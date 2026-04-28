Nostalgia 90 arriva gratis all’Ex Base Nato: 12 ore di musica anni ’90 a Bagnoli

Ph Facebook Nostalgia 90

Venerdì 1 maggio 2026 all’Ex Base Nato di Bagnoli arriva Nostalgia 90: dodici ore di musica gratuite, da mezzogiorno a mezzanotte, con accredito online per l’accesso prioritario e grande show serale alle 21:00

Nostalgia 90 arriva gratis a Napoli venerdì 1 maggio 2026 all’Ex Base Nato di Bagnoli, in Via della Liberazione 1. Una grande giornata di musica e spettacolo dedicata agli anni ’90, in programma dalle 12:00 fino a mezzanotte, con ingresso gratuito e possibilità di registrarsi online per ottenere l’accesso prioritario.

L’appuntamento sarà uno degli eventi a Napoli più attesi del Primo Maggio: una giornata pensata per ballare, cantare e rivivere le hit che hanno segnato un’intera generazione. Il momento centrale sarà il live show delle ore 21:00, quando salirà in scena Nostalgia 90, il party show dedicato alla cultura pop degli anni Novanta.

A Napoli un grande evento gratuito dedicato agli anni ’90

Nostalgia 90 è uno dei format più popolari in Italia tra quelli dedicati alla musica e all’immaginario degli anni ’90. Il progetto richiama un pubblico molto ampio: chi quegli anni li ha vissuti davvero, ma anche tanti giovani che hanno riscoperto quel mondo attraverso musica, moda, televisione e social.

Il format ha raggiunto numeri importanti, con milioni di spettatori live, una grande community online e centinaia di eventi organizzati ogni anno. A Napoli porterà il suo mix di musica, visual, ricordi, tormentoni e atmosfera collettiva, trasformando l’Ex Base Nato di Bagnoli in una grande festa a ingresso libero.

La formula è semplice e molto efficace: dodici ore di musica, intrattenimento e ricordi, con una lunga giornata gratuita che culminerà nello show serale. Un’occasione interessante anche per chi cerca eventi gratuiti a Napoli e vuole passare il Primo Maggio in città senza acquistare biglietti.

Nostalgia 90 all’Ex Base Nato di Bagnoli: cosa sapere

L’evento del 1 maggio 2026 è stato organizzato per aprire la nuova stagione dell’area eventi dell’Ex Base Nato di Bagnoli. L’ingresso sarà gratuito per tutti, ma l’organizzazione segnala la possibilità di registrarsi online per ottenere un accredito con accesso prioritario.

Quando: venerdì 1 maggio 2026

venerdì 1 maggio 2026 Dove: Ex Base Nato, Via della Liberazione 1, Napoli

Ex Base Nato, Via della Liberazione 1, Napoli Orario: dalle 12:00 a mezzanotte

dalle 12:00 a mezzanotte Show principale: Nostalgia 90 alle ore 21:00

Nostalgia 90 alle ore 21:00 Ingresso: gratuito

gratuito Accredito: registrazione online per accesso prioritario

Nostalgia 90 Napoli gratis 2026: informazioni utili

Evento: Nostalgia 90

Nostalgia 90 Data: venerdì 1 maggio 2026

venerdì 1 maggio 2026 Luogo: Ex Base Nato di Bagnoli, Via della Liberazione 1, Napoli

Ex Base Nato di Bagnoli, Via della Liberazione 1, Napoli Orario: dalle 12:00 alle 24:00

dalle 12:00 alle 24:00 Show Nostalgia 90: ore 21:00

ore 21:00 Ingresso: gratuito

gratuito Info e registrazione: sito ufficiale Ex Base Nato Eventi

Informazioni e registrazione: Nostalgia 90 a Napoli Quando: venerdì 1 maggio 2026, dalle 12:00 a mezzanotte

venerdì 1 maggio 2026, dalle 12:00 a mezzanotte Dove: Ex Base Nato, Via della Liberazione 1, Napoli

Ex Base Nato, Via della Liberazione 1, Napoli Ingresso: gratuito, con registrazione consigliata per accesso prioritario

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