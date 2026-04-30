Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli: date, orari, programma e laboratori per famiglie

Dal 1 al 3 maggio 2026 torna Planta all’Orto Botanico di Napoli: tre giorni dedicati al verde, alla biodiversità, alla natura e alle famiglie, con ingresso gratuito, mostra mercato, laboratori per bambini, incontri, attività pet friendly e concerti dal vivo in uno dei luoghi più belli e fotografati della città.

Planta 2026 torna all’Orto Botanico di Napoli da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 con la XII edizione di “Planta, il giardino e non solo”, la grande mostra mercato dedicata al verde, alla biodiversità, alla cultura botanica e alla sostenibilità.

Un appuntamento ormai molto atteso a Napoli, perfetto per chi ama le piante, i fiori, i giardini, la natura e le passeggiate all’aria aperta, ma anche per le famiglie con bambini che cercano qualcosa di bello da fare durante il weekend lungo del 1 maggio.

La manifestazione si svolgerà negli spazi dell’Orto Botanico di Napoli, in via Foria 223, con ingresso gratuito. Dai canali ufficiali dell’evento viene indicato anche l’ingresso libero senza prenotazione e la formula pet friendly, con la possibilità di partecipare anche con i propri animali nel rispetto delle regole dell’Orto.

Planta 2026 a Napoli: date e orari

La XII edizione di Planta si terrà all’Orto Botanico di Napoli per tre giornate consecutive:

Venerdì 1 maggio 2026: dalle ore 11:00 alle ore 20:00

dalle ore 11:00 alle ore 20:00 Sabato 2 maggio 2026: dalle ore 9:00 alle ore 20:00

dalle ore 9:00 alle ore 20:00 Domenica 3 maggio 2026: dalle ore 9:00 alle ore 20:00

Tre giornate piene per visitare la mostra mercato, scoprire espositori e vivaisti, partecipare agli incontri, seguire i laboratori e vivere l’Orto Botanico in una veste speciale, tra natura, musica e attività per grandi e piccoli.

Cosa si potrà fare a Planta 2026 all’Orto Botanico

Il programma ufficiale di Planta 2026 prevede tante attività diverse, pensate per pubblici differenti: appassionati di giardinaggio, famiglie, bambini, studenti, curiosi, professionisti del verde e semplici visitatori che vogliono trascorrere qualche ora immersi nella natura.

Durante le tre giornate sono previsti:

mostra mercato dedicata al verde , con piante, fiori, prodotti naturali e realtà legate al mondo botanico;

, con piante, fiori, prodotti naturali e realtà legate al mondo botanico; incontri e conferenze con botanici, esperti di ambiente e professionisti del settore;

con botanici, esperti di ambiente e professionisti del settore; laboratori e attività didattiche per bambini, scuole e famiglie;

per bambini, scuole e famiglie; percorsi di educazione ambientale dedicati a biodiversità, sostenibilità e cura del verde;

dedicati a biodiversità, sostenibilità e cura del verde; concerti dal vivo e momenti musicali negli spazi dell’Orto Botanico.

È proprio questa combinazione a rendere Planta uno degli eventi più interessanti del ponte del 1 maggio a Napoli: non una semplice fiera del verde, ma una festa diffusa tra piante, musica, natura, laboratori e spazi bellissimi da vivere e fotografare.

Laboratori e attività per bambini a Planta 2026

Uno dei motivi per cui Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli è particolarmente interessante per le famiglie è la presenza di tante attività dedicate ai bambini.

Nel programma ufficiale è prevista anche la sezione “Bimbi in Planta”, con attività per bambini presso diversi stand: laboratori di orticoltura, giochi in legno, attività creative, libri, colori, argilla, laboratori didattici e momenti pensati per avvicinare i più piccoli alla natura in modo semplice e divertente.

Tra le attività segnalate ci sono anche “Bimbi in Planta tra libri e colori”, laboratori di cucina per bambini, attività di orticoltura, letture animate e laboratori creativi. Alcune attività sono a pagamento o su prenotazione, quindi è sempre consigliabile controllare il programma aggiornato presso l’infopoint dell’evento o sui canali ufficiali.

Sabato 2 e domenica 3 maggio sono previsti anche appuntamenti teatrali per bambini con “Le favole della saggezza”, spettacolo ispirato a Esopo, Fedro e La Fontaine, a cura de I Teatrini, con prenotazione e biglietto indicati nel programma ufficiale.

Planta in Musica: i concerti nel verde

Non mancherà anche la musica dal vivo con Planta in Musica, il programma di concerti ospitati nel Cortile del Castello e in altri spazi dell’Orto Botanico.

Tra gli appuntamenti musicali previsti ci saranno concerti di musica antica, sassofoni, musica giapponese, opera, pianoforte, jazz, cori e musica classica napoletana. Domenica 3 maggio è previsto anche il concerto “Era de maggio… Turnarraggio quanno tornano lli rrose”, dedicato al classico napoletano, e la Fanfara dei Carabinieri alla Serra Monumentale.

Un motivo in più per fermarsi più a lungo e vivere l’Orto Botanico non solo come luogo da visitare, ma come spazio culturale aperto alla città.

Un evento gratuito e pet friendly nel cuore di Napoli

Il grande punto di forza di Planta 2026, anche per chi cerca eventi gratuiti a Napoli nel weekend del 1 maggio, è l’ingresso gratuito. L’evento viene inoltre comunicato dai canali ufficiali come pet friendly, quindi adatto anche a chi vuole partecipare con il proprio cane.

Come sempre, trattandosi dell’Orto Botanico, è importante rispettare gli spazi, le piante e le regole del luogo: gli animali devono essere tenuti al guinzaglio o in gabbietta e, per i cani di taglia media e grande, è richiesta la museruola. L’Orto è un vero museo vivente, quindi la visita va vissuta con attenzione e rispetto.

Planta 2026 all’Orto Botanico di Napoli: informazioni utili

Evento: Planta, il giardino e non solo – XII edizione

Planta, il giardino e non solo – XII edizione Dove: Orto Botanico di Napoli

Orto Botanico di Napoli Indirizzo: Via Foria 223, Napoli

Via Foria 223, Napoli Quando: da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026

da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 Orari: venerdì 1 maggio 11:00-20:00; sabato 2 e domenica 3 maggio 9:00-20:00

venerdì 1 maggio 11:00-20:00; sabato 2 e domenica 3 maggio 9:00-20:00 Ingresso: gratuito

gratuito Evento pet friendly: sì, nel rispetto delle regole dell’Orto Botanico

sì, nel rispetto delle regole dell’Orto Botanico Programma: mostra mercato, laboratori, attività per bambini, incontri, educazione ambientale e concerti

mostra mercato, laboratori, attività per bambini, incontri, educazione ambientale e concerti Contatti ufficiali: plantaobn@unina.it

Maggiori informazioni e programma aggiornato: sito ufficiale Planta 2026

Programma completo: programma ufficiale Planta 2026

Pagina evento Comune di Napoli: Planta 2026 sul sito del Comune di Napoli