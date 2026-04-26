Polifonie 2026 a Napoli: concerti gratuiti nella Chiesa di San Francesco al Vomero

Una rassegna gratuita di lezioni-concerto nella Chiesa di San Francesco al Vomero: Polifonie 2026 porta a Napoli musica vocale e strumentale con brevi introduzioni, ascolto guidato ed esecuzioni dal vivo

Dal 17 aprile al 28 maggio 2026 si tiene a Napoli Polifonie, una rassegna di concerti gratuiti al Vomero dedicata alla musica vocale e strumentale. Gli appuntamenti si svolgono nella Chiesa di San Francesco al Vomero, in via Luca Giordano 2, e sono organizzati dalla Società Polifonica Pietrasanta in collaborazione con la comunità religiosa della chiesa.

La formula è molto interessante: non semplici concerti, ma vere lezioni-concerto, con brevi introduzioni e interventi esplicativi dei direttori prima delle esecuzioni. Un modo bello e accessibile per ascoltare la musica con maggiore consapevolezza, anche per chi non ha una preparazione specialistica.

Polifonie a Napoli: concerti gratuiti al Vomero

La rassegna si svolge in uno dei luoghi più suggestivi del Vomero: la Chiesa di San Francesco al Vomero, dove è possibile ammirare anche il suo chiostro panoramico affacciato sul mare. Un contesto speciale per una proposta culturale gratuita, da inserire tra le cose da fare a Napoli in settimana e tra gli appuntamenti musicali più interessanti del periodo.

Il primo incontro si è svolto il 17 aprile 2026 con “Musica Poetica”, lezione-concerto dell’Ensemble Vocale La Vaga Aurora diretto dal maestro Rosario Peluso. La rassegna prosegue ora con altri due appuntamenti, sempre a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il programma di Polifonie 2026

POLIFONIE – Ascoltare e comprendere la musica

Rassegna di lezioni-concerto a cura della Società Polifonica Pietrasanta

Chiesa di San Francesco al Vomero – Via Luca Giordano 2, Napoli

Venerdì 17 aprile 2026, ore 19:30 – Musica Poetica

Lezione-concerto con l’Ensemble Vocale La Vaga Aurora. Direttore e relatore: Rosario Peluso.

– Lezione-concerto con l’Ensemble Vocale La Vaga Aurora. Direttore e relatore: Rosario Peluso. Martedì 28 aprile 2026, ore 19:30 – Voci dal secolo breve

Lezione-concerto con il Coro della Pietrasanta. Direttore e relatore: Rosario Peluso.

– Lezione-concerto con il Coro della Pietrasanta. Direttore e relatore: Rosario Peluso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 19:30 – Momenti Musicali

Lezione-concerto con l’Ensemble Anemos. Direttrice e relatrice: Concetta Pellegrino.

Per chi ama la musica corale, la vocalità antica, il repertorio del Novecento e i concerti in luoghi storici di Napoli, Polifonie 2026 è una piccola rassegna da non perdere. Per altri appuntamenti simili si può seguire anche la sezione dedicata ai concerti a Napoli.

Polifonie 2026 a Napoli: informazioni utili

Quando: 17 aprile, 28 aprile e 28 maggio 2026, sempre alle ore 19:30

Dove: Chiesa di San Francesco al Vomero, Via Luca Giordano 2, Napoli

Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

Organizzazione: Società Polifonica Pietrasanta in collaborazione con la comunità religiosa della Chiesa di San Francesco al Vomero

Maggiori informazioni: pagina Facebook Coro della Pietrasanta

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