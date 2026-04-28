Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 3 maggio 2026: elenco completo

© Napoli da Vivere

Domenica 3 maggio 2026 torna la Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Napoli, della Campania e di tutta Italia. Ecco l’elenco dei principali luoghi della cultura aperti gratis in Campania, con le informazioni utili prima della visita

Domenica 3 maggio 2026 tornano i musei gratis a Napoli e in Campania grazie alla Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito nei musei, monumenti, gallerie, parchi archeologici, castelli, ville, giardini monumentali e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Una bella occasione per organizzare una giornata speciale tra arte, archeologia e bellezza, scegliendo tra alcuni dei luoghi più visitati della Campania: dal Palazzo Reale di Napoli al MANN, da Capodimonte a Castel Sant’Elmo, dagli Scavi di Pompei a quelli di Ercolano, fino alla Reggia di Caserta, Paestum, Velia e tanti altri siti statali aperti in tutta la regione.

Prima di partire è sempre consigliabile controllare il sito ufficiale del singolo museo, perché alcune aperture potrebbero prevedere prenotazione obbligatoria o consigliata, limitazioni di capienza, percorsi ridotti o condizioni particolari per mostre temporanee e attività speciali.

Musei gratis a Napoli e in Campania il 3 maggio 2026: cosa sapere prima della visita

Quando: domenica 3 maggio 2026, prima domenica del mese.

domenica 3 maggio 2026, prima domenica del mese. Dove: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali in Campania e in tutta Italia.

musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali in Campania e in tutta Italia. Ingresso: gratuito nei siti statali aderenti.

gratuito nei siti statali aderenti. Prenotazione: dove prevista dai singoli istituti.

dove prevista dai singoli istituti. Consiglio utile: verificare sempre orari, accessi e disponibilità prima di recarsi sul posto.

Anche alcuni musei non statali aperti a Napoli domenica 3 maggio 2026

Musei Statali Gratis a Napoli e in Campania il 3 maggio 2026

Di seguito una selezione dei musei statali gratis in Campania domenica 3 maggio 2026, suddivisi per provincia. L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, indicato alla fine dell’articolo.

Musei statali gratis in provincia di Napoli

Napoli e la sua provincia offrono alcuni dei luoghi più richiesti per la Domenica al Museo: musei archeologici, palazzi reali, castelli panoramici, parchi archeologici e siti straordinari tra il centro storico, il Vomero, i Campi Flegrei, Pompei, Ercolano e Capri.

Musei statali gratis in provincia di Caserta

In provincia di Caserta, la Domenica al Museo è una buona occasione per visitare la Reggia di Caserta, il suo Parco Reale e tanti siti archeologici dell’antica Campania.

Reggia di Caserta – Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone, Caserta.

– Piazza Carlo di Borbone, Caserta. Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese – Caserta.

– Caserta. Anfiteatro campano – Santa Maria Capua Vetere.

– Santa Maria Capua Vetere. Museo archeologico nazionale dell’antica Capua – Santa Maria Capua Vetere.

– Santa Maria Capua Vetere. Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae – Alife.

– Alife. Museo archeologico nazionale di Calatia – Maddaloni.

– Maddaloni. Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum – Teano.

– Teano. Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca – Sessa Aurunca.

– Sessa Aurunca. Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano – Succivo.

Musei statali gratis in provincia di Salerno

In provincia di Salerno si possono visitare gratuitamente grandi aree archeologiche, musei nazionali e complessi monumentali, da Paestum e Velia fino alla Certosa di Padula.

Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum – Capaccio Paestum.

– Capaccio Paestum. Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale – Capaccio Paestum.

– Capaccio Paestum. Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia – Ascea.

– Ascea. Certosa di San Lorenzo – Padula.

– Padula. Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Sarno.

– Sarno. Museo archeologico nazionale di Eboli – Eboli.

– Eboli. Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano – Pontecagnano Faiano.

– Pontecagnano Faiano. Museo archeologico nazionale di Sala Consilina – Sala Consilina.

– Sala Consilina. Parco archeologico urbano dell’antica Volcei – Buccino.

– Buccino. Parco archeologico urbano dell’antica Picentia – Pontecagnano Faiano.

– Pontecagnano Faiano. Teatro romano di Sarno – Sarno.

Musei statali gratis in provincia di Avellino

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore – Casalbore.

– Casalbore. Area archeologica di Conza – Conza della Campania.

– Conza della Campania. Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino – Ariano Irpino.

– Ariano Irpino. Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano.

Musei statali gratis in provincia di Benevento

Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Montesarchio.

– Montesarchio. Teatro romano di Benevento – Benevento.

Quali musei scegliere a Napoli e in Campania domenica 3 maggio 2026

Chi vuole restare a Napoli può scegliere tra Palazzo Reale, MANN, Capodimonte, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Villa Floridiana e Villa Pignatelli. Chi invece vuole organizzare una gita fuori porta può puntare su Pompei, Ercolano, i Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, Paestum, Velia o la Certosa di Padula.

La Domenica al Museo è una delle occasioni migliori per riscoprire il patrimonio culturale della Campania senza pagare il biglietto d’ingresso, ma proprio per questo è consigliabile arrivare con anticipo, controllare gli orari aggiornati e verificare eventuali prenotazioni obbligatorie.

Recap Musei gratis a Napoli e in Campania – 3 maggio 2026

Evento: Domenica al Museo

Domenica al Museo Data: domenica 3 maggio 2026

domenica 3 maggio 2026 Dove: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali di Napoli, Campania e Italia

musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali di Napoli, Campania e Italia Ingresso: gratuito nei siti statali aderenti

gratuito nei siti statali aderenti Prenotazione: obbligatoria o consigliata dove prevista dai singoli istituti

obbligatoria o consigliata dove prevista dai singoli istituti Info ufficiali: consultare sempre il Ministero della Cultura e i siti dei singoli musei

Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.