estate Pompei può essere molto frequentata e l’ingresso agli spettacoli richiede più attenzione rispetto a una normale uscita serale.

Per altre idee tra teatro, spettacoli e rassegne culturali, potete seguire anche la nostra pagina dedicata agli eventi a Napoli e la guida su cosa fare nel weekend a Napoli.

Pompeii Theatrum Mundi 2026: informazioni utili

Quando: dal giovedì 18 giugno a domenica 12 luglio 2026. Gli spettacoli sono in programma alle 21:00 per Le Baccanti e L.A.V.A., e alle 20:00 per Alcesti e I Persiani.

Dove: Teatro Grande – Scavi di Pompei, ingresso da Piazza Esedra, Piazza Porta Marina Inferiore, 80045 Pompei.

Programma: Le Baccanti dal 18 al 20 giugno, L.A.V.A. il 26 e 27 giugno, Alcesti dal 3 al 5 luglio, I Persiani dal 10 al 12 luglio 2026.

Biglietti: €35 intero, €30 ridotto, €15 studenti e universitari. Disponibile anche la Theatrum Card da €90.

Info e acquisto: biglietti disponibili online su Vivaticket e presso i canali indicati dal Teatro di Napoli.