Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli: date, orari, programma e laboratori per famiglie

Dal 1 al 3 maggio 2026 torna Planta all’Orto Botanico di Napoli: tre giorni dedicati al verde, alla biodiversità, alla natura e alle famiglie, con ingresso gratuito, mostra mercato, laboratori per bambini, incontri, attività pet friendly e concerti dal vivo in uno dei luoghi più belli e fotografati della città.
Planta 2026 torna all’Orto Botanico di Napoli da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 con la XII edizione di “Planta, il giardino e non solo”, la grande mostra mercato dedicata al verde, alla biodiversità, alla cultura botanica e alla sostenibilità.
Un appuntamento ormai molto atteso a Napoli, perfetto per chi ama le piante, i fiori, i giardini, la natura e le passeggiate all’aria aperta, ma anche per le famiglie con bambini che cercano qualcosa di bello da fare durante il weekend lungo del 1 maggio.
La manifestazione si svolgerà negli spazi dell’Orto Botanico di Napoli, in via Foria 223, con ingresso gratuito. Dai canali ufficiali dell’evento viene indicato anche l’ingresso libero senza prenotazione e la formula pet friendly, con la possibilità di partecipare anche con i propri animali nel rispetto delle regole dell’Orto.
Planta 2026 a Napoli: date e orari
La XII edizione di Planta si terrà all’Orto Botanico di Napoli per tre giornate consecutive:
- Venerdì 1 maggio 2026: dalle ore 11:00 alle ore 20:00
- Sabato 2 maggio 2026: dalle ore 9:00 alle ore 20:00
- Domenica 3 maggio 2026: dalle ore 9:00 alle ore 20:00
Tre giornate piene per visitare la mostra mercato, scoprire espositori e vivaisti, partecipare agli incontri, seguire i laboratori e vivere l’Orto Botanico in una veste speciale, tra natura, musica e attività per grandi e piccoli.
Cosa si potrà fare a Planta 2026 all’Orto Botanico
Il programma ufficiale di Planta 2026 prevede tante attività diverse, pensate per pubblici differenti: appassionati di giardinaggio, famiglie, bambini, studenti, curiosi, professionisti del verde e semplici visitatori che vogliono trascorrere qualche ora immersi nella natura.
Durante le tre giornate sono previsti:
- mostra mercato dedicata al verde, con piante, fiori, prodotti naturali e realtà legate al mondo botanico;
- incontri e conferenze con botanici, esperti di ambiente e professionisti del settore;
- laboratori e attività didattiche per bambini, scuole e famiglie;
- percorsi di educazione ambientale dedicati a biodiversità, sostenibilità e cura del verde;
- concerti dal vivo e momenti musicali negli spazi dell’Orto Botanico.
È proprio questa combinazione a rendere Planta uno degli eventi più interessanti del ponte del 1 maggio a Napoli: non una semplice fiera del verde, ma una festa diffusa tra piante, musica, natura, laboratori e spazi bellissimi da vivere e fotografare.
Laboratori e attività per bambini a Planta 2026
Uno dei motivi per cui Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli è particolarmente interessante per le famiglie è la presenza di tante attività dedicate ai bambini.
Nel programma ufficiale è prevista anche la sezione “Bimbi in Planta”, con attività per bambini presso diversi stand: laboratori di orticoltura, giochi in legno, attività creative, libri, colori, argilla, laboratori didattici e momenti pensati per avvicinare i più piccoli alla natura in modo semplice e divertente.
Tra le attività segnalate ci sono anche “Bimbi in Planta tra libri e colori”, laboratori di cucina per bambini, attività di orticoltura, letture animate e laboratori creativi. Alcune attività sono a pagamento o su prenotazione, quindi è sempre consigliabile controllare il programma aggiornato presso l’infopoint dell’evento o sui canali ufficiali.
Sabato 2 e domenica 3 maggio sono previsti anche appuntamenti teatrali per bambini con “Le favole della saggezza”, spettacolo ispirato a Esopo, Fedro e La Fontaine, a cura de I Teatrini, con prenotazione e biglietto indicati nel programma ufficiale.
Planta in Musica: i concerti nel verde
Non mancherà anche la musica dal vivo con Planta in Musica, il programma di concerti ospitati nel Cortile del Castello e in altri spazi dell’Orto Botanico.
Tra gli appuntamenti musicali previsti ci saranno concerti di musica antica, sassofoni, musica giapponese, opera, pianoforte, jazz, cori e musica classica napoletana. Domenica 3 maggio è previsto anche il concerto “Era de maggio… Turnarraggio quanno tornano lli rrose”, dedicato al classico napoletano, e la Fanfara dei Carabinieri alla Serra Monumentale.
Un motivo in più per fermarsi più a lungo e vivere l’Orto Botanico non solo come luogo da visitare, ma come spazio culturale aperto alla città.
Un evento gratuito e pet friendly nel cuore di Napoli
Il grande punto di forza di Planta 2026, anche per chi cerca eventi gratuiti a Napoli nel weekend del 1 maggio, è l’ingresso gratuito. L’evento viene inoltre comunicato dai canali ufficiali come pet friendly, quindi adatto anche a chi vuole partecipare con il proprio cane.
Come sempre, trattandosi dell’Orto Botanico, è importante rispettare gli spazi, le piante e le regole del luogo: gli animali devono essere tenuti al guinzaglio o in gabbietta e, per i cani di taglia media e grande, è richiesta la museruola. L’Orto è un vero museo vivente, quindi la visita va vissuta con attenzione e rispetto.
Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli: informazioni utili
- Evento: Planta, il giardino e non solo – XII edizione
- Dove: Orto Botanico di Napoli
- Indirizzo: Via Foria 223, Napoli
- Quando: da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026
- Orari: venerdì 1 maggio 11:00-20:00; sabato 2 e domenica 3 maggio 9:00-20:00
- Ingresso: gratuito
- Evento pet friendly: sì, nel rispetto delle regole dell’Orto Botanico
- Programma: mostra mercato, laboratori, attività per bambini, incontri, educazione ambientale e concerti
- Contatti ufficiali: plantaobn@unina.it
Maggiori informazioni e programma aggiornato: sito ufficiale Planta 2026
Programma completo: programma ufficiale Planta 2026
Pagina evento Comune di Napoli: Planta 2026 sul sito del Comune di Napoli