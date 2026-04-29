4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026

© ph Francesco Graziuso per Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

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Anche per questo weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026, ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate che ci faranno conoscere i posti particolari della città e dei suoi dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Tutti i giorni – Un viaggio nelle profondità di Napoli tra duemila anni di storia, arte e bellezza

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Con maggio alle porte e i primi ponti primaverili nell’aria, Napoli si prepara al Maggio dei Monumenti. Giunta alla sua XXXII edizione, la storica rassegna torna quest’anno con lo slogan Ebbra di luce, folle di colori.

Il LAPIS Museum, nel cuore del centro storico, sotto la Basilica della Pietrasanta, che dà su Via dei Tribunali, e apre ad un mondo che scende di quaranta metri nel tempo. Il percorso sotterraneo si articola in due momenti complementari: il Museo dell’Acqua, antiche cisterne greco-romane restituite alla loro funzione originaria, con acqua, luci e ruscellamenti. La seconda parte del percorso è il Decumano Sommerso, un tratto che ripercorre i sotterranei utilizzati come rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale, dove la Neapolis di sotto racconta la Napoli di sopra. Ancora visibili le scale d’accesso, gli ambienti di servizio, i segni di una città che si nascondeva sotto se stessa per sopravvivere. Maggio, dunque, è il momento giusto. Non solo per il clima e per il ponte che invita a muoversi, ma perché il Maggio dei Monumenti offre il contesto culturale ideale per riscoprire ciò che questa città nasconde sotto i piedi. Il LAPIS Museum è parte di questo patrimonio, e la sua proposta si inserisce nello spirito della rassegna. Il percorso sotterraneo è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00. Per chi volesse organizzare la visita, c’è un’ulteriore buona notizia: il LAPIS Museum ha ampliato la propria offerta con nuovi orari di ingresso, pensati per venire incontro a un pubblico sempre più ampio e variegato. Nei giorni feriali le partenze si susseguono alle 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30; nel fine settimana il calendario si arricchisce ulteriormente, con turni alle 9:30, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 e 18:30, per assecondare al meglio i ritmi del ponte del 1° Maggio e delle giornate primaverili. Prenotare è semplicissimo. È possibile farlo attraverso il numero 08119230565, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp; oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com. E per chi preferisce acquistare direttamente il proprio biglietto, può farlo sul sito ufficiale www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Domenica 3 maggio – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città,. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con Degustazione pizza fritta da Vincenzo Durante..(Ricordate che a due passì c’è la zona di San Gregorio ARmeno con tante cose da scoprire dopo la visita) – Appuntamento ore 10:00 in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) – Ticket Intero € 15 / Ridotto (da 9 a 16 anni) € 8.00 / gratuito fino a 8 anni – Inizio ore 10 – Durata circa 1 ora e ’30 minuti – Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

30 aprile e 1,2 e 3 Maggio – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Una visita che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono in linea di massima le seguenti ma possono cambiare: Catacombe di San Gennaro – Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Esterno Palazzo dello Spagnuolo – Esterno Palazzo Sanfelice – Chiesa dei Cristallini – Basilica di Santa Maria della Sanità – Visita al Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” – Porta San Gennaro Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Giovedì 30 aprile – Destinazione donna: visite gratuite su itinerari al femminile a Napoli

Fino al 1° novembre 2026, ci saranno a Napoli 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi in 18 luoghi per la seconda edizione di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli” un bel progetto della Diocesi di Napoli sostenuto dal Comune di Napoli. L’edizione 2026, con il titolo “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura”, è un grande evento alla scoperta di donne impavide e rivoluzionarie che a Napoli, nei secoli, hanno esercitato l’autorità come responsabilità, servizio e attenzione al bene comune, lasciando un’importante eredità nel tessuto sociale e culturale della città. Regine, fondatrici, educatrici e protagoniste della vita civile e religiosa raccontano una Napoli in cui il potere femminile si traduce in cura: delle persone, della memoria, della città. Tutti gli itinerari e gli eventi sono gratuiti.- Prenotazione obbligatoria su Eventbrite a cura dell’associazione Incantarea Il prossimo appuntamento 30 aprile Itinerario 2 ore 10:30 – punto d’incontro: Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco – Maggiori informazioni e come partecipare – Destinazione donna

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate in città tra cui:

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