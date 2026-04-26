Saporitissimo 2026 a Napoli: a Piazza Dante la festa del cibo e dei sapori italiani

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Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 torna a Napoli Saporitissimo, la grande festa gratuita del cibo e delle tradizioni italiane a Piazza Dante, con stand gastronomici, artigianato, show cooking, eventi culturali e anche le selezioni di Miss Italia

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 a Piazza Dante a Napoli ritorna Saporitissimo, la grande festa dedicata ai sapori italiani, alle eccellenze gastronomiche regionali e alle tradizioni artigianali. Un appuntamento a ingresso gratuito nel cuore della città, perfetto per chi cerca eventi gratis a Napoli, idee per una passeggiata in centro e nuove cose da fare durante il ponte e il weekend.

Per dieci giorni Piazza Dante si trasformerà in un percorso tra profumi, specialità tipiche, prodotti artigianali e momenti di spettacolo. L’edizione 2026 porta a Napoli espositori provenienti da diverse regioni italiane, con tante proposte da assaggiare e scoprire tra Campania, Veneto, Abruzzo, Umbria, Sicilia e Puglia.

Saporitissimo 2026 a Napoli: cosa trovare

Il cuore della manifestazione sarà il grande viaggio nel gusto italiano. A Saporitissimo 2026 a Napoli non mancheranno cannoli siciliani, arancini, arrosticini, salumi e formaggi, tartufi, mozzarella di bufala campana, taralli, focacce, vini selezionati e liquori tipici del Cilento.

Accanto alla parte gastronomica ci sarà anche un’area dedicata all’artigianato italiano, con ceramiche, gioielli e tante creazioni che raccontano le tradizioni dei territori. Una formula che unisce fiera, festa popolare e passeggiata di primavera nel centro storico di Napoli.

Show cooking, Miss Italia e appuntamenti speciali

Durante i dieci giorni della manifestazione sono previsti anche show cooking, presentazioni e momenti di intrattenimento. Tra gli appuntamenti da segnare:

Martedì 28 aprile 2026, ore 16:00 – Selezioni provinciali di Miss Italia a Piazza Dante, con casting per partecipare alle selezioni.

– Selezioni provinciali di a Piazza Dante, con casting per partecipare alle selezioni. Mercoledì 29 aprile 2026, ore 15:00 – Show cooking con il ristorante Pinu di San Sebastiano al Vesuvio, in collaborazione con Central Funghi e il Caseificio Fontana: in programma un bun con provola, maionese al tartufo e maialino firmato dallo chef Salvatore Sorrentino.

– Show cooking con il ristorante di San Sebastiano al Vesuvio, in collaborazione con Central Funghi e il Caseificio Fontana: in programma un bun con provola, maionese al tartufo e maialino firmato dallo chef Salvatore Sorrentino. Mercoledì 29 aprile 2026, ore 17:00 – Dolce a sorpresa di Ciro Scognamiglio di Poppella , seguito dalla realizzazione di un corno portafortuna in ceramica ispirato a Pulcinella.

– Dolce a sorpresa di , seguito dalla realizzazione di un corno portafortuna in ceramica ispirato a Pulcinella. Giovedì 30 aprile 2026, dalle ore 17:00 alle 18:00 – Show cooking a cura di Pummarola Gourmet e appuntamento con Diomede Biondi per una prova di cosmesi made in Naples.

Gli appuntamenti del 29 e 30 aprile saranno presentati da Lino D’Angiò. La manifestazione è organizzata dall’associazione D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Assessorato al Turismo, della Seconda Municipalità e del Ministero del Made in Italy.

Saporitissimo 2026 a Piazza Dante: informazioni utili

Quando: dal 24 aprile al 3 maggio 2026

Dove: Piazza Dante, Napoli

Ingresso: gratuito

Cosa si trova: stand gastronomici, prodotti tipici italiani, artigianato, show cooking, spettacoli e selezioni di Miss Italia

Maggiori informazioni: pagina Facebook Saporitissimo

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