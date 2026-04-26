COMICON Napoli 2026 alla Mostra d’Oltremare: guida utile tra biglietti, app e cosplay

COMICON Napoli 2026 entra nella fase decisiva: alcuni giorni risultano già al 100% sul sito ufficiale, ma tra eventi su prenotazione, raduni cosplay, firmacopie, mappa, app e trasporti c’è ancora molto da organizzare per vivere al meglio il festival alla Mostra d’Oltremare.

COMICON Napoli 2026 si terrà da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, con quattro giorni dedicati a fumetto, manga, cosplay, videogiochi, cinema, serie tv, musica, incontri, mostre e cultura pop.

Ma quest’anno la notizia più importante, per chi sta ancora pensando di andare, è molto pratica: sul sito ufficiale del festival risultano già al 100% l’abbonamento 4 giorni, venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio, domenica 3 maggio e il Jungle Pass. Il biglietto di giovedì 30 aprile, al momento della verifica, è invece indicato al 76%.

Tradotto: non è più il momento di leggere genericamente “tutto il programma”, ma di capire cosa si può ancora fare, cosa conviene prenotare, come muoversi tra le aree della Mostra d’Oltremare e quali appuntamenti non perdere se si ha già un biglietto.

COMICON Napoli 2026: attenzione ai giorni sold out

La prima cosa da sapere è che i biglietti esauriti non potranno essere acquistati altrove e, come ricordato dal sito ufficiale, è inutile presentarsi ai botteghini durante i giorni del festival per acquistare una tipologia di biglietto già sold out.

Per questo motivo chi vuole partecipare a COMICON Napoli 2026 deve muoversi subito attraverso la biglietteria ufficiale, controllando in tempo reale eventuali disponibilità residue. Il giorno da monitorare con maggiore attenzione è giovedì 30 aprile, che al momento risulta l’unica giornata non ancora indicata al 100% nella home ufficiale.

Maggiori informazioni e biglietti – Sito ufficiale COMICON Napoli 2026

Cosa fare se hai già il biglietto per COMICON Napoli 2026

Chi ha già il biglietto deve organizzarsi bene, perché il festival sarà molto ricco e alcune esperienze richiedono passaggi aggiuntivi. Il consiglio è arrivare con una piccola strategia: scegliere prima gli eventi principali, controllare quelli con prenotazione, scaricare l’app ufficiale e studiare la mappa prima di entrare.

Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 10:00 alle 19:00 in ognuno dei quattro giorni. I possessori di alcuni pass potranno avere accessi dedicati secondo le modalità indicate dal festival, ma per tutti resta fondamentale portare con sé anche un documento d’identità con foto, necessario per l’accesso.

Gli eventi su prenotazione da segnare subito

Tra le cose più importanti da sapere c’è la presenza di alcuni eventi con ticket-invito gratuito. Si tratta di appuntamenti compresi nel biglietto del festival, ma per accedere è necessario ritirare un invito gratuito la mattina stessa dell’evento presso il punto dedicato, fino a esaurimento posti.

Tra gli appuntamenti già segnalati dal programma ufficiale ci sono, tra gli altri, l’incontro con Caparezza dedicato al viaggio musicale e visivo di Orbit Orbit, gli appuntamenti legati a Crystal Reed, Kazuhiko Torishima, Makoto Yukimura, John C. McGinley, Shangri-La Frontier, FROM 4 e altri eventi ospitati tra Auditorium e Sala Italia.

Qui il consiglio è semplice: se un evento è davvero importante, bisogna arrivare presto e controllare bene modalità, orari e luogo di ritiro del ticket-invito. Il biglietto d’ingresso al festival non garantisce automaticamente l’accesso agli eventi a capienza limitata.

Eventi su prenotazione – Elenco ufficiale COMICON Napoli 2026

Firmacopie e Meet & Greet al COMICON Point

Un altro punto da controllare con attenzione è il COMICON Point, dove sono previsti firmacopie, sessioni di dediche e Meet & Greet. Anche in questo caso molte attività hanno posti limitati e regole precise: in alcuni casi la prenotazione avviene la mattina stessa, in altri sono richiesti acquisti presso stand specifici o procedure indicate dagli organizzatori.

Per chi vuole incontrare autori, disegnatori, creator o ospiti speciali, questa è una delle sezioni più importanti da leggere prima di arrivare in Mostra. Presentarsi senza aver controllato le regole può significare perdere l’occasione, soprattutto nelle giornate già sold out.

Firmacopie e Meet & Greet – Programma ufficiale COMICON Point

Raduni cosplay a COMICON Napoli 2026

Grande attenzione anche ai raduni cosplay, da sempre tra i momenti più amati e fotografati del COMICON. L’edizione 2026 prevede tanti appuntamenti dedicati alle community, con raduni e flashmob ispirati a serie tv, anime, videogiochi, manga e grandi saghe della cultura pop.

Per i cosplayer sono disponibili anche punti spogliatoio e indicazioni specifiche sugli oggetti scenici e sulle riproduzioni di armi, che saranno soggette a controllo secondo il regolamento del festival. Anche in questo caso conviene consultare la mappa ufficiale e arrivare già preparati, soprattutto se si partecipa con costumi complessi.

Tutti i raduni cosplay di COMICON Napoli 2026

La mappa ufficiale della Mostra d’Oltremare

Per orientarsi tra padiglioni, palchi, aree tematiche, ingressi, spazi cosplay, mostre e punti di servizio, è già disponibile la mappa ufficiale di COMICON Napoli 2026. È uno strumento da guardare prima di arrivare, non solo una volta dentro.

La Mostra d’Oltremare durante il festival diventa infatti una vera città della cultura pop: conoscere in anticipo la posizione delle aree principali aiuta a evitare perdite di tempo, code inutili e spostamenti sbagliati, soprattutto quando si vogliono seguire eventi in sale diverse nella stessa giornata.

Mappa ufficiale COMICON Napoli 2026

La nuova COMICON App per seguire programma e aggiornamenti

Tra le novità più utili c’è anche la COMICON App, l’app ufficiale pensata per vivere il festival in modo più semplice e organizzato. L’app permette di consultare news, ospiti, eventi e aggiornamenti in tempo reale, ma soprattutto di creare un programma personalizzato.

La funzione più interessante è la possibilità di salvare gli appuntamenti da non perdere e collegarli al calendario del proprio dispositivo, così da ricevere promemoria ed evitare sovrapposizioni. È presente anche una mappa interattiva consultabile offline, molto utile per orientarsi tra le aree della Mostra d’Oltremare.

COMICON App – Tutte le informazioni ufficiali

Come arrivare alla Mostra d’Oltremare per COMICON Napoli 2026

COMICON Napoli 2026 si svolge alla Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta. Gli organizzatori consigliano di utilizzare i mezzi pubblici, anche grazie alla presenza di ANM ed EAV come vettori ufficiali del festival.

Dalla Stazione Centrale di Napoli è possibile prendere la Linea 2 della Metropolitana in direzione Pozzuoli o Campi Flegrei e scendere alla fermata Campi Flegrei, in Piazzale Tecchio. Con la Cumana si può invece scendere alle fermate Mostra o Edenlandia. Sono previste anche diverse linee bus utili per raggiungere l’area.

Chi arriva in auto può raggiungere Fuorigrotta attraverso la tangenziale, ma nei giorni di maggiore affluenza il traffico e la ricerca del parcheggio possono diventare complicati. Per questo, soprattutto nelle giornate già sold out, la soluzione più pratica resta arrivare con largo anticipo e preferire metro o Cumana.

Come raggiungere COMICON Napoli 2026 – Info ufficiali

Gli ospiti e le mostre da non perdere

Il programma 2026 propone grandi nomi del fumetto, del manga, della musica, del cinema e delle serie tv. Tra gli ospiti annunciati ci sono Makoto Yukimura, autore di Vinland Saga, Kazuhiko Torishima, figura leggendaria dell’editoria manga, Caparezza, Don Rosa, John C. McGinley, Troy Baker, Crystal Reed, Leo Ortolani, Zerocalcare e molti altri.

Da seguire anche le mostre ufficiali, tra cui quelle dedicate a Orbit Orbit di Caparezza, Vinland Saga, Leo Ortolani, Nine Antico, Aurélien Predal e i percorsi legati alla Palestina, con esposizioni che allargano il festival oltre il puro intrattenimento e lo portano dentro temi culturali e civili molto attuali.

Da non perdere anche il COMICON Off in città

Accanto al grande festival della Mostra d’Oltremare c’è anche il COMICON Off 2026, il fuoriFestival che porta mostre, workshop, incontri, live drawing e appuntamenti dedicati al fumetto e alla cultura pop in diversi luoghi di Napoli.

È una buona alternativa anche per chi non riesce a trovare biglietti per le giornate più richieste del festival: molti eventi del COMICON Off si svolgono infatti in città, in librerie, teatri, musei, università, gallerie e spazi culturali, con diversi appuntamenti gratuiti.

Leggi anche: COMICON Off 2026 a Napoli, tutte le mostre e gli eventi del fuoriFestival

COMICON Napoli 2026 in breve

Quando: da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026

Dove: Mostra d’Oltremare, Napoli

Orari: dalle 10:00 alle 19:00

Biglietti: sul sito ufficiale risultano già al 100% abbonamento 4 giorni, venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio, domenica 3 maggio e Jungle Pass; giovedì 30 aprile è indicato al 76% al momento della verifica

Da controllare prima di andare: eventi su prenotazione, firmacopie, Meet & Greet, raduni cosplay, app ufficiale e mappa

Come arrivare: consigliati Linea 2, Cumana e mezzi pubblici per raggiungere Fuorigrotta e la Mostra d’Oltremare

FAQ su COMICON Napoli 2026

Quando si svolge COMICON Napoli 2026?

COMICON Napoli 2026 si svolge da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Ci sono ancora biglietti disponibili per COMICON Napoli 2026?

Al momento della verifica, il sito ufficiale indica al 100% abbonamento 4 giorni, venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio, domenica 3 maggio e Jungle Pass. Il giorno da monitorare è giovedì 30 aprile, indicato al 76%.

Gli eventi su prenotazione sono a pagamento?

Gli eventi segnalati con ticket-invito sono compresi nel biglietto del festival, ma richiedono il ritiro di un invito gratuito la mattina stessa dell’evento, fino a esaurimento posti.

Come conviene arrivare alla Mostra d’Oltremare?

Conviene utilizzare i mezzi pubblici. Dalla Stazione Centrale si può prendere la Linea 2 fino a Campi Flegrei, mentre con la Cumana si può scendere a Mostra o Edenlandia.

Maggiori informazioni: Sito ufficiale COMICON Napoli 2026

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