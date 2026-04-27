Giornata Internazionale del Jazz: a Napoli 3 grandi concerti gratuiti al Teatro Politeama

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Tre grandi concerti jazz gratuiti a Napoli per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz 2026: al Teatro Politeama arrivano Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and the Vansband Allstars con un tributo a Miles Davis e Alfa Mist, tra jazz, hip hop e sonorità contemporanee

Dal 28 al 30 aprile 2026 Napoli celebra la Giornata Internazionale del Jazz con tre concerti gratuiti al Teatro Politeama, in via Monte di Dio 80. Sul palco ci saranno Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and the Vansband Allstars e Alfa Mist.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica ed è organizzata da Arealive. Una bella occasione per ascoltare dal vivo, e gratuitamente, artisti di rilievo internazionale nel cuore della città.

La Giornata Internazionale del Jazz è stata istituita dall’UNESCO nel 2011 su iniziativa del pianista Herbie Hancock e celebra il jazz come linguaggio di dialogo, pace e incontro tra culture. A Napoli, città musicale per vocazione, diventa anche un modo per vivere tre serate speciali tra grandi musicisti e nuove contaminazioni sonore.

Tre concerti jazz gratis al Teatro Politeama

Il programma porta al Teatro Politeama di Napoli tre serate diverse tra loro: si parte con il jazz elegante e raffinato di Eleonora Strino, si prosegue con il grande tributo a Miles Davis firmato Bill Evans e si chiude con il sound contemporaneo di Alfa Mist.

Se stai cercando eventi gratuiti a Napoli o nuovi concerti a Napoli, questo è uno degli appuntamenti più interessanti di fine aprile.

Martedì 28 aprile 2026 | Eleonora Strino Quartet

Apertura affidata a una delle chitarriste italiane più apprezzate anche all’estero. Eleonora Strino porterà al Politeama un concerto capace di unire sensibilità melodica, tecnica e una forte identità jazz europea.

Apertura affidata a una delle chitarriste italiane più apprezzate anche all’estero. Eleonora Strino porterà al Politeama un concerto capace di unire sensibilità melodica, tecnica e una forte identità jazz europea. Mercoledì 29 aprile 2026 | Bill Evans and the Vansband Allstars – Miles Davis 100th Anniversary Tour

Una serata dal forte valore simbolico per il centenario della nascita di Miles Davis. Il sassofonista e produttore Bill Evans, che ha collaborato con Davis, arriva a Napoli con una superband composta da George Whitty alle tastiere, Pablo Contreras al basso e Keith Carlock alla batteria.

Una serata dal forte valore simbolico per il centenario della nascita di Miles Davis. Il sassofonista e produttore Bill Evans, che ha collaborato con Davis, arriva a Napoli con una superband composta da George Whitty alle tastiere, Pablo Contreras al basso e Keith Carlock alla batteria. Giovedì 30 aprile 2026 | Alfa Mist

Gran finale con il polistrumentista, rapper e produttore londinese Alfa Mist, tra i nomi più seguiti della nuova scena internazionale. La sua musica mescola jazz, hip hop e atmosfere neoclassiche, con un linguaggio molto riconoscibile e contemporaneo.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Le porte apriranno alle ore 20:00, mentre i concerti inizieranno alle ore 21:00. Per informazioni è disponibile il numero 081.6586790.

Jazz a Napoli: anche un concerto al Teatro Diana

Tra le iniziative collegate alla Giornata del Jazz è previsto anche un appuntamento a pagamento al Teatro Diana di Napoli, in via Luca Giordano 64.

Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20:30, si terrà il concerto Emilia Zamuner Quintet – Da New Orleans a Napoli, un viaggio musicale tra America, Europa e Italia, con omaggi a Gino Paoli, Ornella Vanoni e alla canzone napoletana.

Sul palco: Emilia Zamuner voce, Francesco Scelzo chitarra, Enrico Valanzuolo tromba, André Pereira contrabbasso, Massimo Del Pezzo batteria e Paolo Zamuner tastiere. Info e costi su www.fondazionenapolitano.com.

Giornata Internazionale del Jazz 2026 a Napoli: informazioni pratiche

Quando: martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile 2026. Apertura porte alle ore 20:00, inizio concerti alle ore 21:00.

Dove: Teatro Politeama, via Monte di Dio 80, Napoli.

Biglietti: ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Programma: 28 aprile Eleonora Strino Quartet; 29 aprile Bill Evans and the Vansband Allstars; 30 aprile Alfa Mist.

Info: 081.6586790 – Maggiori informazioni sulla Giornata del Jazz a Napoli.

In breve: tre serate jazz gratis a Napoli Tre concerti gratuiti al Teatro Politeama dal 28 al 30 aprile 2026.

In programma Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and the Vansband Allstars e Alfa Mist.

Ingresso libero fino a esaurimento posti: meglio arrivare con anticipo. Scopri altri eventi jazz a Napoli



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