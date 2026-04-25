Weekend in Campania: sagre, musei gratis, visite e borghi da scoprire dal 23 al 26 aprile

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Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, mostre e visite guidate vicino Napoli e in tutta la Campania nel weekend dal 23 al 26 aprile 2026

Se stai cercando cosa fare in Campania nel weekend dal 23 al 26 aprile 2026, questo è uno di quei fine settimana ricchi di appuntamenti per tutti i gusti. Tra eventi vicino Napoli, sagre, visite guidate, mostre, spettacoli dal vivo, festival, archeologia e musica, ci sono tante occasioni per organizzare una gita fuori porta o una giornata speciale tra borghi, musei e grandi location della regione.

Dopo la nostra guida con eventi del weekend a Napoli città, ti proponiamo qui una selezione di eventi vicino Napoli e in tutta la Campania dal 23 al 26 aprile 2026 Controlla sempre eventuali aggiornamenti o variazioni prima di partire, perché alcuni appuntamenti potrebbero essere stati modificati.

La sintesi degli eventi nel weekend in Campania

Ecco una selezione rapida di alcuni eventi del weekend in Campania, seguita più sotto dagli approfondimenti divisi per argomento.

Altri post utili per organizzare il weekend

© Napoli da Vivere

Napoli da Vivere continua a seguire ogni settimana i migliori eventi a Napoli e in Campania. Per completare la tua pianificazione del weekend, puoi leggere anche questi altri articoli aggiornati:

Eventi, sagre e visite guidate in Campania nel weekend

Il 25 aprile 2026: Musei gratis in Campania per la Festa della Liberazione

Sabato 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Nel link l’elenco dei tanti musei statali visitabili a Napoli e in Campania il giorno 25 aprile 2026. Alla fine del post il link ufficiale con tutti i musei aperti liberamente e con quelli da prenotare. Sabato 25 aprile Musei gratis a Napoli e in Campania

Bianco Tanagro: il Festival del Carciofo Bianco ad Auletta (SA)

Ad Auletta, nel salernitano, da venerdì 24 a domenica 26 aprile e poi da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 si terrà la XIV edizione di Bianco Tanagro ad Auletta, un bell’evento che per 7 giorni ci immergerà tra gusto, tradizione e scoperta dello straordinario territorio di Auletta. Organizzato dalla Pro Loco di Auletta il Festival Bianco Tanagro si tiene nel Centro storico della cittadina salernitana che si trasformerà, per l’occasione, in luogo speciale dedicato al carciofo bianco del Tanagro e alle sue bontà.Un grande evento che proporrà nel borgo di Auletta anche tanti spettacoli, concerti, mercatini, visite guidate, laboratori per bambini e degustazioni. Bianco Tanagro: il Festival del Carciofo Bianco ad Auletta

Torna la Sagra degli Asparagi di Squille a Castel Campagnano (CE), su due weekend

A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, nell’Alto Casertano, si terrà su due weekend dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3° maggio 2026, la Sagra degli Asparagi della zona. La sagra si terrà per la sua 22^ edizione, e sarà sempre a cura dell’associazione Sille che organizzerà anche vari incontri enogastronomici per valorizzare l’asparago locale, ortaggio tipico delle campagne della zona, che è conosciuto anche in campo medico per le considerevoli proprietà benefiche. Per l’occasione l’intero Centro Storico di questa splendida località immersa nel verde delle Colline Caiatine si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto dove tutti possono trovare posto.. Sagra degli Asparagi di Squille

Sagra del Carciofo IGP di Paestum con 7 serate di buona gastronomia e musica

Ben sette giorni di festa a Paestum dal 24 aprile al 3 maggio 2026 per la 18° Festa del Carciofo Igp di Paestum. La festa del carciofo IGP di Paestum si terrà in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno nei giorni 24-25-26-30 aprile e 1-2-3 maggio 2026. Apertura in tutte le sere indicate e nei giorni 25,26 aprile e 1 e 3 maggio 2026 apertura anche a pranzo. Una festa sempre molto attesa che sarà uno dei grandi eventi enogastronomici della provincia di Salerno per questa stagione delle sagre 2026 e che richiamerà a Paestum, anche quest’anno, migliaia di visitatori. L’evento si terrà sempre nel caratteristico Borgo di Gromola, nel territorio comunale di Capaccio Paestum (SA) con 7 giorni di festa spalmate su 2 fine settimana a cavallo fra i mesi di Aprile e Maggio Sagra del Carciofo IGP di Paestum

La Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, nell’Alta Valle del Sele

Nel weekend dal 24-25-26 Aprile 2026 ritorna la bella Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, con 4 giorni di festa, tanto buon cibo e vino locale. La Sagra del Maiale si terrà sempre nei caratteristici spazi di Piazza Umberto I di Senerchia ed è una festa nata nel 1989 a cura della Pro Loco per ritrovarsi in piazza e festeggiare un classico rito di molte famiglie del paese: l’uccisione del maiale e la sua macellazione.Un evento che ricalca il rituale familiare portandolo nelle piazze del paese e che è senza alcuno scopo di lucro: da anni infatti, tutto il ricavato viene devoluto per una buona causa. La Sagra del Maiale a Senerchia

Un tè con le Regine: incontri e visite alla Reggia di Caserta

Prosegue alla Reggia di Caserta il ciclo di appuntamenti “Un tè con le Regine”, legato alla mostra sulle sovrane di Napoli. Incontri divulgativi, ospiti del mondo della cultura, degustazioni a tema e una speciale visita alla mostra rendono questa iniziativa una delle più interessanti per chi ama arte, storia e approfondimento. Qui trovi il programma di Un tè con le Regine

Sagra e… L’Aniéll 2026 a Puglianiello con i Sapori del Sannio

Quattro giorni di festa nel Sannio e dopo Sabato 18 e domenica 19 aprile e anche sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 con l’Associazione Culturale Borgo Sannita, che ha organizzato nel piccolo Borgo di Puglianello nel Sannio la II Edizione della “Sagra e… L’ Aniéll”. Una festa ispirata al piatto tratto da un’antica ricetta di Pasquale Di Crosta, da qui il nome, (anello) che raffigura la forma del Centro Storico di Puglianello e simbolo dell’ unione dei Prodotti Tipici del posto. La “Sagra e… L’ Aniéll” si svolgerà in via Giovanni Pitò a Puglianello (BN). Il programma della Sagra e… L’Aniéll 2026 a Puglianiello

“Raccontare i cantieri”: visite guidate ai cantieri di restauro a Pompei

Fino al 23 luglio 2026, ogni giovedì, si terrà la quinta edizione di “Raccontare i cantieri”, un’iniziativa per visitare i cantieri di manutenzione, valorizzazione e restauro attualmente attivi presso i siti del Parco archeologico di Pompei. Accessibili al pubblico 19 cantieri dislocati presso i vari siti del Parco Archeologico tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tutti di luoghi straordinari “Raccontare i cantieri”

Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nell’antica Ercolano

Fino al 4 maggio 2026 il Parco Archeologico di Ercolano propone visite virtuali gratuite con visori 3D per esplorare l’antica città prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Un’esperienza immersiva molto originale, ideale per adulti, ragazzi e appassionati di storia antica. Leggi date e orari delle visite virtuali a Ercolano

Close-up Cantieri: visite gratuite ai cantieri di scavo di Ercolano

Tra le visite guidate più interessanti in Campania c’è anche Close-up Cantieri, il progetto del Parco Archeologico di Ercolano che consente di entrare nelle aree di scavo, restauro e manutenzione. Le visite sono gratuite e comprese nel biglietto d’ingresso, e permettono di osservare da vicino il lavoro di tutela del patrimonio. Scopri come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, si possono visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco. Un’occasione rara per osservare ambienti inediti e lavori in corso in uno dei siti più affascinanti dell’area vesuviana. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di scavo di Oplontis

Archeofestival: visite ed eventi gratuiti nelle aree archeologiche della Campania

Da gennaio a luglio 2026 Archeofestival accompagna il pubblico alla scoperta di aree archeologiche poco conosciute ma straordinarie dell’intero territorio campano. Se vuoi pianificare anche i prossimi fine settimana, questo è un contenuto da salvare. Leggi il programma completo di Archeofestival 2026

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Campania da Scoprire: il borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Altre idee tra gusto, borghi e weekend fuori porta in Campania

Se oltre agli eventi vuoi approfittare del fine settimana per scoprire posti belli, curiosità gastronomiche e idee per una gita, puoi dare un’occhiata anche a questi contenuti:

Spettacoli e concerti in Campania

Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

A Somma Vesuviana continua anche Jazz & Baccalà, la rassegna che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà. Un format originale e riuscito, ideale per una serata diversa dal solito. Leggi il programma di Jazz & Baccalà

I Duran Duran in concerto alla Reggia di Caserta

Anche se non è un evento di questo weekend, resta uno dei grandi concerti da segnare in agenda: i Duran Duran saranno alla Reggia di Caserta il 9 luglio 2026 per una delle date più attese dell’estate in Campania. Qui trovi tutte le info sul concerto dei Duran Duran a Caserta

Le mostre e i luoghi dell’arte in Campania da non perdere

A Pompei in mostra i calchi delle vittime dell’eruzione

Dal 12 marzo 2026, alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, è aperto un nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C.. Un allestimento di grande impatto che rende questa mostra una delle visite più interessanti da fare in Campania in questo periodo. Leggi il nostro articolo sui calchi esposti a Pompei

Alla Reggia di Caserta la mostra “Regine”

Fino al 20 aprile 2026 la Gran Galleria della Reggia di Caserta ospita la mostra “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, una grande esposizione internazionale che racconta il ruolo delle sovrane di Napoli tra Settecento e Novecento. Scopri la mostra sulle Regine di Napoli

Se vuoi completare il tuo weekend con altri luoghi dell’arte da vedere in Campania, ecco una selezione di contenuti utili da salvare:

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