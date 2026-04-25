Raiz torna al Trianon Viviani: una serata tra Napoli, memoria e solidarietà

Sabato 25 aprile 2026 al Teatro Trianon Viviani di Napoli arriva Raiz con i Radicanto in “Montecalvario”, un concerto tra canzone napoletana, memoria, contaminazioni sonore e solidarietà: i proventi saranno destinati alla ricerca contro il cancro alla mammella.

Comunicazione commerciale: questo articolo contiene un link affiliato Vivaticket. Se acquisti tramite il link indicato, Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 21:00 al Teatro Trianon Viviani di Napoli ci sarà Raiz con i Radicanto in “Montecalvario”, un concerto che parte dalla canzone classica napoletana e arriva a sonorità popolari, mediterranee e internazionali.

Biglietti Raiz al Trianon Viviani Concerto sabato 25 aprile 2026 alle ore 21:00. Acquisto tramite link affiliato Vivaticket. Acquista su Vivaticket



Raiz, nome d’arte di Gennaro Della Volpe, è una delle voci più riconoscibili della musica napoletana contemporanea. Storico frontman degli Almamegretta, cantante solista e attore, Raiz ha sempre lavorato su un’idea di Napoli aperta, meticcia, capace di parlare al Mediterraneo e al mondo.

Con “Montecalvario”, Raiz porta al Trianon Viviani un progetto che guarda alla memoria musicale partenopea senza restare fermo alla nostalgia. Il concerto è anche un omaggio a Sergio Bruni, grande interprete della canzone napoletana, da cui parte un viaggio tra racconto, tradizione e nuove contaminazioni.

Per chi sta organizzando il fine settimana, questo concerto può essere inserito tra gli eventi a Napoli da seguire nel weekend e tra le proposte musicali più interessanti per chi cerca cosa fare nel weekend a Napoli.

Raiz e Radicanto: Montecalvario al Trianon Viviani

Sul palco del Teatro Trianon Viviani, Raiz sarà accompagnato dai Radicanto, gruppo nato dall’incontro tra radici popolari, canto, folk e canzone d’autore. Una formazione ideale per un concerto che parte dai vicoli di Montecalvario e attraversa sonorità più ampie, senza perdere il legame con Napoli.

La serata ha anche un forte valore solidale: i proventi saranno destinati alla Senologia del Policlinico Gemelli di Roma e alla ricerca contro il cancro alla mammella. Un dettaglio che rende l’appuntamento ancora più significativo, unendo musica, memoria personale e impegno concreto.

La formazione annunciata prevede Raiz alla voce, Giuseppe De Trizio alla chitarra classica e agli arrangiamenti, Adolfo La Volpe alla chitarra classica e chitarra portoghese, Giovanni Chiapparino alla fisarmonica, Francesco Corrado De Palma a cajon, darabouka e percussioni, Giorgio Vendola al contrabbasso.

Se ami la musica napoletana d’autore, puoi leggere anche altri articoli dedicati ai concerti a Napoli e agli spettacoli nei teatri cittadini.

Informazioni pratiche su Raiz al Trianon Viviani

Quando: sabato 25 aprile 2026, ore 21:00

Dove: Teatro Trianon Viviani, Piazza Vincenzo Calenda 9, Napoli

Spettacolo: Raiz e Radicanto in “Montecalvario”

Biglietti: disponibili online tramite Vivaticket e canali ufficiali del teatro. Verificare sempre disponibilità, prezzo aggiornato e condizioni di vendita sulla pagina di acquisto.

Raiz in “Montecalvario”: info e biglietti Quando: sabato 25 aprile 2026, ore 21:00

sabato 25 aprile 2026, ore 21:00 Dove: Teatro Trianon Viviani, Piazza Vincenzo Calenda 9, Napoli

Teatro Trianon Viviani, Piazza Vincenzo Calenda 9, Napoli Acquisto: link affiliato Vivaticket Prenota il tuo posto su Vivaticket

Link affiliato Vivaticket: l’acquisto può generare una commissione per Napoli da Vivere, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Teatro Trianon Viviani

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.