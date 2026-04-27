Sagra a Pertosa 2026 con il Carciofo Bianco Slow Food

Ph Facebook Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa

Due weekend nel Vallo di Diano per gustare il Carciofo Bianco di Pertosa, Presidio Slow Food, tra ricette tradizionali, piatti tipici, stand gastronomici e la possibilità di visitare anche le straordinarie Grotte di Pertosa-Auletta

La Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa 2026 torna nel salernitano con la sua 29ª edizione, in programma nei giorni 30 aprile, 1, 2, 3 maggio e 8, 9, 10 maggio 2026, sempre in Piazza G. De Marco a Pertosa, nel cuore del Vallo di Diano.

Una bella occasione per scoprire uno dei prodotti più particolari della Campania: il Carciofo Bianco di Pertosa, riconosciuto come Presidio Slow Food, protagonista di tanti piatti preparati secondo la tradizione locale.

La manifestazione è organizzata con la partecipazione di ristoratori, associazioni e realtà del territorio, che ogni anno valorizzano questo straordinario prodotto della Valle del Basso Tanagro con un percorso gastronomico ricco e molto apprezzato.

Per chi ama scoprire borghi, sapori e tradizioni locali, questa è anche una delle sagre in Campania da segnare in agenda per i primi weekend di maggio.

La Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa 2026

Fin dalla prima edizione, la Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa ha voluto far conoscere ai visitatori questo prodotto non solo crudo, ma anche cotto e trasformato in tante ricette tipiche.

Tra i piatti più attesi ci sono la zuppa di carciofi, le cortecce ai carciofi, la scamorza al Carciofo Bianco, il panino con salsiccia e carciofo, il carciofo ripieno e anche l’ormai famoso arancino al carciofo, che unisce tradizione e innovazione.

Durante le giornate della sagra sarà possibile scegliere liberamente tra le varie proposte gastronomiche, senza menu fisso: alle casse si acquistano i ticket da utilizzare negli stand e quelli non spesi potranno essere rimborsati.

Gli stand saranno aperti a pranzo e a cena, con due eccezioni: giovedì 30 aprile e venerdì 8 maggio 2026 l’apertura è prevista solo a cena, dalle ore 19:00.

Il Carciofo Bianco di Pertosa, Presidio Slow Food

Il Carciofo Bianco di Pertosa è un prodotto raro e molto particolare. Si distingue per la colorazione tenue, quasi bianca, per la dolcezza e per la delicatezza delle brattee interne.

Queste caratteristiche lo rendono ottimo anche da mangiare crudo, magari in pinzimonio con l’olio extravergine di oliva della zona. La sua area di produzione comprende Pertosa e alcuni comuni limitrofi della Valle del Basso Tanagro, tra cui Auletta, Caggiano e Salvitelle.

Per questo la sagra non è soltanto un evento gastronomico, ma anche un modo per conoscere un pezzo importante della biodiversità agricola campana e delle tradizioni del territorio.

Visitare le Grotte di Pertosa durante la sagra

Durante il periodo della sagra si può approfittare della giornata a Pertosa anche per visitare le straordinarie Grotte di Pertosa-Auletta, dove si può navigare su un fiume sotterraneo.

Le Grotte sono una delle attrazioni più suggestive della zona e rendono la visita alla sagra ancora più interessante, soprattutto per chi vuole organizzare una gita fuori porta tra buon cibo, natura e luoghi speciali della Campania.

Secondo quanto indicato dagli organizzatori, coloro che mangeranno i piatti unici alla Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa potranno usufruire anche di uno sconto sul prezzo del biglietto per le Grotte di Pertosa-Auletta. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 9033188.

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Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa 2026: informazioni utili

Quando: 30 aprile, 1, 2, 3 maggio e 8, 9, 10 maggio 2026

Dove: Piazza G. De Marco, Pertosa (SA)

Orari: stand aperti a pranzo e a cena; 30 aprile e 8 maggio solo a cena dalle ore 19:00

Ingresso: gratuito nella Piazza del Gusto

Menu: nessun menu fisso, ticket acquistabili alle casse

Parcheggio: gratuito nelle vicinanze della piazza

Maggiori informazioni: Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa

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