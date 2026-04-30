Fiera del Crocifisso Ritrovato a Salerno: una delle più grandi fiere medioevali d’Italia

Ph Facebook Fiera del Crocifisso Ritrovato. Storia e tradizione a Salerno

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 torna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, la grande festa medievale che trasforma il centro storico in un palcoscenico vivente tra cortei, sbandieratori, spettacoli di fuoco, falconeria, artigianato, laboratori e attività per famiglie.

La Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 a Salerno si terrà da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 nel cuore del centro storico di Salerno. La storica manifestazione, giunta alla XXXIV edizione, avrà come tema ufficiale “Nel Fuoco del Tempo” e riporterà in città atmosfere medievali, antichi mestieri, artisti di strada, musica, giochi, mercati e spettacoli itineranti.

Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 a Salerno

Per quattro giorni Salerno tornerà idealmente nel Medioevo con una manifestazione che unisce storia, spettacolo, tradizione popolare e valorizzazione del centro antico. Le strade e le piazze della città vecchia diventeranno una scenografia diffusa con figuranti in abiti d’epoca, sbandieratori, musici, giullari, falconieri, acrobati e maestri artigiani.

La Fiera del Crocifisso Ritrovato è uno degli appuntamenti più attesi della primavera salernitana e rappresenta anche una bella occasione per visitare la città durante il ponte del 1 maggio, passeggiando tra vicoli, piazze, botteghe, monumenti e luoghi storici.

Per chi cerca altri appuntamenti nei giorni festivi, su Napoli da Vivere sono disponibili anche le guide dedicate a sagre e feste in Campania e al calendario degli eventi.

Il programma tra cortei, fuoco e falconeria

La Fiera verrà inaugurata giovedì 30 aprile 2026 con la partenza del corteo storico alle ore 17:30 insieme agli sbandieratori Cavensi Città di Cava de’ Tirreni. Il corteo attraverserà le antiche vie salernitane fino a Piazza Portanova, dove alle 18:15 è previsto l’avvio ufficiale della manifestazione con il Maestro di Fiera Davide Curzio, i saluti istituzionali e l’esibizione dei gruppi.

Durante le serate sono previsti spettacoli e animazioni in vari luoghi del centro storico, tra cui Piazza Pomona, Piazza Sant’Agostino e Piazza Portanova, con esibizioni di gruppi come Compagnia Magma, Falconieri dell’Irno, Messer Stramagante, Acrobati del Borgo e Castigamat.

Giovedì 30 aprile 2026: corteo storico, apertura ufficiale in Piazza Portanova e spettacoli serali in Piazza Pomona e Piazza Sant’Agostino.

corteo storico, apertura ufficiale in Piazza Portanova e spettacoli serali in Piazza Pomona e Piazza Sant’Agostino. Venerdì 1 maggio 2026: spettacoli tra Piazza Sant’Agostino e Piazza Pomona, con animazioni itineranti dalle ore 16:30.

spettacoli tra Piazza Sant’Agostino e Piazza Pomona, con animazioni itineranti dalle ore 16:30. Sabato 2 maggio 2026: falconeria, acrobati, artisti di strada e spettacolo di fuoco in Piazza Portanova.

falconeria, acrobati, artisti di strada e spettacolo di fuoco in Piazza Portanova. Domenica 3 maggio 2026: nuovo corteo storico da Piazza Alfano I e gran finale con spettacolo di fuoco.

Artigianato, giochi medievali e attività per bambini

Nei giorni della Fiera ci saranno anche mercati medievali, ricostruzioni di arti e mestieri, villaggi dell’artigianato, giochi storici, attività didattiche e laboratori per bambini. In programma anche iniziative legate alla ceramica, alla dama, alla rievocazione di un mercato medievale e alle tradizioni artigiane locali.

Tra gli appuntamenti speciali sono previste anche passeggiate e letture itineranti, tra cui “Passeggiate salernitane per bimbi curiosi” il 2 e 3 maggio, e percorsi dedicati alla Salerno medievale, alle sue leggende e ai suoi luoghi più suggestivi.

Per la prima volta, inoltre, la Fiera arriverà anche nella zona orientale della città, al Parco del Mercatello, con attività dedicate e tiro con l’arco.

Per chi cerca appuntamenti adatti anche ai più piccoli, può essere utile consultare anche la sezione di Napoli da Vivere dedicata agli eventi per bambini.

Dove si svolge la Fiera a Salerno

La Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 si svolge principalmente nel centro storico di Salerno, tra piazze, vicoli e luoghi simbolo della città antica. Tra le aree coinvolte ci sono Piazza Portanova, Piazza Pomona, Piazza Sant’Agostino, Piazza Alfano I, Largo Abate Conforti, Palazzo Guarna e altre zone del centro.

Chi arriva da Napoli può raggiungere Salerno comodamente in treno e poi proseguire a piedi verso il centro storico. La manifestazione è pensata come un percorso diffuso, quindi il modo migliore per viverla è passeggiare tra le varie piazze seguendo spettacoli, animazioni e installazioni.

Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: info utili

Informazioni pratiche: Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 Quando: da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026

da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 Dove: centro storico di Salerno e Parco del Mercatello

centro storico di Salerno e Parco del Mercatello Cosa vedere: cortei storici, sbandieratori, falconeria, spettacoli di fuoco, artigianato, giochi medievali, laboratori e passeggiate

cortei storici, sbandieratori, falconeria, spettacoli di fuoco, artigianato, giochi medievali, laboratori e passeggiate Info e prenotazioni: per passeggiate e attività speciali consultare i canali ufficiali della manifestazione

Maggiori informazioni – Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026

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