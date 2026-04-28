Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 3 maggio 2026: elenco completo

Domenica 3 maggio 2026 torna la Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Napoli, della Campania e di tutta Italia. Ecco l’elenco dei principali luoghi della cultura aperti gratis in Campania, con le informazioni utili prima della visita
Domenica 3 maggio 2026 tornano i musei gratis a Napoli e in Campania grazie alla Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito nei musei, monumenti, gallerie, parchi archeologici, castelli, ville, giardini monumentali e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.
Una bella occasione per organizzare una giornata speciale tra arte, archeologia e bellezza, scegliendo tra alcuni dei luoghi più visitati della Campania: dal Palazzo Reale di Napoli al MANN, da Capodimonte a Castel Sant’Elmo, dagli Scavi di Pompei a quelli di Ercolano, fino alla Reggia di Caserta, Paestum, Velia e tanti altri siti statali aperti in tutta la regione.
Prima di partire è sempre consigliabile controllare il sito ufficiale del singolo museo, perché alcune aperture potrebbero prevedere prenotazione obbligatoria o consigliata, limitazioni di capienza, percorsi ridotti o condizioni particolari per mostre temporanee e attività speciali.
Musei gratis a Napoli e in Campania il 3 maggio 2026: cosa sapere prima della visita
- Quando: domenica 3 maggio 2026, prima domenica del mese.
- Dove: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali in Campania e in tutta Italia.
- Ingresso: gratuito nei siti statali aderenti.
- Prenotazione: dove prevista dai singoli istituti.
- Consiglio utile: verificare sempre orari, accessi e disponibilità prima di recarsi sul posto.
Anche alcuni musei non statali aperti a Napoli domenica 3 maggio 2026
- Gallerie d’Italia Napoli – Anche le Gallerie d’Italia nella sede di Palazzo Piacentini, in via Toledo, prevedono l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Nelle sale si possono ammirare le collezioni permanenti e capolavori come il Martirio di Sant’Orsola, l’ultima opera del Caravaggio.
- Museo Madre – Il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli è tra gli spazi culturali da tenere d’occhio per la domenica, con mostre e attività dedicate all’arte contemporanea. In questo periodo al Madre è visitabile anche la mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal 1945 a oggi. Verificare sempre sul sito ufficiale eventuali gratuità, orari e modalità di accesso.
Musei Statali Gratis a Napoli e in Campania il 3 maggio 2026
Di seguito una selezione dei musei statali gratis in Campania domenica 3 maggio 2026, suddivisi per provincia. L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, indicato alla fine dell’articolo.
Musei statali gratis in provincia di Napoli
Napoli e la sua provincia offrono alcuni dei luoghi più richiesti per la Domenica al Museo: musei archeologici, palazzi reali, castelli panoramici, parchi archeologici e siti straordinari tra il centro storico, il Vomero, i Campi Flegrei, Pompei, Ercolano e Capri.
- Palazzo Reale di Napoli – Piazza del Plebiscito, Napoli. Da non perdere anche il Museo Caruso, il primo museo nazionale italiano dedicato al grande tenore.
- Museo e Real Bosco di Capodimonte – Via Miano, Napoli. In questo periodo sono presenti anche la mostra Oltre Caravaggio, le opere di Nicola Samorì e la sala dedicata a Mimmo Jodice.
- Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Piazza Museo Nazionale, Napoli. Al MANN sono visitabili anche le mostre su Ivanovič de Rumine e Bazzani e l’esposizione La Sirena e la città.
- Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini – Via Duomo, Napoli.
- Castel Sant’Elmo – Via Tito Angelini, Napoli.
- Certosa e Museo di San Martino – Largo San Martino, Napoli. Alla Certosa sono state aperte anche 12 nuove sale dedicate all’Ottocento a Napoli.
- Villa Floridiana – Via Domenico Cimarosa, Napoli.
- Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes – Riviera di Chiaia, Napoli.
- Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi – Salita della Grotta, Napoli.
- Crypta Neapolitana – Napoli.
- Certosa di San Giacomo e Museo archeologico nazionale di Capri – Capri.
- Grotta Azzurra – Anacapri.
- Villa Damecuta – Anacapri.
- Museo archeologico della penisola sorrentina “Georges Vallet” – Piano di Sorrento.
- Museo storico archeologico di Nola e area archeologica di San Paolo Belsito – Nola.
- Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei.
- Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale – Boscoreale.
- Parco archeologico di Pompei – Villa Regina – Boscoreale.
- Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis – Torre Annunziata.
- Parco archeologico di Pompei – Villa Arianna – Castellammare di Stabia.
- Parco archeologico di Pompei – Villa San Marco – Castellammare di Stabia.
- Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana e Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi” – Castellammare di Stabia.
- Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica di Ercolano.
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio – Pozzuoli.
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia – Bacoli.
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma – Pozzuoli.
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia – Bacoli.
Musei statali gratis in provincia di Caserta
In provincia di Caserta, la Domenica al Museo è una buona occasione per visitare la Reggia di Caserta, il suo Parco Reale e tanti siti archeologici dell’antica Campania.
- Reggia di Caserta – Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone, Caserta.
- Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese – Caserta.
- Anfiteatro campano – Santa Maria Capua Vetere.
- Museo archeologico nazionale dell’antica Capua – Santa Maria Capua Vetere.
- Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae – Alife.
- Museo archeologico nazionale di Calatia – Maddaloni.
- Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum – Teano.
- Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca – Sessa Aurunca.
- Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano – Succivo.
Musei statali gratis in provincia di Salerno
In provincia di Salerno si possono visitare gratuitamente grandi aree archeologiche, musei nazionali e complessi monumentali, da Paestum e Velia fino alla Certosa di Padula.
- Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum – Capaccio Paestum.
- Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale – Capaccio Paestum.
- Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia – Ascea.
- Certosa di San Lorenzo – Padula.
- Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Sarno.
- Museo archeologico nazionale di Eboli – Eboli.
- Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano – Pontecagnano Faiano.
- Museo archeologico nazionale di Sala Consilina – Sala Consilina.
- Parco archeologico urbano dell’antica Volcei – Buccino.
- Parco archeologico urbano dell’antica Picentia – Pontecagnano Faiano.
- Teatro romano di Sarno – Sarno.
Musei statali gratis in provincia di Avellino
- Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore – Casalbore.
- Area archeologica di Conza – Conza della Campania.
- Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino – Ariano Irpino.
- Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano.
Musei statali gratis in provincia di Benevento
- Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Montesarchio.
- Teatro romano di Benevento – Benevento.
Quali musei scegliere a Napoli e in Campania domenica 3 maggio 2026
Chi vuole restare a Napoli può scegliere tra Palazzo Reale, MANN, Capodimonte, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Villa Floridiana e Villa Pignatelli. Chi invece vuole organizzare una gita fuori porta può puntare su Pompei, Ercolano, i Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, Paestum, Velia o la Certosa di Padula.
La Domenica al Museo è una delle occasioni migliori per riscoprire il patrimonio culturale della Campania senza pagare il biglietto d’ingresso, ma proprio per questo è consigliabile arrivare con anticipo, controllare gli orari aggiornati e verificare eventuali prenotazioni obbligatorie.
Recap Musei gratis a Napoli e in Campania – 3 maggio 2026
- Evento: Domenica al Museo
- Data: domenica 3 maggio 2026
- Dove: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali di Napoli, Campania e Italia
- Ingresso: gratuito nei siti statali aderenti
- Prenotazione: obbligatoria o consigliata dove prevista dai singoli istituti
- Info ufficiali: consultare sempre il Ministero della Cultura e i siti dei singoli musei
Maggiori informazioni
- Numero verde Ministero della Cultura: 800 99 11 99
- Elenco ufficiale aggiornato: Domenica al Museo – Ministero della Cultura
- Direzione generale Musei: Musei aperti il 25 aprile, 1° e 3 maggio 2026
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