Sagra della Salsiccia Rossa a Castelpoto (AV)

Foto © Associazione salsiccia rossa di Castelpoto e prodotti tipici - pagina Facebook

Una sagra organizzata da più di 17 anni per valorizzare l’ insaccato beneventano : la Salsiccia Rossa di Castelpoto

Si terrà a Castelpoto dal 30 Aprile al 3 Maggio 2026 in Piazza T. Mancini, la bella Sagra della Salsiccia Rossa. Castelpoto è in provincia di Benevento alle pendici del Monte Taburno a circa 300 metri di altitudine

La XVII edizione della Sagra della Salsiccia Rossa di Castelpoto è stata organizzata dall’Associazione Salsiccia Rossa di Castelpoto e Prodotti Tipici, nella cittadina beneventana.

​Quattro giorni dedicati al gusto con salsiccia rossa, cecatielli, gastronomia locale e vino del territorio.

Poi eventi quali:

Giovedì 30 Aprile 2026: Musica con I SongFolk

Venerdì 1 Maggio 2026: Stand aperti anche a pranzo per il XIII Motoraduno Salsiccia Rossa. In serata musica con “Figli delle Stelle”.

Sabato 2 Maggio 2026: Il ritmo della Tammurriata (I giovani della tammorra di Bagni).

Domenica 3 Maggio 2026: Gran finale con DJ Set per ballare e cantare

La Salsiccia Rossa di Castelpoto

La Salsiccia Rossa a Castelpoto è realizzata nel rispetto della tradizione che prevede che i maiali vengano allevati nella zona e che le carni siano lavorate a mano, senza l’aggiunta di conservanti. Poi dopo la lavorazione la carne dev’essere lasciata ad asciugare solo con il fuoco del camino, secondo la ricetta di ogni produttore che viene passata da generazione in generazione. Ed è questo il “segreto” della buona Salsiccia Rossa di Castelpoto.

Quando: dal 30 Aprile al 3 Maggio 2026

dal 30 Aprile al 3 Maggio 2026 Dove: Castelpoto, Provincia di Benevento in Piazza T. Mancini

Castelpoto, Provincia di Benevento in Piazza T. Mancini Biglietti: Disponibili presso gli stand gastronomici – Accessi gratuiti agli eventi musicali e culturali – disponibili aree al coperto

Disponibili presso gli stand gastronomici – Accessi gratuiti agli eventi musicali e culturali – disponibili aree al coperto Maggiori informazioni: Sagra della Salsiccia Rossa di Castelpoto

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