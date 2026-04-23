Alla Santissima arriva Quant’Arte: la mostra gratis tra arte e fisica quantistica fino al 26 aprile

Alla Santissima Community Hub di Napoli arriva una mostra gratuita e originale che mette insieme arte contemporanea e fisica quantistica: si può visitare fino al 26 aprile 2026

Quant’Arte Festival a Napoli è una delle mostre gratis più originali di aprile 2026. Fino al 26 aprile, negli spazi della Santissima Community Hub, il pubblico può visitare gratuitamente un percorso che unisce arte, scienza e immaginazione, perfetto per chi cerca eventi gratis a Napoli e idee diverse dal solito anche per il ponte del 25 aprile.

Una mostra gratis tra arte e fisica quantistica

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Il cuore di Quant’Arte Festival è tutto qui: raccontare la fisica quantistica attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. Il risultato è un percorso espositivo originale, pensato per incuriosire anche chi non ha familiarità con i temi scientifici ma ama le mostre capaci di sorprendere e far riflettere.

Dopo una prima tappa a Milano, il progetto arriva a Napoli negli spazi della Santissima Community Hub, luogo sempre più interessante per chi segue la scena culturale cittadina. Per l’edizione napoletana è prevista anche un’opera inedita di Michele Iodice, accanto ai lavori di artisti come Robin Baumgarten, Carlo Bernardini, Max Papeschi e Fabio Weik.

Il festival punta molto sulla contaminazione tra saperi e sul dialogo tra creatività, tecnologia e divulgazione. Per questo può essere una tappa interessante sia per chi segue già l’arte contemporanea, sia per chi vuole inserire nel weekend una visita diversa dal solito, magari insieme ad altre mostre a Napoli o ad altri eventi gratis in città.

Perché vedere Quant’Arte Festival alla Santissima

Per il pubblico di Napoli da Vivere questo evento ha diversi punti forti: è gratuito, si svolge in città, ha un concept fresco e contemporaneo e possiede un ottimo gancio anche per i social, grazie al mix tra arte, scienza e installazioni visive.

Non è la classica esposizione da visitare in fretta. L’idea del festival è offrire un viaggio tra immagini, suggestioni e concetti che raccontano la fisica quantistica in modo accessibile. Sul sito dell’iniziativa sono segnalati anche audioguida e catalogo digitale ufficiale, elementi che rendono la visita ancora più completa.

Per chi sta cercando cosa fare a Napoli nel weekend del 25 aprile, questa è una proposta intelligente da segnare: costa zero, si visita in un luogo particolare della città e offre un’esperienza culturale diversa, attuale e molto condivisibile.

Quant’Arte Festival Napoli: orari e informazioni

Quando: dal 15 al 26 aprile 2026

Dove: La Santissima Community Hub, Vico Trinità delle Monache 4, Napoli

Orari: lunedì-sabato dalle 11:00 alle 19:30; domenica dalle 10:30 alle 19:30

Biglietti: ingresso gratuito con registrazione