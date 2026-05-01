46° Sagra del Carciofo di Pietrelcina: gusto, musica e tradizione fino al 10 maggio 2026

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Si ritorna in piazza all’inizio di maggio nella cittadella di Padre Pio, a Pietrelcina nel beneventano, per degustare il Carciofo di Pietrelcina, diventato dal 2021 Presidio Slow Food

Continua, anche nei giorni del 1,2,3 e 9 e 10 maggio 2026 a Pietrelcina, il paese di Padre Pio in provincia di Benevento, la 46° Edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina

Un’ occasione per assaggiare il Carciofo di Pietrelcina, che sarà celebrato tra il Parco Colasanti di Pietrelcina e Piazza SS. Annunziata.

La 46° Sagra del Carciofo di Pietrelcina

L’evento si terrà a di Pietrelcina in Piazza SS. Annunziata nei giorni 1 e 3 maggio e nel Parco Colasanti il 2,9 e 10 maggio 2025. In particolare:

01–03 Maggio 2026 – in Piazza SS. Annunziata con Apericarciofo Ore 11:00

2 Maggio 2026 – nel Parco Colesanti con Pizza PuCynara Ore 20:00

9 Maggio 2026 – nel Parco Colesanti con Menù degustazione Ore 20:00

10 Maggio 2026 – Evento principale Menù degustazione (PRANZO) Ore 12:30 solo su prenotazione e il link per prenotare il pranzo domenicale, è qui:

L’area sagra è coperta da tendostruttura.

Alla festa del Carciofo di Pietrelcina, diventato dal 2021 Presidio Slow Food, ci sarà tanto cibo, musica dal vivo e menù ricco di pietanze.

L’area food coperta del Parco Colasanti dispone di oltre 400 posti a sedere per gustare i piatti proposti in piena comodità. Ricordate che il pranzo della domenica 10 è solo su prenotazione.

Maggiori informazioni Pro Loco Pietrelcina – Sagra 2026

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