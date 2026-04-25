Secrets of Piano di Sorrento: escursioni gratuite alla scoperta delle bellezze nascoste della costiera sorrentina

Ph Facebook Città di Piano di Sorrento

Da aprile a ottobre 2026 ogni sabato pomeriggio tante escursioni gratuite a Piano di Sorrento per scoprire storia, mare, natura e luoghi nascosti della Costiera Sorrentina

Da aprile a ottobre 2026 a Piano di Sorrento si terranno tante escursioni gratuite per scoprire alcune delle bellezze più suggestive della Costiera Sorrentina. L’iniziativa si chiama “Secrets of Piano di Sorrento” ed è promossa dal Comune di Piano di Sorrento con un ciclo di passeggiate gratuite tra storia, mare, natura, centro storico e antiche tradizioni locali.

Un’occasione interessante per chi cerca cosa fare gratis in Campania nel weekend, ma anche per chi vuole conoscere Piano di Sorrento con uno sguardo diverso, accompagnato da guide esperte e da itinerari pensati per raccontare il territorio in modo semplice e coinvolgente.

Il progetto è un vero e proprio racconto itinerante della città, suddiviso in tre diversi itinerari tematici. Ogni percorso permette di scoprire un volto diverso di Piano di Sorrento: quello marinaro, quello rurale e quello più panoramico e silenzioso, tra colline e antichi sentieri.

Itinerario Blu – “Tra storia e mare”: un percorso nel centro storico di Piano di Sorrento fino al suggestivo borgo marinaro di Cassano.

un percorso nel centro storico di Piano di Sorrento fino al suggestivo borgo marinaro di Cassano. Itinerario Verde – “Dalle vie del centro ai Colli”: una passeggiata tra natura, tradizioni contadine e cultura rurale locale.

una passeggiata tra natura, tradizioni contadine e cultura rurale locale. Itinerario Arancio – “Dal Castello Colonna alla Croce”: un itinerario tra i paesaggi di Vico Alvano, immerso in atmosfere più tranquille e panoramiche.

Per chi ama le passeggiate e le gite fuori porta, Piano di Sorrento può diventare anche un ottimo punto di partenza per scoprire altri luoghi speciali della zona, come i Bagni della Regina Giovanna a Sorrento, uno degli angoli più affascinanti della Penisola Sorrentina.

Escursioni gratuite ogni sabato a Piano di Sorrento

Le escursioni sono gratuite e sono pensate per cittadini, visitatori e turisti. Gli appuntamenti si svolgono il sabato pomeriggio, con partenza alle ore 17:00 dall’Info Point di Via delle Rose.

Ogni tour ha una durata indicativa di circa tre ore e sarà condotto da guide esperte. Le visite saranno disponibili sia in italiano che in inglese, rendendo l’iniziativa adatta anche ai turisti stranieri che vogliono scoprire un lato più autentico della Costiera Sorrentina.

Se cerchi altre idee per il fine settimana, puoi consultare anche la nostra guida sempre aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli e la sezione dedicata agli eventi gratuiti.

Le date delle passeggiate gratuite a Piano di Sorrento

Le date previste per le escursioni gratuite di “Secrets of Piano di Sorrento” sono le seguenti:

Aprile: 18 e 25 aprile 2026

18 e 25 aprile 2026 Maggio: 2, 9, 16, 23 e 30 maggio 2026

2, 9, 16, 23 e 30 maggio 2026 Giugno: 6, 13, 20 e 27 giugno 2026

6, 13, 20 e 27 giugno 2026 Luglio: 4, 11, 18 e 25 luglio 2026

4, 11, 18 e 25 luglio 2026 Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 agosto 2026

1, 8, 15, 22 e 29 agosto 2026 Settembre: 5, 12, 19 e 26 settembre 2026

5, 12, 19 e 26 settembre 2026 Ottobre: 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre 2026

Gli itinerari previsti sono indicati nella locandina seguente: il colore del giorno corrisponde al percorso in programma.

Perché partecipare a Secrets of Piano di Sorrento

Queste passeggiate gratuite sono una bella occasione per scoprire Piano di Sorrento senza fretta, andando oltre i luoghi più conosciuti della Costiera. I percorsi permettono di attraversare il centro, arrivare fino al mare, salire verso le zone collinari e ascoltare racconti legati alla storia, alle tradizioni e alla vita quotidiana del territorio.

È un’iniziativa adatta a chi ama camminare, fotografare scorci panoramici, conoscere borghi e luoghi autentici, ma anche a chi vuole organizzare una gita diversa vicino Napoli senza spendere nulla.

Secrets of Piano di Sorrento: informazioni utili

Quando: ogni sabato, dal 18 aprile al 31 ottobre 2026

ogni sabato, dal 18 aprile al 31 ottobre 2026 Orario: partenza alle ore 17:00

partenza alle ore 17:00 Dove: partenza dall’Info Point di Via delle Rose, Piano di Sorrento

partenza dall’Info Point di Via delle Rose, Piano di Sorrento Durata: circa 3 ore

circa 3 ore Costo: gratuito

gratuito Lingue: italiano e inglese

italiano e inglese Itinerari: Blu, Verde e Arancio, secondo il calendario indicato nella locandina

Come partecipare alle escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Per partecipare alle passeggiate gratuite è consigliabile consultare i canali ufficiali del Comune di Piano di Sorrento, dove vengono pubblicati eventuali aggiornamenti sul calendario, sugli itinerari e sulle modalità di partecipazione.

Maggiori informazioni – Come partecipare

Comune di Piano di Sorrento Facebook

Domande frequenti sulle escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Quando si svolgono le escursioni gratuite a Piano di Sorrento?

Le escursioni si svolgono il sabato pomeriggio, dal 18 aprile al 31 ottobre 2026, secondo il calendario indicato nella locandina ufficiale dell’iniziativa.

Quanto costano le passeggiate di Secrets of Piano di Sorrento?

La partecipazione è gratuita.

Da dove partono le escursioni?

La partenza è prevista alle ore 17:00 dall’Info Point di Via delle Rose a Piano di Sorrento.

Quali itinerari sono previsti?

Sono previsti tre itinerari: l’Itinerario Blu tra storia e mare, l’Itinerario Verde dalle vie del centro ai Colli e l’Itinerario Arancio dal Castello Colonna alla Croce.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.