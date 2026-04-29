Sagre in Campania dal 30 aprile al 3 maggio 2026: feste, sapori e borghi da scoprire nel weekend

Ph Facebook Festa del Carciofo IGP di Paestum

Sagre in Campania dal 30 aprile al 3 maggio 2026: un weekend tra borghi, prodotti tipici e feste all’aria aperta

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 tornano tante sagre in Campania tra piazze, borghi e stand gastronomici dove assaggiare i prodotti del territorio e passare qualche ora fuori porta. Da Caserta a Salerno, dal Sannio all’Irpinia, questo weekend ci sono appuntamenti molto amati che uniscono cucina locale, musica e tradizioni popolari.

In questa selezione trovi alcune delle sagre e feste in Campania del fine settimana, con eventi adatti a chi vuole mangiare bene, scoprire piccoli paesi e vivere un’atmosfera genuina. Prima di partire, resta sempre utile controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori.

Le sagre in Campania per questo weekend

Saporitissimo a Piazza Dante. A Napoli per 10 giorni la festa del cibo e dei sapori italiani

A Napoli dal 24 aprile al 3 maggio 2026 a Piazza Dante ritorna Saporitissimo la grande festa dei sapori e delle tradizioni italiane. L’edizione 2026 di Saporitissimo, presenta per dieci giorni a Piazza Dante a Napoli espositori provenienti da tutta Italia che proporranno un viaggio gastronomico attraverso i sapori e le tradizioni dei territori.

Non mancheranno tante bontà dalla Campania ma anche quelle del Veneto e poi specialità di Abruzzo, Umbria, Sicilia, Puglia con un percorso enogastronomico che proporrà tantissime eccellenze italiane tra cannoli siciliani, arancini, arrosticini, salumi e formaggi, tartufi, Mozzarella di bufala Campana, taralli, focacce. Non mancheranno poi vini selezionati e liquori tipici del Cilento tra i tanti prodotti presentati nella kermesse. A Saporitissimo 2026 a Piazza Dante non ci sarà solo buon cibo ma anche un’ampia selezione di prodotti artigianali e non come ceramiche, gioielli e tanto altro che offriranno uno spaccato autentico della tradizione italiana. Saporitissimo a Piazza Dante

Sagra del Carciofo Bianco a Pertosa, vicino le straordinarie Grotte di Pertosa-Auletta

Giornate dedicate a Pertosa, nel salernitano, nei giorni 30 Aprile – 1, 2, 3 Maggio e 8, 9, 10 Maggio 2026, sempre in Piazza De Marco per la 29^edizione della Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa. La Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa è una Sagra che ha il patrocinio Slow Food che viene effettuata anche con la partecipazione di ristoratori e associazioni del territorio. Sagra del Carciofo Bianco a Pertosa

Torna la Sagra degli Asparagi di Squille a Castel Campagnano, su due weekend

A Squille, frazione di Castel Campagnano in provincia di Caserta, torna la Sagra degli Asparagi su due fine settimana: dal 24 al 26 aprile e poi dal 30 aprile al 3 maggio 2026.

Il centro storico del borgo si trasforma in uno spazio all’aperto con stand, vini locali e piatti dedicati agli asparagi selvatici di Squille, prodotto simbolo della zona. In abbinamento ci sarà anche il Pallagrello, vino molto legato a questo territorio. Leggi qui tutti i dettagli sulla Sagra degli Asparagi di Squille

Sagra della Salsiccia Rossa a Castelpoto nel beneventano

Si terrà a Castelpoto dal 30 Aprile al 3 Maggio 2026 in Piazza T. Mancini, la bella Sagra della Salsiccia Rossa. Castelpoto è in provincia di Benevento alle pendici del Monte Taburno a circa 300 metri di altitudine ed ha organizzato, anche quest’anno, un evento per valorizzare lo squisito insaccato beneventano realizzato nel rispetto della tradizione. XVII edizione della Sagra della Salsiccia Rossa di Castelpoto, organizzata dall’Associazione Salsiccia Rossa di Castelpoto e Prodotti Tipici. Sagra della Salsiccia Rossa a Castelpoto

Sagra del Carciofo IGP di Paestum: sette serate tra gastronomia e musica

A Capaccio Paestum, in località Borgo Gromola, torna la Festa del Carciofo IGP di Paestum con sette giornate distribuite tra il 24, 25, 26 e 30 aprile e l’1, 2 e 3 maggio 2026.

L’apertura è prevista tutte le sere, mentre in alcune date ci sarà anche il servizio pranzo. Il protagonista assoluto è il Carciofo IGP di Paestum, prodotto simbolo del territorio, cucinato in diverse varianti all’interno di una festa che richiama ogni anno tanti visitatori. Per chi sta organizzando un weekend lungo o una gita nel Cilento, questa resta una delle idee per il weekend in Campania. Qui trovi il post completo sulla Sagra del Carciofo IGP di Paestum

Bianco Tanagro: il Festival del Carciofo Bianco ad Auletta (SA)

Ad Auletta, nel salernitano, da venerdì 24 a domenica 26 aprile e poi da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 si terrà la XIV edizione di Bianco Tanagro ad Auletta, un bell’evento che per 7 giorni ci immergerà tra gusto, tradizione e scoperta dello straordinario territorio di Auletta.

Organizzato dalla Pro Loco di Auletta il Festival Bianco Tanagro si tiene nel Centro storico della cittadina salernitana che si trasformerà, per l’occasione, in luogo speciale dedicato al carciofo bianco del Tanagro e alle sue bontà.Un evento che proporrà nel borgo di Auletta anche tanti spettacoli, concerti, mercatini, visite guidate, laboratori per bambini e degustazioni. Bianco Tanagro: il Festival del Carciofo Bianco ad Auletta

Altri appuntamenti food e mercatini da segnare in Campania

Vedi Napoli e poi mangia: degustazioni gratuite a Napoli fino a maggio

A Napoli prosegue anche “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna promossa dal Comune che mette insieme racconti, show cooking, degustazioni e musica. Gli ultimi appuntamenti sono previsti l’1, 2 e 3 maggio 2026, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.

È una proposta diversa dalla classica sagra, ma utile da tenere in considerazione se vuoi restare in città e vivere esperienze legate al cibo senza allontanarti troppo. Qui trovi anche altri eventi gratuiti a Napoli

Mostra mercato dell’antiquariato all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano, Napoli, si tiene anche la Mostra mercato dell’Antiquariato. Non è una sagra vera e propria, ma può essere una buona idea da affiancare a un pranzo fuori o a una passeggiata del weekend. Qui l’articolo dedicato all’antiquariato ad Agnano

MercAntico a San Lorenzello, tra antiquariato e prodotti tipici

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ogni seconda e ultima domenica del mese torna anche MercAntico, una fiera storica che unisce modernariato, antiquariato e specialità locali. Una perfetta per chi ama i piccoli paesi e vuole costruirsi una giornata lenta, tra passeggio e sapori del territorio. Qui trovi il post su MercAntico

Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di aprile a Napoli

Per chi preferisce un giro in città tra prodotti locali e acquisti diretti dai produttori, restano interessanti anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie piazze di Napoli durante il mese di aprile 2026. Qui trovi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica

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