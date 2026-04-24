Alla Casina Pompeiana apre il Biodiversity Gateway: un nuovo viaggio nel mare di Napoli

foto vmagency_eventi - Casina Pompeiana alla Villa Comunale

Alla Villa Comunale di Napoli apre il Biodiversity Gateway, un nuovo spazio nella Casina Pompeiana che racconta il mare del Golfo tra installazioni immersive, laboratori scientifici e divulgazione per tutti

Un nuovo spazio da scoprire nel cuore della Villa Comunale di Napoli. Ha aperto alla Casina Pompeiana il Biodiversity Gateway Napoli, il nuovo nodo territoriale dedicato alla biodiversità marina del Golfo di Napoli. Un progetto importante che restituisce alla città un luogo storico con una funzione nuova, trasformandolo in uno spazio aperto alla divulgazione, alla conoscenza del mare e all’incontro tra ricerca scientifica e pubblico.

Il nuovo centro nasce dalla collaborazione tra Comune di Napoli, CNR-ISMAR e Stazione Zoologica Anton Dohrn nell’ambito del National Biodiversity Future Center. L’idea è semplice ma forte: raccontare in modo accessibile e coinvolgente la straordinaria ricchezza biologica e geologica del nostro mare, avvicinando cittadini, studenti, famiglie e curiosi a un patrimonio che troppo spesso resta invisibile.

Cosa si trova nel Biodiversity Gateway Napoli

Non è il classico spazio espositivo da attraversare velocemente. Il Biodiversity Gateway Napoli è stato pensato come un’esperienza che unisce contenuti scientifici, percorsi multimediali, laboratori ed elementi immersivi. All’interno della Casina Pompeiana i visitatori possono avvicinarsi ai temi del plancton, della Posidonia oceanica, dei fondali profondi e più in generale agli equilibri che regolano la vita del mare nel nostro Golfo.

Accanto alla parte più immersiva, c’è anche una dimensione pratica e didattica, con attività pensate per coinvolgere studenti e visitatori in modo diretto. È questo uno degli aspetti più interessanti del progetto: non limitarsi a mostrare, ma provare a far capire davvero perché la biodiversità marina riguarda tutti, anche chi vive la città lontano dalla ricerca scientifica.

La Casina Pompeiana ritrova una vocazione legata al mare

Questa apertura si inserisce perfettamente nel sistema culturale e scientifico che gravita intorno alla Villa Comunale. Non lontano da qui si trovano infatti anche il Museo Darwin Dohrn e lo storico Acquario di Napoli, due luoghi che aiutano a leggere meglio questa nuova apertura e a inserirla in un percorso cittadino coerente tra scienza, divulgazione e scoperta.

La Casina Pompeiana, già sede in passato di iniziative culturali e artistiche, torna così a essere un punto vivo per la città. E questa volta lo fa con un progetto che guarda al futuro ma parte da una verità semplice: capire il mare di Napoli significa capire meglio Napoli stessa.

Biodiversity Gateway Napoli: informazioni utili

Dove: Casina Pompeiana, Villa Comunale di Napoli.

Quando: lo spazio è stato aperto al pubblico il 15 aprile 2026.

Cosa aspettarsi: percorsi immersivi, laboratori scientifici, attività divulgative e contenuti dedicati alla biodiversità marina del Golfo di Napoli.

Maggiori informazioni: per aggiornamenti su accessi, attività e modalità di visita è consigliabile consultare i canali ufficiali del Comune di Napoli e dei partner del progetto.