Bianco Tanagro ad Auletta: 7 giorni di festa tra carciofi, musica e sapori

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Nel salernitano torna il Bianco Tanagro ad Auletta: il festival dedicato al carciofo bianco con eventi, musica e degustazioni

Ad Auletta, in provincia di Salerno, dal venerdì 24 a domenica 26 aprile e poi dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si terrà la XIV edizione di Bianco Tanagro, uno degli eventi gastronomici più attesi in Campania. Per 7 giorni il borgo si trasforma in un percorso tra sapori autentici, tradizioni locali e appuntamenti per tutte le età.

Il protagonista assoluto è il carciofo bianco del Tanagro, prodotto tipico della zona, celebrato attraverso ricette tradizionali e interpretazioni creative nelle taverne del centro storico.

Cosa fare al Bianco Tanagro 2026 ad Auletta

Durante i due weekend di festa, il centro storico di Auletta diventa un vero e proprio villaggio del gusto con eventi continui dalla mattina alla sera. Non solo cibo, ma anche esperienze culturali e intrattenimento.

Spettacoli dal vivo e musica popolare tra le strade del borgo

tra le strade del borgo Artisti di strada e giochi tradizionali per grandi e bambini

per grandi e bambini Show cooking e degustazioni dedicate al carciofo bianco

dedicate al carciofo bianco Mercatini e stand artigianali con prodotti locali

con prodotti locali Laboratori per bambini e famiglie

Le taverne gastronomiche saranno aperte a pranzo e cena, con un calendario che varia nei giorni: il 24 e 30 aprile apertura solo serale, mentre negli altri giorni anche a pranzo.

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Date e momenti principali del festival

Il festival inizia venerdì 24 aprile 2026 alle ore 17:00 con spettacoli, musica e apertura delle taverne. Il momento simbolico sarà l’inaugurazione ufficiale del 25 aprile alle ore 11:00, con la presenza della madrina Matilde Brand.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile consultare il programma giornaliero completo online, con eventi distribuiti nelle varie aree del centro storico.

Un’attenzione particolare è dedicata anche all’ambiente: durante il festival saranno utilizzate stoviglie biodegradabili e sarà possibile portare via il cibo con packaging eco-friendly.

Info ufficiali:

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