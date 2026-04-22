Vedi Napoli e poi mangia: ultimi appuntamenti e degustazioni gratuite a Napoli fino a maggio

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Ultimi 6 appuntamenti per la quarta edizione “Vedi Napoli e poi mangia” la rassegna del Comune di Napoli per scoprire la storia e la cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali con incontri e degustazioni

Terminerà il 3 maggio 2026 a Napoli la quarta edizione, “Vedi Napoli e poi mangia”, una rassegna promossa dal Comune di Napoli che ci porterà alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali.

In programma ancora sei appuntamenti gratuiti con racconti, show cooking e performance musicali alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali e 6 concerti nelle chiese di cui vi abbiamo già parlato. Tutti gli eventi sono gratuiti e gli appuntamenti prevedono la prenotazione obbligatoria su eventbrite mentre l’ingresso ai concerti è libero fino a esaurimento posti.

“Vedi Napoli e poi mangia” 2026 tra appuntamenti e degustazioni gratuite

L’organizzazione dell’evento è dell’Associazione Santa Chiara Orchestra con direzione artistica e curatela scientifica di Marino Niola.

Ogni evento è presentato come un percorso che invita cittadini e turisti a scoprire un patrimonio culturale vivo, stratificato nei secoli, capace di restituire la città nei suoi momenti fondamentali: la strada e la casa, la festa e la devozione, l’artigianato e l’eccellenza, il mare e la terra.

che invita cittadini e turisti a scoprire un patrimonio culturale vivo, stratificato nei secoli, capace di restituire la città nei suoi momenti fondamentali: la strada e la casa, la festa e la devozione, l’artigianato e l’eccellenza, il mare e la terra. Il racconto è affidato a studiosi, autori , docenti universitari e firme autorevoli del giornalismo gastronomico.

, docenti universitari e firme autorevoli del giornalismo gastronomico. Protagonisti degli show cooking saranno chef, pizzaioli e maestri pasticcieri che, prima della degustazione, illustreranno dal vivo tecniche, passaggi e segreti delle ricette della tradizione.

che, prima della degustazione, illustreranno dal vivo tecniche, passaggi e segreti delle ricette della tradizione. Le pietanze di cui si scopriranno storie, segretie influenze di mondi lontani: babà, scagliozzi e verdure fritte, spaghetti alle vongole fujute, caprese, pizza marinara con le alici, graffa – ombelico della sirena, casatiello, migliaccio dolce, alici fritte, maccheroni alla lardiata, pastiera napoletana, pacchero pomodorini olive e baccalà, casatiello dolce, polpo alla luciana, sfogliatella, braciola, pizza chiena e tatiello, pasta cresciuta, sartù di riso, gattò di patate.

Tutti gli appuntamenti e le degustazioni di “Vedi Napoli e poi mangia” sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su eventbrite.

“Vedi Napoli e poi Mangia”: ecco gli ultimi appuntamenti

Nei 6 ultimi appuntamenti ancora tante ottime pietanze napoletane protagoniste tra spaghetti alle vongole fujute, il casatiello dolce, polpo alla luciana, sartù di riso e paste cresciute sempre in luoghi stupendi:

24 APRILE – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano – ore 11:00 La sfogliatella Sfoglie croccanti, cuore di ricotta – Relatore: Francesca Marino – Chef: Sabatino Sirica Performance: Chiara Polese e Nicola Polese in “Arie di Napoli”

– Relatore: Francesca Marino – Chef: Sabatino Sirica Performance: Chiara Polese e Nicola Polese in “Arie di Napoli” 25 APRILE – Complesso Monastico di Regina Coeli – ore 11:00 – La Braciola Nel ragù, storia di famiglia – Relatori: Mariangela Bianco e Antonio Puzzi – Chef: Alfonsina Ambrosi De Magistris Performance: Mario Maglione in “Napoli, tra canto e chitarra”

Relatori: Mariangela Bianco e Antonio Puzzi – Chef: Alfonsina Ambrosi De Magistris Performance: Mario Maglione in “Napoli, tra canto e chitarra” 26 APRILE Fondazione Il Canto di Virgilio – ore 11:00 – Pizza chiena e Tatiello – I capolavori del riciclo – Relatore: Helga Sanità – Chef: Bianca Ambrosi De Magistris – Performance: Elisabetta D’acunzo e Aniello Palomba in “Musicarello napoletano”

Relatore: Helga Sanità – Chef: Bianca Ambrosi De Magistris – Performance: Elisabetta D’acunzo e Aniello Palomba in “Musicarello napoletano” 1 MAGGIO – Complesso Monumentale Vincenziani – ore 18:00 – Pasta cresciuta La frittura che profuma di vicoli – Relatore: Antonio Puzi – Chef: Ciro Grossi – Performance: Antonella Maisto, Edo Puccini e Paolo Del Vecchio in “‘Na sera ‘e maggi

Relatore: Antonio Puzi – Chef: Ciro Grossi – Performance: Antonella Maisto, Edo Puccini e Paolo Del Vecchio in “‘Na sera ‘e maggi 2 MAGGIO – Complesso Monastico di Regina Coeli – ore 11:00 – Il Sartù di riso La cucina di Napoli nobilissima – Relatore: Dora Iannuzzi – Chef: Marco Caputi – Performance: Giulia Lepore e Alba Brundo in “Passatempi musicali napoletani”

– Relatore: Dora Iannuzzi – Chef: Marco Caputi – Performance: Giulia Lepore e Alba Brundo in “Passatempi musicali napoletani” 3 MAGGIO – Monastero delle Trentatré – ore 11:00 – Il gattò di patate Nome francese, anima napoletana – Relatore: Marino Niola – Chef: Alfonsina Ambrosi De Magistris -Performance: Marina Bruno e Giuseppe Di Capua in “Parthenoplay”

Per vedere tutti i concerti gratuiti previsti nell’evento leggi il nostro post dedicato

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