Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato a Caserta: antiquariato, abbigliamento e auto e moto d’epoca

Ph Facebook Fiera del Vintage Caserta

A San Marco Evangelista, a Caserta Sud, una nuova edizione per la Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato con zone dedicate all’antiquariato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili, retrogames, fumetti e anche stand di auto e moto d’epoca.

Si terrà da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta Sud, una nuova edizione della Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato, con ampi spazi dedicati all’Antiquariato e modernariato, con stand di auto e moto d’epoca, Abbigliamento vintage, Retrogames, fumetti e giocattoli, Vinili, Rigatteria, Collezionismo e Numismatica

La Fiera del Vintage e dell’Antiquariato

Alla Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato ci saranno tre giorni con aree tematiche dedicate e migliaia di pezzi

Una fiera che si svolge da tempo e che ospita almeno 300 espositori in un’area al coperto di circa 8.000 mq di esposizione suddivisa in tante aree tematiche e con un’ampia area food. Non manca anche uno spazio esterno per 2.000 posti auto ed anche un Deejay Set.

Maggiori informazioni – Fiera del Vintage

La Fiera del Vintage Caserta è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 10.000 mq di esposizione

è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 10.000 mq di esposizione Apertura : venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, dalle 10:00 alle 20:00

: venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, dalle 10:00 alle 20:00 Ingresso alla Fiera 3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,50 euro per intera giornata .

. Maggiori Informazioni Info 0823.1766542 – 3511763590 wp – Fiera del Vintage

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