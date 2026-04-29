OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia

obey in mostra a napoli

OBEY arriva a Napoli con “Power to the Peaceful”, la grande mostra dedicata a Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia: date, biglietti, opere e tutte le informazioni utili per visitarla

OBEY a Napoli: dal 6 maggio al 6 settembre 2026 le Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo 177, ospitano “OBEY: Power to the Peaceful”, la mostra dedicata a Shepard Fairey, uno dei nomi più riconoscibili della street art internazionale.

Il nome OBEY è legato a un immaginario visivo potente, immediato, urbano: poster, serigrafie, murales, grafica politica, cultura skate, musica punk e hip hop. Anche chi non frequenta abitualmente musei e gallerie potrebbe aver incontrato almeno una volta l’estetica di Fairey, diventata globale anche grazie all’iconico poster Hope realizzato per Barack Obama.

Per Napoli si tratta di una mostra con un forte potenziale pop e social: non solo per la riconoscibilità dell’artista, ma anche perché il linguaggio di OBEY parla di immagini, potere, propaganda, pace, giustizia sociale e responsabilità collettiva. Un percorso che porta nel cuore di via Toledo una delle voci più influenti dell’arte urbana contemporanea.

OBEY: Power to the Peaceful alle Gallerie d’Italia

La mostra “OBEY: Power to the Peaceful” è curata da Giuseppe Pizzuto ed è realizzata in collaborazione con Wunderkammern, galleria d’arte contemporanea che rappresenta e promuove Shepard Fairey in Italia.

Il percorso espositivo presenta oltre cento opere tra pezzi unici, serigrafie, HPM, cioè Hand Finished Prints, e lavori su diversi supporti. Al centro della mostra ci sono alcuni dei temi più forti della ricerca di Fairey: il rapporto tra potere e comunicazione, la costruzione del consenso, le lotte per la giustizia, il ruolo delle comunità e la pace come scelta attiva.

È una mostra da segnare anche tra le mostre a Napoli più interessanti della primavera, soprattutto per chi ama l’arte contemporanea, la grafica, la street culture e i linguaggi visivi nati fuori dai circuiti più tradizionali.

Perché la mostra di Shepard Fairey farà parlare

La forza di OBEY sta nella capacità di creare immagini che sembrano manifesti: dirette, riconoscibili, spesso costruite con colori forti, contrasti netti e richiami alla propaganda del Novecento. Ma nel lavoro di Shepard Fairey quel linguaggio diventa uno strumento per porre domande, non solo per attirare lo sguardo.

Il titolo “Power to the Peaceful” suggerisce già il cuore della mostra: la pace non come concetto astratto, ma come responsabilità, presa di posizione, scelta collettiva. In un periodo segnato da conflitti e tensioni sociali, il lavoro di OBEY diventa così anche un invito a riflettere sul ruolo delle immagini nella cultura contemporanea.

Per chi segue la street art a Napoli, questa mostra può diventare uno degli appuntamenti più attesi del 2026, accanto ai grandi percorsi cittadini dedicati all’arte urbana e alle icone visive che hanno trasformato muri, quartieri e spazi pubblici in luoghi da fotografare, condividere e raccontare.

Shepard Fairey, da OBEY a Hope

Shepard Fairey, nato a Charleston nel 1970, è l’artista dietro il progetto OBEY. Il suo percorso nasce dalla cultura underground e dalla celebre campagna di sticker André the Giant has a Posse, realizzata alla fine degli anni Ottanta, quando Fairey era ancora studente.

Da lì il suo linguaggio si è diffuso nello spazio pubblico, tra poster, murales e opere grafiche, fino a diventare uno dei segni più riconoscibili dell’arte urbana globale. La fama internazionale è cresciuta ulteriormente con Obama Hope, il poster del 2008 entrato nell’immaginario politico e visivo contemporaneo.

A Napoli, città dove l’immagine pubblica ha sempre avuto una forza enorme, dalla devozione popolare ai grandi murales contemporanei, OBEY trova un contesto particolarmente adatto. Non a caso, per chi ama questi linguaggi, può essere interessante collegare la mostra anche ad altri percorsi cittadini, come quelli dedicati a Banksy a Napoli e all’arte urbana.

Dove si trova la mostra OBEY a Napoli

La mostra si tiene alle Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo 177, nel centro della città. La sede è facilmente raggiungibile con la Linea 1 della metropolitana, fermate Toledo e Municipio, con la Funicolare Centrale, fermata Augusteo, e con gli autobus E6 e R2, fermata Teatro San Carlo.

La posizione centrale rende la visita facilmente abbinabile a una passeggiata tra via Toledo, piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo e il lungomare. Per altri appuntamenti culturali e idee in città si può consultare anche la sezione dedicata agli eventi a Napoli.

OBEY Napoli 2026: date, orari e biglietti

Quando: dal 6 maggio al 6 settembre 2026

Dove: Gallerie d’Italia – Napoli, via Toledo 177, Napoli

Orari: da martedì a venerdì dalle 10:00 alle 19:00; sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00; lunedì chiuso. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Biglietti: intero 8€, ridotto 4€, gratuito per convenzionati, scuole, Under 26 e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo, secondo quanto indicato dalla pagina ufficiale della mostra.

Info e biglietti: sito ufficiale delle Gallerie d’Italia – Napoli.